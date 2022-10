Les électeurs de Floride invités à supprimer une façon de modifier la constitution

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Les électeurs de Floride décident de se débarrasser ou non d’une commission qui se réunit tous les 20 ans pour recommander des modifications à la constitution de l’État, le seul panel de ce type parmi les États américains qui renvoie directement les amendements à un scrutin à l’échelle de l’État.

Les opposants à la Commission de révision de la Constitution affirment qu’elle est allée au-delà de son mandat initial, manque de responsabilité et est devenue un lieu de proposition d’une nouvelle politique à l’échelle de l’État à un groupe de fonctionnaires temporaires qui, contrairement à la législature élue, sont des personnes non élues.

La commission n’est pas le seul moyen de renvoyer les amendements de l’État aux électeurs. Le législateur peut le faire, tout comme les citoyens par le biais de pétitions d’initiative.

Pourtant, certains groupes de citoyens ne veulent pas perdre la commission, ce que Common Cause Florida appelle “une voie importante que les Floridiens doivent changer la constitution de leur État”. Le groupe exhorte les électeurs à rejeter la mesure lors du vote qui a commencé en Floride le 24 octobre et se termine le 8 novembre.

La commission a été créée à la fin des années 1960 et s’est réunie en 1977-78, 1997-98 et 2017-18. Ses détracteurs affirment qu’il n’était destiné qu’à proposer un langage de nettoyage ou à supprimer des dispositions obsolètes, bien que la constitution lui donne une large autorité pour définir ses propres règles, procédures et agenda.

Le gouverneur, le président du Sénat, le président de la Chambre – qui, certaines années, peuvent tous appartenir au même parti politique – nomment 33 des membres du panel. Le juge en chef de la Cour suprême nomme trois membres et le procureur général est automatiquement nommé.

Les critiques disent que les membres du panel sont politiquement motivés et comprennent des bureaucrates irresponsables, des donateurs politiques et des lobbyistes.

“Il est dirigé par des gens qui ne suivent aucune règle et qui ne sont pas élus”, a déclaré le sénateur républicain Jeff Brandes, qui a parrainé le projet de loi pour mettre la mesure sur le bulletin de vote. “Ce que nous voyons, c’est cet organe qui, avec le contrôle d’un seul parti sur l’Assemblée législative et le manoir du gouverneur, peut effectivement réécrire la constitution et je pense que c’est quelque chose dont les républicains et les démocrates devraient se préoccuper.”

Lors de la dernière réunion, la commission a placé sept propositions d’amendements constitutionnels sur le scrutin de 2018. Les électeurs ont approuvé les sept. Certains législateurs se sont plaints que la commission avait regroupé différents sujets en une seule proposition d’amendements. Par exemple, une mesure a interdit le forage pétrolier dans les eaux de l’État et a également interdit le vapotage dans les endroits où il est interdit de fumer.

En tout cas, les questions de vote recommandées par la commission ont été éclipsées cette année-là par une mesure d’initiative citoyenne visant à rétablir automatiquement le droit de vote pour la plupart des criminels qui ont purgé leur peine, qui a également été adoptée. Les législateurs républicains ont ensuite insisté pour que la loi soit clarifiée afin d’exiger que les criminels paient toutes les amendes, la restitution et les frais juridiques dans le cadre de leurs peines pour retrouver leur droit de vote.

Ce n’est pas la première fois que l’on demande aux électeurs d’abolir la commission. En 1980, les électeurs ont rejeté une question de vote similaire, 56,5% votant non et 43,5% votant oui. C’est alors que le bureau du gouverneur et la législature étaient contrôlés par les démocrates. Ils sont maintenant contrôlés par les républicains.

En 1980, de telles mesures de vote nécessitaient une majorité simple de oui pour être adoptées. Cependant, ils exigent maintenant un obstacle plus élevé, avec l’approbation de 60 % des électeurs.

Brendan Farrington, l’Associated Press