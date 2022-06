Les électeurs colombiens élisent le premier vice-président noir du pays

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lorsque l’ancien rebelle de gauche Gustavo Petro prendra ses fonctions de président le 7 août, un acteur clé de son administration sera Francia Marquez, sa colistière lors du second tour des élections de dimanche.

BOGOTA, Colombie – Alors que les électeurs colombiens ont mis de côté une antipathie de longue date envers les gauchistes et en ont choisi un comme nouveau président, ils ont également franchi une autre étape importante – élire le premier vice-président noir du pays.

La politicienne a fait face à de nombreuses menaces de mort pour son travail environnemental et est devenue une puissante porte-parole des Noirs colombiens et d’autres communautés marginalisées.

« Elle vient d’une zone rurale, elle vient du point de vue d’une paysanne et du point de vue des régions de Colombie qui ont été touchées par le conflit armé pendant de nombreuses années. La plupart des politiciens colombiens qui ont occupé la présidence n’ont pas vécu comme elle », a déclaré Sanchez.

Dans plusieurs entretiens. Petro a discuté de la création d’un ministère de l’Égalité, qui serait dirigé par Marquez et travaillerait dans plusieurs secteurs de l’économie sur des questions telles que la réduction des inégalités entre les sexes et la lutte contre les disparités auxquelles sont confrontées les minorités ethniques.

«Ce sera un gouvernement pour ceux qui ont des callosités sur les mains. Nous sommes ici pour promouvoir la justice sociale et aider les femmes à éradiquer le patriarcat », a-t-elle déclaré sur scène tout en célébrant les résultats des élections avec des milliers de partisans dans une salle de concert populaire.

Marquez a grandi dans une petite maison construite par sa famille et a eu une fille à l’âge de 16 ans, qu’elle a élevée seule. Pour soutenir sa fille, Marquez a nettoyé des maisons dans la ville voisine de Cali et a également travaillé dans un restaurant tout en étudiant pour un diplôme en droit.

Marquez est entrée dans la course présidentielle l’année dernière en tant que candidate du parti Pôle démocrate, bien qu’elle ait perdu lors d’une consultation interpartis en mars face à Gustavo Petro. Mais elle a acquis une reconnaissance nationale lors des primaires et a reçu 700 000 voix, dépassant la plupart des politiciens vétérans.

Dans des discours appelant la Colombie à lutter contre le racisme et les inégalités entre les sexes et à garantir les droits fondamentaux des pauvres, Marquez a dynamisé les électeurs ruraux qui ont souffert du long conflit armé du pays ainsi que les jeunes et les femmes des zones urbaines.