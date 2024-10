Les électeurs d’Austin décideront de l’augmentation du taux d’impôt foncier

Le 5 novembre, les électeurs du district scolaire d’Austin décideront s’ils approuvent ou non l’augmentation du taux d’impôt foncier de 9,1 cents, une augmentation qui générerait 41 millions de dollars de revenus supplémentaires pour les écoles d’Austin à une époque où les districts de l’État ont réduit leurs budgets et adopté de gros déficits.

Les responsables du district d’Austin se sont engagés à ce que si les électeurs approuvaient le taux d’imposition plus élevé, ils utiliseraient l’argent pour financer une indemnisation de 17,3 millions de dollars pour les membres du personnel et 3 millions de dollars pour les entraîneurs pédagogiques, ainsi que pour aider à compenser le déficit de 119 millions de dollars du district.

Les électeurs décideront s’ils approuvent ou non un taux d’imposition du district scolaire de 95,05 cents par 100 $ d’évaluation foncière, soit 9,1 cents de plus que le taux d’imposition du district pour 2023-24 de 85,95 cents par 100 $ d’évaluation. Si l’élection échoue, les taux d’imposition des propriétaires fonciers resteraient à 85,95 cents par 100 $ d’évaluation.

Le taux d’imposition plus élevé coûterait aux propriétaires d’une maison de valeur moyenne à Austin 420 $ de plus par an.

Si l’élection du taux d’imposition est adoptée, les responsables des écoles d’Austin pourraient réduire le déficit de 119 millions de dollars à 78 millions de dollars, a déclaré le district.

Pour l’année scolaire 2023-2024, le district a terminé l’exercice avec un déficit de 52 millions de dollars.

Au cours des discussions du conseil scolaire qui ont précédé l’appel au vote, certains membres du conseil ont exprimé leur frustration face au programme de récupération de l’État, qui prendrait environ 75 cents de chaque dollar collecté grâce à l’augmentation d’impôt proposée. Les écoles locales ne conserveraient qu’environ 25 % des revenus générés, le reste étant redistribué aux districts les plus pauvres de l’État grâce au programme de récupération, en place au Texas depuis des décennies.

Le programme de récupération collecte de l’argent auprès des districts qui perçoivent plus de recettes fiscales foncières que ce dont l’État détermine que le district a besoin pour éduquer ses élèves, et il redistribue cet argent aux écoles qui ne collectent pas suffisamment de recettes fiscales foncières pour répondre à leur financement déterminé par l’État. seuil.

Le programme de rémunération de 17,3 millions de dollars proposé par le district pour les employés se concentrerait sur les augmentations de salaire des enseignants expérimentés et accorderait des augmentations à presque tout le personnel de soutien pédagogique et non pédagogique et les membres du personnel auxiliaire du district. Environ les deux tiers des policiers des districts scolaires bénéficieraient également d’une augmentation de salaire.

Que les électeurs approuvent ou non le choix du taux d’imposition, les responsables de l’école d’Austin prévoient qu’ils devront réduire d’au moins 78 millions de dollars le budget au cours des deux prochaines années. Les responsables se sont engagés à rester aussi loin que possible des salles de classe lors de ces coupes budgétaires, mais le surintendant Matias Segura a déclaré que des choix difficiles attendaient les administrateurs scolaires.

Le vote anticipé commence le 21 octobre. Le jour du scrutin est le 5 novembre.

Cet article a été initialement publié sur Austin American-Statesman : Les électeurs d’Austin ISD décideront de l’augmentation du taux d’impôt foncier lors des élections