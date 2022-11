Les électeurs de Francfort destituent le maire de la ville dans une affaire de corruption

FRANCFORT, Allemagne (AP) – Les électeurs du principal centre financier allemand, Francfort, ont limogé le maire de la ville qui est jugé dans une affaire de corruption.

Les autorités ont déclaré que 95,1% de ceux qui se sont rendus dimanche ont voté pour rappeler Peter Feldmann, membre des sociaux-démocrates de centre-gauche du chancelier allemand Olaf Scholz, maire depuis 10 ans.

En mars, les procureurs de Francfort ont accusé Feldmann d’avoir exercé un avantage indu. Ils ont allégué que son partenaire avait gagné un salaire déraisonnablement élevé en tant que chef d’une garderie pour enfants dirigée par une organisation qui avait aidé à collecter des fonds lors de sa campagne de réélection de 2018, et qu’il avait prévu de “considérer avec bienveillance” les intérêts de l’organisation. en retour.

Feldmann, 64 ans, a nié tout acte répréhensible. Son procès s’est ouvert le mois dernier.

Il ne s’est pas non plus rendu service après que le club de football local de haut niveau Eintracht Frankfurt a remporté la Ligue Europa en mai, notamment avec une scène dans laquelle il a remporté le trophée du capitaine et de l’entraîneur de l’équipe lors d’une réception officielle. L’Eintracht a déclaré que Feldmann, qui s’était excusé pour cet incident, n’était plus le bienvenu dans son stade.

Feldmann a ignoré les appels à la démission généralisés ces derniers mois, y compris de son propre parti. Il a dit qu’il démissionnerait en janvier; le conseil municipal a voté peu de temps après pour le destituer. Feldmann a ignoré un délai pour accepter cette décision, qui a organisé le référendum de dimanche.

Le mandat de Feldmann se termine officiellement vendredi. Son adjointe, Nargess Eskandari-Gruenberg du parti des Verts, exercera ses fonctions jusqu’à la tenue d’une nouvelle élection. Cela doit se faire dans les quatre mois.

