Les électeurs de l’Arizona et du Nebraska seront confrontés à des mesures de vote concurrentes. Que se passe-t-il s’ils réussissent tous les deux ?

Les électeurs du Nebraska et de l’Arizona verront des mesures concurrentes lors de leurs scrutins de novembre – dans un cas concernant l’avortementdans l’autre sur les élections primaires. Si les électeurs les approuvent tous, ce qui se passera ensuite pourrait appartenir aux tribunaux.

Comme plus d’une douzaine d’autres États, l’Arizona et le Nebraska ont des constitutions stipulant que si deux ou plusieurs mesures de vote contradictoires sont approuvées lors d’une même élection, la mesure ayant reçu le plus de votes affirmatifs prévaut.

Cela semble simple. Mais c’est en réalité un peu plus compliqué.

En effet, les constitutions de l’Arizona et du Nebraska appliquent la règle du plus grand nombre de voix aux dispositions spécifiquement contradictoires de chaque mesure, ouvrant ainsi la porte à des contestations judiciaires dans lesquelles un tribunal doit décider quelles dispositions sont en conflit et si certaines parties de chaque mesure peuvent prendre effet.

Le scénario peut paraître étrange. Mais ce n’est pas rare.

Contradictoire mesures électorales « se produisent assez fréquemment, et la règle du vote le plus élevé est appliquée suffisamment fréquemment pour mériter une certaine considération », a déclaré Michael Gilbert, vice-doyen de la faculté de droit de l’Université de Virginie, qui a analysé les mesures de vote contradictoires alors qu’il était étudiant diplômé il y a vingt ans. sa curiosité a été attisée par des mesures concurrentes en Californie.

Après la Cour suprême des États-Unis a annulé un droit national à l’avortementle Nebraska a promulgué une loi l’année dernière interdire l’avortement à partir de 12 semaines de grossesse, sauf en cas d’urgence médicale ou lorsque la grossesse résulte d’une agression sexuelle ou d’un inceste.

Les partisans du droit à l’avortement ont rassemblé des signatures pour un amendement constitutionnel proposé qui créerait « un droit fondamental à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé » d’une femme enceinte, sans interférence de l’État. La viabilité fœtale est généralement considéré comme quelque temps après 20 semaines. L’amendement est similaire aux mesures sur le droit à l’avortement présentées aux électeurs. dans huit autres États.

Les opposants à l’avortement, quant à eux, ont poursuivi leur propre initiative visant à inscrire la loi actuelle dans la Constitution. Cette mesure interdirait l’avortement au cours des deuxième et troisième trimestres, sauf en cas d’urgence médicale ou de grossesse résultant d’une agression ou d’une incitation sexuelle.

La Constitution du Nebraska dit que la mesure gagnante ayant obtenu le plus de voix deviendra loi « quant à toutes les dispositions contradictoires ». La loi de l’État stipule que le gouverneur doit proclamer quelle disposition est primordiale. Des poursuites pourraient suivre.

Si la mesure créant un droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale obtient le plus grand nombre de voix, elle pourrait être interprétée comme étant totalement en conflit avec la mesure restrictive et ainsi prévaloir dans son intégralité, a déclaré Brandon Johnson, professeur adjoint de droit à l’Université du Nebraska.

Mais si la mesure restrictive obtient le plus de voix, un tribunal pourrait déterminer qu’elle est en conflit avec la mesure relative au droit à l’avortement uniquement au cours des deuxième et troisième trimestres, a déclaré Johnson. Cela pourrait créer un scénario dans lequel l’avortement serait considéré comme un droit fondamental pendant le premier trimestre, mais restreint au cours du deuxième et du troisième.

« Il existe un argument juridique valable, basé sur le langage qui parle de dispositions contradictoires des mesures, selon lequel vous pouvez synchroniser les deux », a déclaré Johnson.

L’Arizona, comme la plupart des États, a actuellement recours à des primaires partisanes pour choisir les candidats aux élections générales.

L’Assemblée législative dirigée par les Républicains, suite à un vote de parti, a présenté un amendement au scrutin de novembre qui consacrerait les primaires partisanes dans la constitution de l’État, réaffirmant que chaque parti peut présenter un candidat pour chaque poste aux élections générales.

Une initiative citoyenne cherche à changer la méthode électorale actuelle. Ce serait créer des primaires ouvertes dans lequel les candidats de tous les partis apparaissent sur le même bulletin de vote, plusieurs candidats se qualifiant pour les élections générales. Il appartiendrait aux législateurs ou au secrétaire d’État d’édicter des exigences quant au nombre exact de personnes devant avancer. Si au moins trois d’entre eux se rendent à une élection générale, le vote préférentiel sera alors utilisé pour déterminer le vainqueur de l’élection générale.

La Constitution de l’Arizona stipule que la mesure gagnante ayant obtenu le plus de voix prévaudra « dans tous les détails sur lesquels il y a conflit ».

Dans le passé, la Cour suprême de l’Arizona a invoqué cette disposition pour fusionner certaines parties de mesures concurrentes. Par exemple, en 1992, les électeurs ont approuvé deux amendements concernant l’inspecteur national des mines. Une mesure a prolongé la durée du mandat de deux à quatre ans. L’autre mesure, qui a obtenu plus de voix, limitait l’inspecteur des mines à un mandat de quatre ou deux ans.

Dans une affaire jugée dix ans plus tard, la Cour suprême a déclaré que certaines parties des deux mesures devraient entrer en vigueur, statuant que l’inspecteur des mines pourrait purger quatre ou quatre ans. Cela pourrait avoir des implications pour les futures élections en Arizona si les électeurs approuvent les deux mesures concurrentes lors du scrutin de cette année.

« Le tribunal fait vraiment tout son possible pour harmoniser les deux », a déclaré Joseph Kanefield, avocat et ancien directeur des élections de l’État qui enseigne le droit électoral à l’Université de l’Arizona. Supprimer complètement une mesure « est quelque chose que le tribunal tentera d’éviter à moins qu’il ne détermine absolument que les deux ne peuvent pas exister ensemble ».

Lorsque la curiosité de Gilbert a été éveillée par les propositions de vote contradictoires, il s’est associé à un autre étudiant diplômé de l’Université de Californie à Berkeley pour examiner 56 cas de mesures de vote concurrentes dans huit États entre 1980 et 2006. Dans certains cas, les mesures semblaient directement en conflit. Dans d’autres, les mesures concernaient simplement des sujets similaires.

Leurs recherches ont révélé que la mesure obtenant le plus de votes affirmatifs était souvent celle qui apportait le moins de changements par rapport au statu quo.

Mais parfois, la règle du vote le plus élevé n’entre jamais en jeu, car les électeurs approuvent une mesure tout en rejetant l’autre. Ou bien les électeurs rejettent les deux mesures.

En 2022, les électeurs californiens se sont vu présenter deux propositions concurrentes visant à légaliser les paris sportifs. Les groupes d’intérêt ont dépensé environ 450 millions de dollars pour promouvoir ou dénigrer les propositions, un record national pour les mesures électorales. Mais les deux ont été massivement vaincus.

En 2018, les électeurs du Missouri ont été confrontés à trois élections différentes initiées par les citoyens. propositions pour légaliser la marijuana médicale. Les électeurs en ont approuvé un et en ont rejeté deux autres.

« Il n’est pas rare d’avoir des mesures contradictoires », a déclaré John Matsusaka, directeur exécutif de l’Initiative and Referendum Institute de l’Université de Californie du Sud. « Mais mon observation est que les électeurs comprennent généralement le jeu et approuvent l’un et rejettent l’autre. »