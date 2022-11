Les électeurs de l’Alaska rejettent la convention constitutionnelle

JUNEAU, Alaska (AP) – Les électeurs de l’Alaska ont massivement rejeté la convocation d’une convention constitutionnelle d’État.

La question de savoir s’il convient de convoquer une convention apparaît sur le bulletin de vote tous les 10 ans. Dans le passé, il a été battu lors de votes déséquilibrés et n’a guère retenu l’attention.

Mais les partisans d’une convention ont vu une ouverture cette année au milieu de la frustration du public face aux luttes législatives de plusieurs années sur le montant du chèque annuel versé aux résidents du fonds pétrolier de l’Alaska. Certains espéraient qu’une convention serait l’endroit pour plaider en faveur de restrictions à l’avortement ou de changements dans la manière dont les juges de l’Alaska sont choisis, des changements proposés qu’ils n’ont pas été en mesure de proposer à l’Assemblée législative de l’État.

Les partisans de la convention ont fait valoir qu’il n’y avait aucun mal à convoquer une convention car tout changement proposé devrait être soumis aux électeurs pour approbation. Mais les opposants à la convention ont déclaré que la convocation d’une convention était inutile et risquée et qu’il existe un moyen plus ciblé de demander des modifications à la constitution de l’État – avec un soutien des deux tiers à la Chambre et au Sénat et un vote du peuple.

Un groupe d’opposition, Defend Our Constitution, a déclaré avoir collecté plus de 4,5 millions de dollars dans sa tentative de faire échouer la mesure.

Si elle avait été adoptée, la question électorale de l’Alaska aurait conduit à la première convention constitutionnelle de l’État depuis la convention originale des années 1950.

Les électeurs du Missouri et du New Hampshire ont également rejeté la convocation d’une convention constitutionnelle dans leurs États respectifs.

The Associated Press