Les électeurs de l’Illinois approuvent l’amendement à la négociation collective – Shaw Local

SPRINGFIELD (AP) – Les électeurs de l’Illinois ont approuvé un amendement à leur constitution d’état garantissant le droit de négociation collective.

La mesure lors des élections de la semaine dernière a été étroitement surveillée dans l’Illinois et au-delà en tant que mesure du soutien public au mouvement ouvrier, qui a perdu du terrain pendant des années dans les États dirigés par les conservateurs. Les groupes syndicaux disent que cela pourrait signaler un nouveau chapitre dans la lutte pour les droits des travailleurs, car les rangs des syndicats américains ont augmenté alors que tout le monde, des baristas des cafés aux employés des entrepôts, cherche à s’organiser.

Ils y voient un moyen de s’assurer que les travailleurs pourront toujours utiliser leur influence collective pour obtenir de meilleurs salaires, horaires et conditions de travail. Ils disent également que cela empêchera l’Assemblée législative, si elle subit un virage à droite, d’adopter une soi-disant loi sur le droit au travail qui permettrait aux travailleurs couverts par des contrats syndicaux de ne pas payer de cotisations.

«Être en mesure de protéger la capacité de chacun à intensifier et à organiser son lieu de travail est un élément essentiel pour s’assurer que chacun a accès à des emplois mieux rémunérés et à des lieux de travail plus sûrs», a déclaré Joe Bowen, porte-parole du groupe Votez oui pour les droits des travailleurs. “Plus précisément, vous avez certainement vu beaucoup d’abus — Baristas Starbucks ou des gens qui pourraient travailler à Entrepôts Amazon. Mais ces exemples historiques existent depuis des générations et il est vraiment important que nous fassions ce que nous pouvons pour garantir ces droits aux Illinoisiens.

Les groupes d’entreprises et les conservateurs se sont opposés à la mesure, affirmant qu’ils pensaient qu’elle augmenterait les impôts, donnerait trop de pouvoir aux syndicats, conduirait à davantage de grèves et inciterait les entreprises à partir pour des États plus favorables à l’industrie.

Les droits syndicaux ont été battus en brèche dans les États dirigés par les républicains ces dernières années. Vingt-sept États ont maintenant des lois sur le droit au travail, et le Wisconsin est allé jusqu’à priver la quasi-totalité de ses fonctionnaires, y compris les enseignants, des droits de négociation collective.

Les électeurs du Tennessee ont approuvé la semaine dernière une modification de la Constitution de l’État qui renforce la loi existante de l’État libérant les travailleurs de l’obligation de payer des cotisations syndicales.

L’Associated Press a appelé la course mardi. La mesure de l’Illinois exigeait que 60% de ceux qui votaient sur la question votent «oui» pour qu’elle soit adoptée ou que 50% de tous les votes exprimés soient en faveur de la question. Il n’a pas réussi à obtenir les 60% de ceux qui ont voté sur la question, mais a été approuvé par plus de 50% de tous les suffrages exprimés.