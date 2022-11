Les électeurs de l’AAPI émergent en tant que bloc critique sur le champ de bataille du Nevada

La boîte aux lettres de Rochelle Nguyen a été inondée d’envois publicitaires sur papier glacé. Parce que sa famille comprend des républicains enregistrés ainsi que des démocrates, les documents couvrent toute la gamme des sujets brûlants en cours de discussion à mi-parcours.

Mais une chose est différente cette élection, l’assemblée du Nevada a déclaré: “Je peux vous dire, tout, des messages sur les réseaux sociaux aux expéditeurs – je n’ai jamais autant reçu en vietnamien.”

La pile de courrier politique qui se trouve dans la maison de Nguyen à Las Vegas est un indicateur que les communautés asiatiques américaines sont devenues une circonscription essentielle pour les républicains et les démocrates, en particulier dans des champs de bataille clés comme le 3e district du Congrès du Nevada – l’une des courses au Congrès les plus chères du pays.

Les Américains d’origine asiatique sont le groupe racial ou ethnique à la croissance la plus rapide aux États-Unis et représentent plus de 10% de la population dans cinq États, dont le Nevada, qui compte d’importantes populations philippines et chinoises américaines. La population asiatique américaine en âge de voter de l’État est d’environ 350 000 personnes. Le président Joe Biden a gagné en 2020 par environ 34 000 voix.

Les deux partis testent si leurs messages de campagne sur la criminalité, l’inflation et l’avortement résonnent dans les communautés asiatiques américaines et insulaires du Pacifique, y compris les plus grands quartiers de la région, à l’ouest et au sud-ouest du Strip de Las Vegas.

Le Congressional Leadership Fund du GOP a dépensé 10,9 millions de dollars pour faire campagne dans le district de Las Vegas – plus que tout autre dans le pays. Le PAC majoritaire de la Chambre des démocrates a dépensé 3,4 millions de dollars, selon les données agrégées par California Target Book, qui suit les dépôts de financement des campagnes fédérales.

La représentante américaine Susie Lee a passé un après-midi cette semaine à visiter le Chinatown Plaza de Las Vegas pour parler aux propriétaires d’entreprise de la façon dont elle et d’autres démocrates ont travaillé pour s’assurer qu’ils disposent des ressources nécessaires pour résister à la flambée des coûts et aux cicatrices que la pandémie a infligées à l’économie nationale.

La démocrate de deuxième mandat a déclaré que la communauté asiatique américaine de son district avait toujours été au centre des préoccupations, mais la poussée de Lee à la onzième heure intervient au milieu des efforts sans précédent des républicains du Nevada, y compris son adversaire, April Becker, pour diriger le message axé sur l’économie du parti vers l’Amérique asiatique. électeurs.

« Je continue de rappeler aux gens que, oui, l’inflation nous affecte tous ; ça nous fait mal à la pompe à essence et à l’épicerie. Mais il y a une partie qui a pris des mesures pour lutter contre l’inflation et il y en a une qui veut l’utiliser comme sujet de discussion », a déclaré Lee, notant que les propriétaires d’entreprises américaines d’origine asiatique la remercient souvent d’avoir soutenu l’aide économique tout au long de la pandémie.

Becker a refusé d’être interviewé pour cette histoire.

La législature contrôlée par les démocrates a donné la priorité à l’union de la communauté américaine d’origine asiatique dans le 3e district lorsqu’elle a redessiné les cartes politiques de l’État l’année dernière sans le soutien des républicains. Les Américains d’origine asiatique représentent désormais 21% de la population en âge de voter.

Sur le papier, le quartier est désormais plus bleu qu’auparavant, mais les nouvelles limites pourraient se retourner contre eux.

Après avoir dépassé leurs attentes en 2020 avec les Américains d’origine asiatique, les républicains s’efforcent de poursuivre leurs percées dans des endroits comme le sud-ouest de Las Vegas, où le Comité national républicain a ouvert un «centre communautaire américain d’Asie-Pacifique» pour diriger ses efforts de sensibilisation il y a six mois.

Plus que jamais, disent-ils, les républicains publient du matériel de campagne en chinois, en hindi, en coréen et en vietnamien et font de la publicité dans des journaux communautaires comme le Philippine Times du sud du Nevada et l’Asian Journal de Las Vegas, où la présidente du RNC, Ronna McDaniel, a publié un op- ed le mois dernier intitulé : « Les Américains philippins renforcent notre pays. Les démocrates ne le font pas.

Des tactiques de sensibilisation similaires ont été utilisées pendant des années par les démocrates pour obtenir le vote dans les communautés asiatiques américaines. Cette année au Nevada, le Comité de campagne du Congrès démocrate diffuse des publicités axées sur l’avortement et les crimes haineux, y compris en tagalog, pour établir un contraste entre Lee et Becker. Ils diffusent des annonces dans les mêmes journaux communautaires que les républicains ainsi que dans le bimestriel Korea Times Las Vegas et sur la station de radio philippine PHLV.

Bien que les Américains d’origine asiatique aient toujours penché sur les démocrates, les républicains espèrent réduire la marge.

“Ce ne sera pas la victoire pure et simple du vote AAPI, ce sera le GOP qui gagnera plus de votes tandis que les démocrates continueront de perdre des électeurs asiatiques. Ils vont être la marge de victoire dans les courses serrées, que ce soit au Nevada, que ce soit au Texas, en Arizona ou en Géorgie », a déclaré Nainoa Johsens, directeur de la sensibilisation AAPI du RNC.

“Nous avons fait des percées dans des endroits que les gens dans le passé ne pensaient pas traditionnellement que le GOP ferait”, a-t-il ajouté.

Au milieu d’une vague de crimes de haine anti-asiatiques, les républicains ont déclaré que l’accent mis cette année sur la sécurité publique résonnerait dans les communautés asiatiques américaines. Ils espèrent également que la participation sera encouragée par l’expérience des étudiants américains d’origine asiatique lors des admissions à l’université, qui est au centre d’une affaire d’action positive très médiatisée devant la Cour suprême des États-Unis.

Janelle Wong, professeur à l’Université du Maryland qui codirige le groupe de recherche AAPI Data, a déclaré que les deux partis avaient contacté plus d’électeurs que lors des élections précédentes.

Les Américains d’origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique forment un groupe diversifié sur le plan linguistique, économique et politique, mais les données d’enquête montrent que le groupe – par rapport à d’autres groupes démographiques – est relativement uni autour de certaines questions, notamment en faveur de l’accès aux soins de santé reproductive.

Bien que les démocrates aient fait de l’avortement une pièce maîtresse de leurs campagnes de mi-mandat depuis le renversement de Roe v. Wade, si les républicains sont capables de motiver les électeurs autour de questions telles que la criminalité ou une économie morose, leurs efforts pourraient être décisifs dans les courses qui se résument à quelques-uns. des milliers d’électeurs.

“Si leur objectif est de ronger le bloc démocrate et si le passé est une indication, ils pourraient réussir”, a déclaré Wong.

Sam Metz, Associated Press