Les électeurs conservateurs abandonnent le parti parce qu’ils « font juste du mauvais travail », selon un sondage

Les anciens électeurs conservateurs abandonnent le parti parce qu’ils « font simplement du mauvais travail », selon un nouveau sondage.

Le sondeur YouGov a demandé aux personnes qui ont voté conservateur en 2019 mais qui sont maintenant passées au parti travailliste pourquoi elles avaient abandonné le parti de Rishi Sunak.

La réponse de loin la plus populaire, donnée par 30 % des électeurs de 2019, était simplement que « les conservateurs font du mauvais travail ».

Les deuxième et troisième raisons les plus populaires étaient des variations sur ce thème : 15 % déclarant qu’il y avait un « besoin de changement » et 11 % déclarant ne plus faire confiance aux conservateurs.

Mais il y avait peu de signes d’enthousiasme pour le parti travailliste de Keir Starmer dans les raisons invoquées pour envisager de les soutenir lors des prochaines élections.

La quatrième raison la plus populaire était que les travaillistes « sont les meilleurs d’un mauvais groupe », donnée par 10 %, tandis que la cinquième raison la plus populaire était : « voter les travaillistes est le seul moyen de faire sortir les conservateurs du gouvernement ».

Seul 1% des électeurs ont déclaré avoir fait le changement parce que le parti travailliste était « plus sensé ou fiable que lors des élections de 2019 » sous Jeremy Corbyn – un thème clé du projet politique de Sir Keir.

Huit pour cent des switchers ont déclaré que les travaillistes étaient la meilleure alternative disponible, tandis que 6% ont déclaré que les conservateurs étaient simplement au pouvoir depuis deux ans, selon le sondage commandé par Times Radio.

Seuls 5% des électeurs qui ont abandonné les conservateurs pour le parti de Sir Keir ont déclaré qu’ils soutenaient l’opposition parce que les travaillistes « sont en contact avec les gens de tous les jours » ou « je suis d’accord avec les politiques du parti travailliste ».





Trois pour cent ont déclaré que Keir Starmer serait un meilleur Premier ministre et seulement deux pour cent ont déclaré que c’était parce qu’ils pensaient que les travaillistes feraient un meilleur travail de gestion du NHS et d’autres services publics.

Les travaillistes ont ouvert une avance constante contre les conservateurs dans les sondages d’au moins 10 points et semblent se diriger vers une majorité.

Les conservateurs ont subi une défaite écrasante lors des élections locales anglaises de la semaine dernière, perdant des pans entiers de conseils au profit des partis d’opposition à travers le pays.

Mais les sondages se sont quelque peu rétrécis depuis que M. Sunak a pris la relève, par rapport à la profondeur de l’impopularité sous son prédécesseur Liz Truss.