Le professeur de commerce international Thomas Sampson de la London School of Economics a déclaré que les chiffres représentent un «choc majeur», le Brexit «étant probablement la principale explication». Les secteurs les plus touchés ont connu des baisses massives, comme 83 pour cent des exportations de poisson et de crustacés et 73 pour cent d’animaux vivants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy