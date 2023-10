Les électeurs concilient « difficulté à croire les politiciens » et désir de voter lors des prochaines élections au Manitoba

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant que le Manitoba ne choisisse son prochain gouvernement, Nadia Radi ne sait toujours pas à qui elle fait suffisamment confiance pour voter.

La femme de 33 ans a déclaré qu’elle penchait pour le NPD, mais qu’elle en avait assez des partis qui reviennent sur leurs promesses une fois élus.

« J’ai juste du mal à croire les politiciens », a déclaré Radi, qui vit dans la circonscription de Saint-Vital à Winnipeg. « Ils essaient toujours d’obtenir votre vote, n’est-ce pas ? »

Noel Cheguis, qui vit dans la circonscription de Selkirk, juste à l’extérieur de Winnipeg, a déclaré qu’il penchait pour le Parti progressiste-conservateur. Même s’il espère que son choix contribuera à résoudre des problèmes tels que l’inflation et la criminalité, il n’est pas convaincu qu’un parti puisse réellement changer quoi que ce soit.

« Il y a énormément d’efforts à faire pour résoudre de nombreux problèmes », a déclaré l’homme de 64 ans.

« Je pense que cela va prendre des décennies. »

REGARDER | Les électeurs du Manitoba expliquent pourquoi ils sont cyniques à l’égard de l’élection :

Les électeurs du Manitoba expliquent pourquoi ils sont cyniques à l’égard des élections Nadia Radi, Nigel Moore et Noel Chegius expliquent pourquoi ils ne savent pas si quelque chose changera, peu importe qui remportera les élections de 2023 au Manitoba.

Tous deux faisaient partie d’un groupe d’électeurs manitobains — dont plusieurs provenant de circonscriptions censées jouer un rôle clé dans la décision du prochain gouvernement de la province — qui ont partagé leurs réflexions lors d’un groupe de discussion une semaine avant les élections du 3 octobre.

Le groupe de discussion était une collaboration entre CBC Manitoba et Probe Research, qui ont identifié des participants potentiels de son panel et en ont sélectionné neuf au hasard pour garantir un mélange raisonnablement représentatif de la démographie du Manitoba.

Lorsqu’on a demandé aux neuf électeurs combien d’entre eux se sentaient cyniques à l’idée que quelque chose puisse changer, quel que soit le vainqueur de l’élection, quatre ont levé la main.

Il faut remédier au « déficit de confiance »

Andrew Barrette, qui vit dans la circonscription de McPhillips à Winnipeg et envisage de voter libéral, a déclaré qu’il était rebuté par la façon dont les principaux partis se sont attaqués les uns aux autres.

« C’est en grande partie du genre ‘Je défends tout ce qui est contre cette autre personne' », a déclaré l’homme de 37 ans.

Ce genre de dynamique peut décourager les électeurs de participer au processus démocratique, a déclaré Christopher Adams, professeur adjoint en études politiques à l’Université du Manitoba.

« Si vous sentez que les politiciens ne tiennent pas leurs promesses et ne se comportent pas de manière légitime, alors vous êtes moins incité à aller voter », a déclaré Adams.

Paul Thomas, professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba, a déclaré que les préoccupations exprimées par les électeurs lors du groupe de discussion illustrent la « spirale descendante » de la confiance envers les politiciens.

Thomas a déclaré qu’il était sain pour la démocratie que les gens soient quelque peu sceptiques quant aux promesses politiques. Mais les électeurs considérant leurs élus « comme des corrompus, des menteurs, des escrocs qui [are] « Le fait de veiller à leurs propres intérêts » crée un « déficit de confiance », a-t-il déclaré, auquel il incombe aux politiciens de remédier.

« La confiance est lente à se développer et elle peut se perdre très, très rapidement », a déclaré Thomas, ajoutant que les solutions possibles pourraient inclure une réforme du vote pour que les gens se sentent davantage à l’aise avec leur vote et l’amélioration des lois sur l’accès à l’information pour créer plus de transparence au sein du gouvernement. .

Le politologue Paul Thomas affirme que les préoccupations exprimées par les électeurs lors du groupe de discussion illustrent la « spirale descendante » de la confiance envers les politiciens. (CBC)

Adams a déclaré qu’il pensait que le taux de participation électorale serait plus élevé lors de cette élection – ce qui a déjà été suggéré par le grand nombre de électeurs par anticipation – en raison de la proximité attendue de certaines courses.

Cela comprend la circonscription de Selkirk de l’électeur Cheguis et la circonscription de McPhillips où vit Barrette, qui a été décidé par seulement 88 voix en 2019.

La circonscription de Transcona, à Winnipeg, a été remportée par une marge de 112 voix, tandis que la circonscription de Southdale, dans la ville, a été remportée par 483 voix. Une douzaine d’autres, dont la circonscription de Saint-Vital de Radi, ont été décidées par moins de 1 000 voix.

Inquiétudes concernant les plans financiers

Les électeurs du groupe de discussion, comme Jennifer Melcosky, se sont également dits préoccupés par la manière dont les partis tiendront leurs promesses.

Melcosky, 47 ans, a déclaré qu’elle avait déjà voté par anticipation pour le NPD dans la circonscription de Brandon-Est – mais elle n’a toujours pas entendu parler de la manière dont ils envisagent de financer leurs promesses, depuis les soins de santé et les dépendances jusqu’à la pauvreté et la criminalité.

« Il y a une question, parce que le Manitoba est lui-même en difficulté. Je ne sais donc pas d’où proviendront les fonds », a déclaré Melcosky.

Bryce McEwen, qui vit dans la circonscription de Kildonan-River East à Winnipeg, est d’accord – mais pense que la même chose est également vraie pour les autres partis.

« Aucun parti n’a de véritable plan sur la façon de financer cela », a déclaré l’homme de 43 ans. « C’est plutôt injuste de dire que les conservateurs sont le parti responsable sur le plan financier, parce qu’ils dépensent autant que le NPD. Ils le dépensent simplement pour des choses différentes. »

REGARDER | Les électeurs partagent leurs inquiétudes quant à la manière dont les partis politiques du Manitoba paieront pour leurs promesses électorales :

Les électeurs partagent leurs inquiétudes quant à la manière dont les partis politiques du Manitoba paieront pour leurs promesses électorales Bryce McEwen et Nadia Radi expliquent pourquoi ils ne sont pas sûrs que l’un des principaux partis politiques du Manitoba sera en mesure de tenir les promesses qu’ils ont faites lors de la campagne électorale de 2023 dans la province.

Adams a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les explications du parti sur la manière dont il paierait les promesses de campagne ne soient pas parvenues aux électeurs.

« Il est plus excitant d’examiner les promesses que les coûts », a-t-il déclaré.

L’électeur Nigel Moore, 45 ans, a déclaré qu’il se demandait lui aussi comment le vainqueur financerait tout ce qu’il avait promis.

Et même s’il dit croire que « toutes les parties ont vraiment à l’esprit les meilleurs intérêts des Manitobains », il appartient aux Manitobains de s’assurer que ces bonnes intentions se traduisent en actions.

« Je pense qu’il peut y avoir des changements si le public l’exige », a déclaré Moore.