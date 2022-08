Les électeurs conservateurs disent que Liz Truss et Rishi Sunak manquent de solutions à la crise énergétique

Les électeurs conservateurs rejettent les plans de Liz Truss et de Rishi Sunak pour s’attaquer à la crise de l’énergie avant les hausses massives des prix à l’automne, selon un sondage exclusif pour L’indépendant révèle.

Moins de la moitié des partisans conservateurs pensent que les prétendants ont des solutions à la tourmente qui résultera de l’augmentation de la facture annuelle moyenne de gaz et d’électricité, qui atteindra 3 549 £ en octobre et devrait atteindre 5 300 £ en janvier.

De manière inquiétante pour Mme Truss – qui est la grande favorite pour remplacer Boris Johnson – seulement 48% des conservateurs la soutiennent en tant que candidate pour alléger l’urgence du coût de la vie. Ce chiffre ne la place que légèrement devant M. Sunak, qui est soutenu par cette mesure de 44%.

Parmi le grand public, 57% ne sont “pas convaincus” que le ministre des Affaires étrangères ait un plan pour l’économie – plus que les 55% qui rejettent la capacité d’action de l’ancien chancelier, selon l’enquête de Savanta Comres.

Le pessimisme pour l’avenir se révèle alors que le chancelier actuel a fait pression sur ses rivaux en avertissant que même les personnes gagnant environ 45 000 £ – 50% de plus que le salaire moyen – auront besoin d’une aide importante pour gérer leurs factures d’énergie.

“Mon inquiétude est qu’il y a ceux qui ne reçoivent pas de prestations”, a déclaré Nadhim Zahawi, après avoir suggéré que Mme Truss pourrait chercher à offrir un soutien ciblé uniquement aux plus pauvres. “Si vous êtes une infirmière senior ou un enseignant senior avec 45 000 £ par an, vos factures d’énergie augmentent de 80 %, et [they] augmentera probablement encore plus dans la nouvelle année – c’est vraiment difficile.

Cornwall Insight, les analystes de données qui ont failli prévoir le niveau exact du plafond d’octobre, ont mis en garde contre de nouvelles hausses de prix importantes l’année prochaine, déclarant: “Il ne semble pas y avoir de plafond pour où ils devraient aller.”

Un haut responsable conservateur, Robert Halfon, a soutenu une campagne croissante pour un soi-disant «tarif social» pour les groupes à faible revenu, qui offrirait des réductions continues aux personnes les plus touchées et serait financé par la fiscalité générale.

Et le président travailliste du comité des affaires des Communes, Darren Jones, a prédit que le nouveau gouvernement serait contraint d’offrir des aides à tous les niveaux, car il manquait de données et de systèmes informatiques pour cibler efficacement l’aide.

La Indépendant Le sondage met également à nu la frustration du public face à l’objectif de la course à la direction de deux mois et à la façon dont elle s’est prolongée à mesure que la crise du coût de la vie s’aggrave.

Les deux candidats ont refusé de définir des politiques détaillées pour réduire les factures, dans un concours qui s’est plutôt concentré sur les réductions d’impôts ainsi que sur l’adoption de positions hostiles sur les demandeurs d’asile et le changement climatique.

Et les deux candidats ont attaqué les parcs solaires et éoliens, nécessaires pour stimuler les énergies renouvelables, tout en promettant d’intensifier les efforts pour expulser les demandeurs d’asile. De plus, Mme Truss a soutenu des lycées et la fracturation hydraulique.

Près de six répondants sur 10 (57 %) affirment que la campagne ne s’est pas concentrée sur les questions les plus importantes pour eux, tandis que seulement 33 % affirment que oui. Et quelque 62% disent que le concours s’est trop concentré sur les membres du Parti conservateur, plutôt que sur le grand public, tandis que seulement 15% disent que l’équilibre est bon.

Même les électeurs conservateurs rejettent fermement le fond du débat : 60 % disent qu’il s’est trop penché sur les priorités de la base du parti plutôt que sur celles du grand public.

Près des deux tiers des électeurs (63%) disent que le concours – comprenant une douzaine de fêtes électorales, la dernière devant avoir lieu mercredi prochain – a été trop long, avec seulement 20% disant qu’il a été de la bonne durée.

Dans le vide laissé par l’absence de politique – alors que M. Johnson a rejeté les appels à rassembler les candidats afin de trouver une solution provisoire – près de la moitié des électeurs disent qu’ils réduisent leurs dépenses en nourriture, en carburant et en vêtements.

Le sondage révèle que 56% des électeurs pensent que M. Johnson a eu tort de laisser de côté la question et de la laisser à son successeur, dont 46% de partisans conservateurs.

Le plan de 29 milliards de livres sterling du Labour pour geler les factures d’énergie pendant l’hiver est la plus populaire des politiques mises en place jusqu’à présent pour atténuer la douleur de la flambée des coûts, avec le soutien de 79% des répondants. Mais la politique la plus susceptible d’être adoptée par Mme Truss ou M. Sunak – un soutien gouvernemental ciblé pour les plus touchés – n’est pas loin derrière, à 69%.

Quelque 64% des électeurs soutiennent les réductions d’impôts, la politique phare de Mme Truss, bien que les experts soulignent qu’elles profiteront massivement aux riches et n’apporteront que peu d’aide aux pauvres.

M. Halfon, président du comité de l’éducation, a mis en garde contre les entreprises locales de son siège d’Essex incapables de payer des factures d’énergie qui triplent presque et les écoles incapables de payer leur personnel. “Ce que le gouvernement doit donc faire, c’est introduire un tarif social pour les personnes vulnérables et celles qui ‘se contentent de gérer'”, a-t-il déclaré à GB News. “Et nous avons également besoin d’un tarif pour les petites entreprises, car même si les grandes entreprises peuvent absorber cela, les petites entreprises ne le peuvent pas.”

M. Jones a déclaré que le gouvernement s’était “reculé dans un coin” en le laissant si tard pour introduire un ensemble d’aides. “Ils doivent pouvoir obtenir rapidement de l’argent pour aider les gens avant octobre, et la politique du Labour est la meilleure façon de le faire”, a-t-il soutenu.

Robert Buckley, de Cornwall Insight, a déclaré à Times Radio que les prix pourraient « monter et monter », avertissant : « Les prix du marché sont de plus en plus élevés. Les prix sont absolument incroyables.

Savanta ComRes a interrogé 2 234 adultes britanniques âgés de 18 ans et plus en ligne entre le 19 et le 21 août. Les résultats ont été pondérés pour être représentatifs de la population.