Les électeurs d’Ashfield de Lee Anderson rendent leur verdict sur le député conservateur après l’explosion de migrants

LComme son député local Lee Anderson, John Hill travaillait autrefois dans les mines du Nottinghamshire.

« Ce qu’on vous a dit en tant que jeune homme, c’est que vous jurez autant que vous voulez dans la fosse mais que vous laissez cette langue là-bas », a déclaré cette semaine l’homme de 85 ans. « En haut – que vous soyez avec votre famille, au pub ou ailleurs – vous avez parlé avec civilité. »

Et si ce n’était pas le cas ? « Vous avez été étiqueté ce que vous étiez : ignorant. »

Beaucoup de choses ont été dites et écrites cette semaine après qu’Anderson – le vice-président conservateur et député d’Ashfield dans le Nottinghamshire – a déclaré que les migrants refusant de vivre sur la barge Bibby Stockholm devraient « retourner en France ».

Sur les réseaux sociaux et à travers Westminster, l’opinion semble quelque peu divisée. Alors que beaucoup ont condamné les commentaires comme vulgaires et indignes d’une personne dans la vie publique – Dominic Grieve les a qualifiés de «fâcheux» – beaucoup d’autres ont salué l’explosion en tant que politicien parlant avec une franchise rafraîchissante. Anderson « exprimait simplement la profonde frustration du public britannique », a déclaré le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick.

Pourtant, à Ashfield même ce week-end, il semblait y avoir un sentiment un peu plus uniforme à propos du dernier moment de leur député sous les projecteurs nationaux : l’embarras.

« Cet homme n’est pas apte à siéger au parlement », a déclaré Hill, propriétaire d’une usine de lingerie à la retraite, arrière-grand-père d’un enfant et électeur flottant à vie. « Sortir avec ce genre de langage – cela rejaillit sur nous tous ici. C’est honteux. Comment quelqu’un peut-il entendre cela et ensuite penser qu’il est autre chose qu’un ignorant ? »

Anderson, cela vaut la peine de le dire, ne devrait pas être sous-estimé en tant que politicien simplement parce que – comme votre grand-mère aurait pu le dire – il semble avoir besoin de se laver la bouche avec de l’eau et du savon.

Lee Anderson est devenu député en 2019 (PENNSYLVANIE)

Ancien conseiller travailliste, il est devenu le premier député conservateur à remporter ce siège au Red Wall – une ancienne fosse où un entrepôt Amazon est désormais l’un des plus gros employeurs – lors d’une élection générale. En puisant à la fois dans le mécontentement que le Brexit ne se faisait pas et dans la désillusion générale face aux années de déclin économique ici, il a réussi à produire une étonnante majorité de 5 733 lors de son triomphe en 2019.

Ashfield lui-même pourrait être la définition même de ce que veulent dire les commentateurs lorsqu’ils parlent du mur rouge.

Ancienne zone minière, elle avait élu un député travailliste à chaque élection générale depuis sa création en 1955 avant qu’Anderson ne triomphe ici en 2019. Sa plus grande ville, Sutton-in-Ashfield – 48 000 habitants – est aujourd’hui dominée par un centre commercial tentaculaire où bien -des magasins de valeur connus – Bonmarche, Heron Frozen Foods, The Works – sont voisins de magasins de bonnes affaires, de magasins de cartes, d’un Ladbrokes et d’un prêteur sur gages. Dehors, les unités vides sont partout.

Sutton-in-Ashfield est la plus grande ville d’Ashfield et est dominée par un vaste centre commercial (Alan Heardman/Geograph/CC BY-SA 2.0)

Son attrait, disent ses partisans, réside dans sa volonté de dire, sans vergogne et sans vergogne, ce que les autres pensent.

Bien avant sa dernière libération, il avait fait la une des journaux en affirmant qu’un repas sain pouvait être préparé pour 30 pence; pour avoir demandé le rétablissement de la peine de mort ; et pour avoir refusé de regarder l’Angleterre à l’Euro 2020 parce que les joueurs se sont mis à genoux dans un geste antiraciste.

Pourtant, si de tels bons mots ont fait de lui un favori de la base conservatrice, on a le sentiment qu’ils sont peut-être un peu maigres ici à Ashfield.

« Vous ne le voyez que lorsqu’il dit quelque chose de stupide », a déclaré Andy Birks, qui dirige Colledges Butchers dans le centre commercial Idlewells à Sutton-in-Ashfield, la plus grande ville de la circonscription. « Il y a beaucoup de gens ici qui sont probablement d’accord avec [the sentiment of] ce qu’il a dit et ont probablement dit exactement la même chose eux-mêmes, mais cela ne veut pas dire que vous voulez que vos politiciens parlent comme ça. C’est quelqu’un que vous êtes censé pouvoir admirer.

Voterait-il pour lui ? « Je ne voterai probablement pour personne, mais je dirai ceci : si quelqu’un venait ici et commençait à utiliser cette langue, on lui dirait de partir. Ou, si mon fils sortait avec, il aurait un clip autour de l’oreille.

Pour Helen-Ann Smith, les commentaires étaient une preuve supplémentaire qu’Anderson n’est que des extraits sonores et aucune substance.

En tant que conseiller au conseil du district d’Ashfield et assistant dans un centre de jeux pour enfants, le joueur de 35 ans écoute constamment les opinions des gens.

Et sur leur MP ? « Je pense que les gens se demandent ce qu’il a fait en quatre ans », a-t-elle déclaré. « Et, à part faire tous ces commentaires ridicules, la réponse n’est pas grand-chose. »

Elle-même est membre du parti hyper local Ashfield Independents, qui dirige actuellement l’autorité. « Lors des élections locales, les conservateurs ont mis Lee Anderson au centre de toute leur littérature », a-t-elle déclaré. « Et ils ont maintenant perdu tous les sièges sauf deux, ce qui, je pense, en dit long. »

Son collègue du conseil Matthew Relf est d’accord.

(Colin Drry)

« Il y a énormément de gens qui pensent que les politiciens utilisent toujours leur langage et ne disent pas assez ce qu’ils pensent », a-t-il déclaré. « Et je pense que certaines personnes ont adopté Lee parce qu’il était très différent à cet égard. Mais quand vous commencez à vous effrayer et à vous aveugler à propos d’une affaire sérieuse comme celle-ci, cela perd des gens.

Il reste un certain soutien pour Anderson ici, il faut le dire.

Un propriétaire d’entreprise local a estimé que le député traitait simplement d’un problème qui mettait beaucoup de gens en colère. « Pourquoi ne peuvent-ils pas [immigrants] rester sur cette péniche de toute façon ? » elle a demandé. « Ils sont venus ici sur de petits bateaux dangereux, alors qu’est-ce qui ne va pas avec un gros bateau sûr? »

Elle a demandé à ne pas être nommée – de peur que sa famille ne pense qu’elle défendait un langage fruité.

La conseillère conservatrice Dawn Justice a également offert son soutien à Anderson. Elle venait juste de rentrer de vacances – de France ironiquement – ​​et n’avait pas entendu l’explosion donc, non, elle ne ferait pas de commentaire là-dessus. Mais, attendez, elle dirait certainement qu’il était très populaire sur le pas de la porte.

« Chaque fois que j’ai fait du démarchage avec lui, il obtient toujours une réponse positive », a-t-elle déclaré. « Il se connecte avec les électeurs. »

Pas tous, cependant.

De retour avec John Hill, il s’est demandé pour qui il voterait aux prochaines élections. « Je me décide normalement quelques jours avant le jour du scrutin », a-t-il déclaré. « Mais je peux déjà vous dire que ce ne sera pas lui. »