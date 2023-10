Les électeurs de l’Ohio décideront de légaliser la marijuana à des fins récréatives | Actualités, Sports, Emplois

Les électeurs décideront lors des prochaines élections s’ils souhaitent légaliser la marijuana à des fins récréatives pour les personnes âgées d’au moins 21 ans dans l’Ohio.

La proposition permettrait à ces adultes d’acheter et de posséder 2,5 onces de cannabis et 15 grammes de concentrés. Ils pourraient également cultiver jusqu’à six plantes individuellement et pas plus de 12 dans un foyer comptant plusieurs adultes.

« Les habitants de l’Ohio ont vu le succès de notre programme de marijuana médicale, mais ils ont également vu trop de gens incapables d’y accéder pour des conditions qui ne sont pas admissibles », a déclaré Tom Heren, avocat et porte-parole de la Coalition pour réglementer la marijuana comme l’alcool. , qui soutient la question lors du scrutin du 7 novembre.

Le vote anticipé commence mercredi.

La marijuana médicale est devenue légale dans l’Ohio en septembre 2016 et opérationnelle deux ans plus tard. Mais il existe des restrictions sur les conditions médicales pour pouvoir acheter de la marijuana dans l’Ohio.

La proposition relative à la marijuana à des fins récréatives dans l’Ohio est une loi initiée et non un amendement constitutionnel. Cela signifie que s’il est adopté, la législature de l’État, contrôlée par les républicains, pourrait y apporter des modifications.

Lorsqu’on lui a demandé si une abrogation par le Parlement était possible si la question était adoptée, Heren a répondu : « À ma connaissance, aucun législateur n’a déclaré qu’il allait l’abroger. Ils disent que c’est la volonté du peuple si le projet est adopté par les électeurs de l’Ohio.

OPPOSITION

Protect Ohio Workers and Families, la principale coalition contre la proposition relative à la marijuana à des fins récréatives, affirme qu’il s’agit « de la version actuelle du Big Tobacco : les grandes entreprises s’enrichissent aux dépens de nos enfants et de la société ».

La coalition affirme que si des enfants voient des adultes consommer de la marijuana, « ils penseront peut-être que c’est acceptable pour eux d’en consommer également ». En outre, la coalition qualifie cette question de « programme d’aide sociale pour les trafiquants de drogue » et de « jeu truqué pour quelques investisseurs cupides qui veulent modifier la loi de l’Ohio pour leur propre bénéfice ».

La coalition comprend l’Ohio Children’s Hospital Association, l’Ohio Manufacturers’ Association, l’Ohio Association of Chiefs of Police, l’Ohio Fraternal Order of Police of Ohio, l’Ohio Business Roundtable, l’Ohio Christian Alliance et l’Ohio Farm Bureau.

Le Conseil de santé mentale et de rétablissement du comté de Trumbull s’oppose également à la légalisation.

« Nous craignons également que les enfants ne pensent pas que c’est nocif parce que c’est légal », a déclaré April Caraway, sa directrice générale.

Heren a déclaré qu’il s’attend à ce que le premier lot de licences soit délivré d’ici l’été 2024 et que la marijuana récréative soit disponible à la vente à la fin de l’année prochaine.

« Nous pouvons mettre le marché noir en faillite », a-t-il déclaré.

La marijuana serait réglementée et coûterait moins cher que le prix actuel de la marijuana médicale, a déclaré Heren.

La marijuana récréative est légale dans 23 États.

« Le ciel ne nous est tombé sur la tête dans aucun de ces États », a déclaré Heren. « Notre proposition est assez standard. Nous avons examiné les meilleures pratiques et les choses qui pourraient être améliorées. Nous avons essayé d’élaborer une proposition qui fonctionne pour l’Ohio.

RECETTES FISCALES

Il y aurait une taxe de 10 % sur la vente de marijuana par les dispensaires en plus de la taxe de vente habituelle.

La marijuana récréative générerait plus de 400 millions de dollars de recettes fiscales par an pour l’État, a déclaré Heren.

Sur ce montant, 36 %, soit environ 144 millions de dollars, iraient à des programmes d’équité sociale et d’emploi dans l’Ohio et 36 % supplémentaires iraient aux communautés dotées de dispensaires de cannabis destinés aux adultes. En outre, 25 %, soit environ 100 millions de dollars, seraient consacrés à la recherche et au traitement de la toxicomanie dans l’Ohio, et 3 % seraient versés à la Division de contrôle du cannabis nouvellement créée pour financer les coûts réglementaires et administratifs liés à la surveillance de l’industrie du cannabis dans l’État.

L’argumentation officielle en opposition à cette question, rédigée par trois législateurs républicains de l’État, qualifie le montant de 10 % de taux d’imposition « pitoyable ».

La Coalition pour la réglementation de la marijuana comme l’alcool a déclaré avoir collecté 2 957 500 $ au cours des six premiers mois de l’année, le projet de politique sur la marijuana ayant contribué à hauteur de 1 375 000 $.

Le Marijuana Policy Project, basé à Washington, DC, est la plus grande organisation du pays axée sur la réforme de la politique sur la marijuana.

Les producteurs de marijuana médicale ont également contribué à la coalition au cours des six premiers mois de l’année, notamment Brian Kessler, président de Riviera Creek Holdings LLC à Youngstown, qui a donné 122 500 $, et Daniel Kessler, PDG de Riviera, qui a donné 25 000 $.

La coalition a également dépensé 3 031 078 dollars au cours du premier semestre, dont 3 006 250 dollars ont été versés à Advanced Micro Targeting Inc. de Dallas pour recueillir des signatures sur des pétitions visant à inscrire la question sur le bulletin de vote.

LANGUE DU VOTE

Les formes autorisées de vente de marijuana comprennent les plantes et les graines, les extraits, les gouttes, les pastilles, les huiles, les teintures, les produits comestibles, les patchs, les produits à fumer ou combustibles, la vaporisation, les boissons, les pilules, les capsules, les suppositoires, les sachets oraux, les bandelettes orales, les produits oraux et topiques. sprays, pommades, lotions et inhalateurs, selon le texte intégral de 52 pages de la loi.

Le texte intégral de la loi permet aux propriétaires d’interdire la culture de plants de marijuana sur leur propriété, aux employeurs d’interdire à leurs employés l’usage de marijuana à des fins récréatives et aux gouvernements locaux d’interdire ou de limiter le nombre d’exploitants de cannabis destinés à l’usage des adultes.

Un sondage réalisé en juillet auprès de 500 électeurs par le réseau USA Today et l’Université de Suffolk a révélé que 58,6 % des personnes interrogées approuvent l’autorisation des habitants de l’Ohio de plus de 21 ans à acheter et à posséder de la marijuana, avec 34,8 % d’opposants et 6,6 % d’indécis. Le sondage avait une marge d’erreur de 4,4%.

« La prohibition a échoué », a déclaré Heren. « Vous pouvez voir votre vie ruinée avec une petite erreur. Vous ne pourrez pas obtenir un prêt, un emploi et avoir d’autres problèmes » si vous êtes reconnu coupable de possession de marijuana.

Heren a déclaré que ceux qui voient la marijuana comme une drogue d’introduction utilisent des « arguments de folie reefer », faisant référence au film de propagande de 1936 sur des étudiants du secondaire consommant de la marijuana et se tournant vers une vie de crime.

« Cela n’aura aucun impact sur la main-d’œuvre ni sur la sécurité », a-t-il déclaré. « Cela générera également des centaines de millions de dollars d’impôts. Les consommateurs préfèrent un produit réglementé plutôt que de l’obtenir auprès d’un trafiquant de drogue.







