Les électeurs de la banlieue d’Atlanta poursuivent en justice pour des bulletins de vote par correspondance non envoyés

MARIETTA, Géorgie (AP) – Les électeurs qui n’ont jamais reçu de bulletins de vote par correspondance parce que les responsables électoraux d’un comté de la banlieue d’Atlanta ne les ont pas envoyés par la poste ont intenté une action en justice pour trouver une solution d’urgence afin qu’ils puissent toujours voter.

Les responsables électoraux du comté de Cobb ont reconnu vendredi que le comté n’avait pas envoyé plus de 1 000 bulletins de vote par correspondance aux électeurs qui en avaient fait la demande. La directrice des élections du comté, Janine Eveler, a écrit dans un e-mail au comité électoral du comté qu’en raison d’une erreur du personnel, les bulletins de vote n’ont jamais été créés ni envoyés deux jours le mois dernier, selon le procès.

En conséquence, 1 036 électeurs n’ont jamais reçu les bulletins de vote qu’ils avaient demandés. Les données électorales de l’État montrent qu’environ 250 d’entre eux avaient voté en personne lors du vote anticipé. Mais bon nombre de ceux dont les bulletins de vote n’ont pas été envoyés pourraient ne pas être en mesure de voter si un tribunal n’intervient pas, indique le procès.

Au cours des trois semaines de vote anticipé qui précèdent le jour du scrutin, les responsables électoraux sont censés envoyer les bulletins de vote dans les trois jours suivant la réception d’une demande. Les électeurs ont ensuite jusqu’à 19 heures le jour du scrutin pour retourner leur bulletin de vote.

Le procès vise à faire envoyer des bulletins de vote du jour au lendemain à des centaines d’électeurs qui en ont encore besoin et à prolonger le délai pour qu’ils les renvoient au 14 novembre.

La Géorgie est un État du champ de bataille qui présente une course au gouverneur férocement disputée, ainsi qu’un concours au Sénat entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker qui pourrait déterminer quel parti contrôle la chambre étroitement divisée. Pendant des décennies, un bastion conservateur, le comté de Cobb s’est penché ces dernières années sur le parti démocrate alors que les banlieues d’Atlanta se sont diversifiées et que le GOP a perdu le soutien des électeurs blancs diplômés de l’université.

Le procès, qui demande le statut de recours collectif, a été déposé au nom des électeurs par l’American Civil Liberties Union et le Southern Poverty Law Center.

“Des centaines d’électeurs éligibles du comté de Cobb ont tout fait correctement et se retrouvent pourtant au bord de la privation totale de leurs droits parce qu’ils n’ont jamais reçu leur bulletin de vote par correspondance, comme l’exige la loi géorgienne”, a déclaré Jonathan Topaz, avocat du projet des droits de vote de l’ACLU. dans un communiqué de presse. “Seul ce tribunal peut réparer le tort fait à ces centaines d’électeurs et s’assurer qu’ils sont en mesure d’exercer leur droit fondamental de voter lors de cette élection de novembre.”

The Associated Press