Les électeurs de Dixon se disent frustrés par l’économie et la discorde en politique – Shaw Local

DIXON – Pour les électeurs de l’heure du déjeuner au Loveland Community Building, la frustration face à l’économie était un thème commun – quel que soit leur parti politique.

Et certains électeurs ont exprimé une impatience croissante face à la rancœur venant des responsables publics.

Alors qu’ils quittaient le bureau de vote mardi après-midi, où le gouverneur démocrate sortant JB Pritzker et le challenger républicain Darren Bailey étaient au sommet du scrutin, certains électeurs se sont arrêtés pour partager leurs réflexions.

Randy Tomkins, 44 ans, qui a amené son jeune fils avec lui, a déclaré que “les médias sociaux ont fait ressortir la haine”. Son espoir est que tout le monde arrête de se battre.

Mais il a également déclaré que le contrôle démocratique de la maison d’État a produit des politiques qui, selon lui, ne signifient que des difficultés économiques pour beaucoup.

“Personne ne peut se permettre de vivre”, a déclaré Tompkins. “Deux parents qui travaillent, et toujours rien à la fin de la semaine.”

Lavonda Lane, 63 ans, a déclaré qu’elle restait avec les démocrates cette fois, mais on ne peut nier le fait que la hausse des prix de l’essence et une augmentation prévue des coûts de chauffage cet hiver rendent les temps difficiles.

“J’espère que les personnes qui seront élues feront ce qu’il faut et penseront aux gens et non à eux-mêmes”, a-t-elle déclaré.

Jeff Johnson, 43 ans, a déclaré avoir voté républicain dans la course au poste de gouverneur.

“Je n’aime pas la façon dont mon état est géré”, a déclaré Johnson. “J’espère revenir à la situation d’il y a quelques années.”

Ida Penn, 88 ans, n’a pas caché son bulletin de vote : un ticket républicain direct. « Je veux que notre pays change », a-t-elle déclaré.

Elle était accompagnée aux urnes par son fils, Don Penn, 63 ans de Grand Detour. Il allait voter plus tard dans la journée dans sa circonscription.

“Nous devons redresser notre pays”, a-t-il déclaré, “et cela commence par la course du gouverneur, puis le Congrès et le Sénat.”

Dan Busshaw, 47 ans, a voté à mi-mandat “pour faire sortir Pritzker de là”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il se tournait déjà vers la course présidentielle de 2024.

“Je suis un Trumpster”, a déclaré Bushaw. «Mais j’aime (Gouverneur de Floride Ron) DeSantis. Il pourrait être ce dont nous avons besoin en ce moment.

Bushaw a cependant déclaré qu’il n’était pas en phase avec les républicains sur tous les sujets. “Les gens devraient avoir le choix en matière d’avortement”, a-t-il déclaré.

Pour Lisa et Greg Woods, ils ont beaucoup réfléchi à la façon dont ils ont voté.

“Les démocrates n’ont pas fait un très bon travail ces derniers temps”, a déclaré Lisa, 55 ans. “J’espère qu’il y aura un changement.”

Greg, 57 ans, a évoqué son aversion pour la loi SAFE-T, citant la disposition sur la caution sans numéraire, qui, selon lui, nuit à la police communautaire.

La loi SAFE-T, dont certaines parties doivent entrer en vigueur le 1er janvier, est devenue un point d’éclair politique dans les courses à travers l’État menant aux élections générales de mardi. Entre autres choses, la mesure éliminera la caution en espèces avant le procès et les candidats républicains l’ont utilisée pour tenter de dépeindre les démocrates comme indulgents envers le crime.

En tant que personne qui a travaillé comme électricien syndical, Greg Woods a déclaré qu’il jugeait important de voter pour la question de l’amendement, qui demande aux électeurs s’ils soutiennent la modification de la Constitution de l’Illinois pour inclure le droit des travailleurs à se syndiquer.

“Les gens devraient avoir le droit de négocier collectivement”, a-t-il déclaré.

Une chose qui n’est pas sur le bulletin de vote que Greg Woods aimerait voir : un futur amendement sur la durée des mandats des fonctionnaires.