Les électeurs conservateurs veulent maintenant des impôts plus élevés pour améliorer les services publics et une société plus égalitaire, indique un rapport avertissant Boris Johnson de ne pas négliger ses gains du «mur rouge».

Ils «penchent à gauche sur l’économie», mais à droite sur les questions socioculturelles, selon l’étude – exigeant également un gouvernement qui soit dur envers la criminalité et l’immigration.

Écrit par le groupe de réflexion conservateur En avant, il a constaté qu’une personne sur cinq – environ 3,2 millions – ne «prêtait ses voix» au parti que pour remporter le triomphe de l’élection de l’année dernière et pourrait rapidement l’abandonner.

La plupart d’entre eux vivent dans les prétendus sièges du «mur rouge» du Nord, dramatiquement arrachés aux travaillistes, mais – heureusement pour M. Johnson – leurs priorités sont partagées par ses «électeurs traditionnels».

«Un an après les élections, il est à la mode de dire que Boris Johnson doit choisir entre les électeurs fidèles du Sud et les nouveaux électeurs du Mur rouge. C’est un faux choix », a déclaré Will Tanner, En avantdirecteur.

«Ils veulent tous deux un gouvernement qui soit sévère envers la criminalité et l’immigration, qui assure le Brexit et qui soit prêt à ce que l’État intervienne pour résoudre les problèmes de l’économie.»

Les résultats vont au cœur du différend, bouillonnant sous la surface, entre le Premier ministre et son chancelier, sur la façon de restaurer les finances publiques détruites par Covid-19.

Rishi Sunak, un petit État conservateur traditionnel, est susceptible de favoriser les réductions de dépenses plutôt que les hausses d’impôts – tandis que M. Johnson a renoncé aux années d’austérité et sera plus enclin à ouvrir les cordons de la bourse.

le En avant des recherches, basées sur des entretiens avec 12 000 personnes avant et après le sondage de décembre dernier, ont montré qu’il n’y avait «pas de retour en arrière», a déclaré M. Tanner.

Les conservateurs ne pouvaient être certains de la victoire aux prochaines élections, en 2024, que s’ils tenaient leur promesse de «niveler» le pays – plutôt que d’essayer de faire appel à «l’ensemble de Notting Hill».

«La nouvelle coalition du parti est non seulement plus ouvrière et provinciale qu’auparavant, mais elle est par conséquent plus cohérente sur le plan culturel», a déclaré M. Tanner.

«Il n’y a pas de distinction claire entre les valeurs des électeurs conservateurs plus traditionnels dans le Sud et les nouveaux électeurs dans le Nord et les Midlands.

«Cet agenda ne peut pas reconquérir des zones métropolitaines comme Battersea ou Brighton – mais ce sont les champs de bataille d’hier et non de demain. Il ne peut y avoir de retour en arrière.

Le groupe de réflexion a déclaré que seul un passage de 4,3% au parti travailliste serait nécessaire pour générer un parlement suspendu en 2024.

Cependant, le parti de Keir Starmer a été confronté à de plus grands défis avec sa coalition d’électeurs, qui est «fortement divisée» entre les modérés et ceux «radicalement de gauche sur l’économie et libéraux sur les questions sociales».