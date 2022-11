Les électeurs de LA sont de mauvaise humeur. Un nouveau maire changera-t-il quelque chose ?

Les camps de tentes, bien que moins nombreux que l’année dernière, bloquent toujours les trottoirs dans les quartiers, de la plage aux fosses de goudron de La Brea. Des gardes armés patrouillent dans le Grove, un quartier commerçant haut de gamme développé par M. Caruso. Le mois dernier, trois membres du conseil municipal latino ont été filmés en train de faire des remarques désobligeantes et racistes sur d’autres groupes ethniques et collègues, un coup porté à l’image de soi de la ville en tant que modèle pour une nation de plus en plus diversifiée. Plus récemment, une banderole sur laquelle on pouvait lire « Kanye a raison à propos des Juifs » est apparue sur l’autoroute 405 après les diatribes antisémites du rappeur désormais connu sous le nom de Ye.

Bien que les crimes violents dans la ville soient encore bien inférieurs à ce qu’ils étaient dans les années 1990, ils ont augmenté de plus de 11% depuis fin 2020, selon le département de police de Los Angeles. Pourtant, d’après la couverture médiatique et l’opinion publique, “on pourrait penser qu’il a doublé”, a déclaré Eric Garcetti, le maire sortant.

Un sondage à l’échelle de la ville réalisé au début de cette année par le Center for the Study of Los Angeles de l’Université Loyola Marymount a révélé que pour la première fois depuis 2012, une majorité d’Angelenos estimaient que la ville allait dans la mauvaise direction. En septembre, 82 % des électeurs probables du comté de Los Angeles ont déclaré au Public Policy Institute of California que l’itinérance n’était pas seulement un problème, mais un gros problème.

“Avant même que trois membres du conseil municipal ne s’auto-immolent, les habitants de Los Angeles étaient légitimement mécontents”, a déclaré Darry A. Sragow, un consultant politique démocrate, citant une série de groupes de discussion qu’il a organisés à la fin de l’année dernière et qui ont révélé un “presque”. dépression clinique » parmi presque toutes les catégories démographiques d’électeurs.

La plupart, a-t-il dit, avaient perdu confiance dans le fait que le gouvernement pouvait résoudre les problèmes de la ville, un drapeau rouge pour les élus dans l’espoir de parvenir à un consensus.

“Le prochain maire de Los Angeles va hériter d’un gâchis incroyable”, a-t-il déclaré.

S’étendant sur plus de 450 miles carrés, Los Angeles a une structure gouvernementale conçue pour résister à la concentration du pouvoir. Comparé à d’autres systèmes de grandes villes, son bureau du maire est relativement faible.

Le maire doit partager l’autorité sur l’élaboration du budget et les nominations avec le conseil municipal, et les gouvernements des États et des comtés contrôlent de nombreuses ressources nécessaires pour résoudre efficacement les problèmes locaux – des ressources pour faire face à Covid-19, par exemple, ou des services sociaux pour traiter mentalement personnes malades dans des camps de tentes.