Les électeurs de Californie et du Nevada envisagent d’interdire le travail forcé afin de protéger les prisonniers

SACRAMENTO, Californie — Les électeurs de Californie et du Nevada décideront en novembre s’ils doivent ou non interdire le travail forcé en prison en supprimant de la constitution de leurs États les termes enracinés dans l’héritage de l’esclavage.

Ces mesures visent à protéger les personnes incarcérées contre obligé de travailler sous la menace de sanctions dans les États, où il n’est pas rare que des prisonniers soient payés moins d’un dollar de l’heure pour combattre des incendies, nettoyer des cellules de prison, fabriquer des plaques d’immatriculation ou effectuer des travaux de jardinage dans des cimetières.

Le Nevada incarcère environ 10 000 personnes. Tous les prisonniers de l’État sont tenus de travailler ou de suivre une formation professionnelle 40 heures par semaine, à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption médicale. Certains d’entre eux gagnent seulement 35 cents de l’heure.

Les électeurs pèseront les propositions lors de l’une des élections les plus historiques de l’histoire moderne, a déclaré Jamilia Land, une militante du Réseau national pour l’abolition de l’esclavage qui a passé des années à essayer d’obtenir la mesure californienne passé.

« La Californie, tout comme le Nevada, a l’opportunité de mettre fin à l’esclavage légalisé et constitutionnel au sein de nos États, dans leur intégralité, alors qu’en même temps, nous avons la première femme noire candidate à la présidence », a-t-elle déclaré à propos de la décision historique de la vice-présidente Kamala Harris. en tant que première femme noire et américaine d’origine asiatique à remporter la nomination d’un parti majeur à la plus haute fonction du pays.

Plusieurs autres États comme le Colorado, l’Alabama et le Tennessee l’ont fait ces dernières années supprimé les exceptions pour l’esclavage et la servitude involontaire, même si les changements n’ont pas été immédiats. Au Colorado, premier État à se débarrasser d’une exception pour l’esclavage de sa constitution en 2018 – des personnes incarcérées ont allégué dans un procès intenté en 2022 contre le service correctionnel qu’elles avaient toujours été forcées de travailler.

« Ce qu’il a fait, c’est qu’il a créé un droit constitutionnel pour toute une classe de personnes qui n’existait pas auparavant », a déclaré Kamau Allen, co-fondateur du réseau national Abolish Slavery qui a plaidé en faveur de la mesure du Colorado.

La proposition du Nevada vise à abolir de la constitution à la fois l’esclavage et la servitude involontaire comme punition pour un crime. La constitution californienne a été modifiée dans les années 1970 pour supprimer une exemption pour l’esclavage, mais l’exception de servitude involontaire reste en vigueur.

La lutte contre les incendies de forêt est parmi les plus recherchées programmes de travail dans les prisons du Nevada. Les personnes éligibles au programme reçoivent environ 24 dollars par jour.

« De nombreuses personnes incarcérées souhaitent accomplir un travail significatif. Maintenant, sont-ils traités équitablement ? Non », a déclaré Chris Peterson, directeur juridique de l’Union américaine des libertés civiles du Nevada, qui soutient la mesure. « Ils sont payés quelques centimes à l’heure, là où d’autres personnes reçoivent de l’argent, pour effectuer un travail incroyablement dangereux. »

Peterson a souligné une loi de l’État qui a créé un programme modifié d’indemnisation des accidents du travail pour les personnes incarcérées blessées au travail. Dans le cadre de ce programme, le montant accordé est basé sur le salaire mensuel moyen de la personne au moment où la blessure est survenue.

En 2016, Darrell White, un pompier de prison blessé qui a déposé une réclamation dans le cadre du programme modifié, a appris qu’il recevrait une indemnité mensuelle d’invalidité de « 22,30 $ pour un tarif quotidien de 0,50 $ ». À ce moment-là, White avait déjà été libéré de prison, mais il n’a pas pu travailler pendant des mois pendant qu’il se remettait d’une opération chirurgicale pour réparer son doigt fracturé, qui nécessitait une thérapie physique.

White a poursuivi le système pénitentiaire de l’État et la Division des forêts, affirmant que ses allocations d’invalidité auraient dû être calculées sur la base du salaire minimum de l’État de 7,25 $ à l’époque. L’affaire a été portée jusqu’à la Cour suprême du Nevada, qui a rejeté son appel, estimant que la question de savoir si les prisonniers du Nevada avaient constitutionnellement droit à une indemnisation au salaire minimum restait une « question ouverte ».

« Il devrait être évident qu’il est manifestement injuste de payer à M. White 0,50 $ par jour », a écrit son avocat, Travis Barrick, dans l’appel, ajoutant que les besoins de White pendant son incarcération étaient minimes par rapport à ses besoins après sa libération, y compris le logement et services publics, nourriture et transports. « Il est inconcevable qu’il puisse subvenir à ces besoins avec 0,50 dollar par jour. »

Le Sénat de l’État de Californie rejeté une version précédente de la proposition en 2022 après que l’administration du gouverneur démocrate Gavin Newsom a fait part de ses inquiétudes quant au coût si l’État devait commencer à payer à tous les prisonniers le salaire minimum.

Newsom a signé une loi plus tôt cette année qui obligerait le Département des services correctionnels et de réadaptation à créer un programme de travail volontaire. L’agence fixerait les salaires des personnes incarcérées dans les prisons d’État en vertu de la loi. Mais la loi n’entrera en vigueur que si les électeurs approuvent l’interdiction du travail forcé.

La loi et les mesures d’accompagnement donneront aux personnes incarcérées davantage de possibilités de réadaptation par le biais d’une thérapie ou d’une éducation au lieu d’être forcées de travailler, a déclaré Lori Wilson, membre de l’Assemblée de Californie, démocrate représentant le comté de Solano et auteur de la proposition de cette année.

Wilson a souffert d’un traumatisme en grandissant dans un foyer caractérisé par des dysfonctionnements et des abus, a-t-elle déclaré. Elle a pu surmonter son traumatisme en suivant une thérapie. Mais son frère, qui n’a pas reçu la même aide, s’est retrouvé en prison, a-t-elle expliqué.

« C’est juste l’histoire de deux histoires sur ce qui se passe lorsqu’une personne traumatisée a des problèmes de colère et obtient le travail de réadaptation dont elle a besoin – ce qu’elle pourrait faire de sa vie », a déclaré Wilson.

Yannick Ortega, une ancienne femme incarcérée qui travaille maintenant dans un centre de désintoxication à Fresno, en Californie, a été contrainte d’occuper divers emplois pendant la première moitié de sa peine, purgeant 20 ans de prison pour une condamnation pour meurtre, a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous êtes condamné à la prison, c’est la punition », a déclaré Ortega, qui est devenue plus tard parajuriste certifiée et conseillère en toxicomanie en poursuivant ses études tout en travaillant en prison. « Vous n’avez plus la liberté de faire quoi que ce soit de votre propre gré. »

Yamat a rapporté de Las Vegas. Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur Twitter : @ sophieadanna