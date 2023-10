Les électeurs de la classe ouvrière fuient les conservateurs de Rishi Sunak, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les Britanniques de la classe ouvrière qui ont aidé Boris Johnson et les conservateurs à remporter les dernières élections générales ont fui le parti dirigé par Rishi Sunak, selon un nouveau sondage.

Moins de la moitié (44 %) des électeurs de la classe ouvrière qui ont soutenu les conservateurs en 2019 déclarent qu’ils le feront à nouveau lors de la bataille de l’année prochaine pour conquérir le pouvoir, selon l’enquête YouGov.

Environ 12 pour cent des conservateurs de 2019 déclarent qu’ils soutiendront le parti Reform UK de Nigel Farage ; tandis que seulement 9 pour cent déclarent qu’ils passeront au parti travailliste – avec une forte proportion (21 pour cent) déclarant qu’ils ne savent pas pour qui ils voteront.

Malgré les difficultés de M. Sunak à gagner le soutien des personnes à faible revenu, l’avance actuelle du Labour sur les conservateurs est plus faible auprès des électeurs de la classe ouvrière que auprès de l’électorat au sens large.

Le parti de Keir Starmer n’a qu’un avantage de six points parmi les électeurs de la classe ouvrière, alors qu’il bénéficie d’un avantage de 15 points parmi l’ensemble des électeurs.

Le groupe de réflexion de centre-gauche Progressive Policy Institute, qui a commandé le sondage YouGov, a averti que le parti travailliste avait encore beaucoup de travail à faire pour convaincre de nombreux membres de sa base traditionnelle.

Le rapport du groupe de réflexion révèle que les questions liées au coût de la vie sont bien plus importantes pour la classe ouvrière britannique que les questions dites de « guerre culturelle » qui ont « retenu une attention disproportionnée des médias ».

Il a appelé les travaillistes à augmenter les salaires des personnes à revenus faibles et moyens, à offrir de meilleurs logements aux plus jeunes et à restaurer un sentiment d’équité dans un contexte de méfiance généralisée après le Partygate.

« Le gouvernement ne devrait pas avoir peur de taxer les bénéfices excédentaires là où les entreprises n’en répercutent pas les bénéfices sur les consommateurs et de s’assurer que les impôts britanniques soient intégralement payés », indique également le rapport.

Keir Starmer à la conférence travailliste lundi (PENNSYLVANIE)

Quelque 74 pour cent des électeurs ont déclaré que les conservateurs n’étaient pas proches de la classe ouvrière – un avantage pour les travaillistes qui continuent de souligner l’énorme richesse personnelle de M. Sunak.

Claire Ainsley, directrice du Progressive Policy Institute, a déclaré que le parti travailliste était « sur la bonne voie » pour convaincre les électeurs de la classe ouvrière qui se sentaient les plus pessimistes quant à leurs finances.

« La tâche du parti travailliste est d’inspirer l’espoir et la conviction que l’accord peut être refait selon lequel si vous travaillez dur, vous pourrez continuer », a-t-elle déclaré.

« Cela repose sur la proposition de plans concrets pour améliorer la sécurité des citoyens et leurs perspectives, et restaurer un sentiment d’équité fondamentale dans l’économie et la société. »

Cependant, certains signes montrent que la décision de M. Sunak d’édulcorer les politiques climatiques zéro émission nette et son affirmation selon laquelle les personnes les plus pauvres paieront le prix le plus lourd pourraient être politiquement efficaces.

Quelque 53 pour cent des électeurs de la classe ouvrière estiment qu’il est important de lutter contre le changement climatique, mais que « les gens comme moi ne devraient pas payer le prix des politiques visant à réduire les émissions mondiales de carbone ».

Rishi Sunak a affirmé que sa politique zéro émission nette « vous fera à tous économiser de l’argent » (Fil PA)

Lundi, M. Sunak a déclaré lors d’un événement qu’il souhaitait atteindre zéro émission nette de carbone d’une manière qui « vous permette à tous d’économiser de l’argent » et « ne mette pas le pays en faillite ».

Le Premier ministre a repoussé à 2035 l’interdiction de vendre des voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030 et a affaibli le projet d’élimination progressive des chaudières à gaz.

M. Starmer a déclaré lundi aux chefs d’entreprise qu’il était prêt pour des élections dès mai, tout en prévenant que les conservateurs entraîneraient la campagne dans le caniveau.

S’exprimant lors du forum des affaires de la conférence travailliste, le chef du parti a déclaré : « Ce sera soit en mai, soit en octobre, et notre équipe est prête pour mai parce que je ne pense pas que quiconque puisse exclure mai. »

Sir Keir a ajouté : « En ce qui concerne la façon dont cela sera géré, je pense que cela va malheureusement se transformer en un endroit qui n’est pas une question de grande politique. Je pense que cela va baisser du point de vue du gouvernement.»

Soulignant l’affaiblissement du zéro net par M. Sunak, il a déclaré que le gouvernement « prenait des décisions dans l’intérêt à court terme d’ouvrir les divisions dans le but d’élections ». Il a ajouté : « Si nous entrons au gouvernement, vous entrerez au gouvernement avec nous ».