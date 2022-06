Les électeurs colombiens élisent le premier vice-président noir du pays

BOGOTA, Colombie (AP) – Alors que les électeurs colombiens ont mis de côté une antipathie de longue date envers les gauchistes et en ont choisi un comme nouveau président, ils ont également franchi une autre étape importante – élisant pour la première fois un politicien noir à la vice-présidence.

Lorsque l’ancien rebelle de gauche Gustavo Petro prendra ses fonctions de président le 7 août, un acteur clé de son administration sera Francia Marquez, sa colistière lors du second tour des élections de dimanche.

Marquez est une militante écologiste de La Toma, un village isolé entouré de montagnes où elle a d’abord organisé des campagnes contre un projet hydroélectrique, puis a défié les orpailleurs sauvages qui envahissaient les terres afro-colombiennes appartenant à la collectivité.

La politicienne a fait face à de nombreuses menaces de mort pour son travail environnemental et est devenue une puissante porte-parole des Noirs colombiens et d’autres communautés marginalisées.

« Elle est complètement différente de toute autre personne qui ait jamais eu une vice-présidence en Colombie », a déclaré Gimena Sanchez, directrice des Andes pour le Bureau de Washington sur l’Amérique latine, un groupe de défense des droits humains.

« Elle vient d’une zone rurale, elle vient du point de vue d’une paysanne et du point de vue des régions de Colombie qui ont été touchées par le conflit armé pendant de nombreuses années. La plupart des politiciens colombiens qui ont occupé la présidence n’ont pas vécu comme elle », a déclaré Sanchez.

Elle a déclaré que Marquez recevra probablement le mandat de travailler sur les questions de genre ainsi que sur les politiques affectant la population afro-colombienne du pays.

Dans plusieurs entretiens. Petro a discuté de la création d’un ministère de l’Égalité, qui serait dirigé par Marquez et travaillerait dans plusieurs secteurs de l’économie sur des questions telles que la réduction des inégalités entre les sexes et la lutte contre les disparités auxquelles sont confrontées les minorités ethniques.

Marquez a déclaré dimanche qu’une partie de sa mission en tant que vice-présidente sera de réduire les inégalités.

«Ce sera un gouvernement pour ceux qui ont des callosités sur les mains. Nous sommes ici pour promouvoir la justice sociale et aider les femmes à éradiquer le patriarcat », a-t-elle déclaré sur scène tout en célébrant les résultats des élections avec des milliers de partisans dans une salle de concert populaire.

Marquez a grandi dans une petite maison construite par sa famille et a eu une fille à l’âge de 16 ans, qu’elle a élevée seule. Pour soutenir sa fille, Marquez a nettoyé des maisons dans la ville voisine de Cali et a également travaillé dans un restaurant tout en étudiant pour un diplôme en droit.

Elle a reçu le prix Goldman pour l’environnement 2018 pour ses efforts fructueux pour retirer les mineurs d’or des terres afro-colombiennes appartenant à la collectivité autour de son village.

Marquez est entrée dans la course présidentielle l’année dernière en tant que candidate du parti Pôle démocrate, bien qu’elle ait perdu lors d’une consultation interpartis en mars face à Gustavo Petro. Mais elle a acquis une reconnaissance nationale lors des primaires et a reçu 700 000 voix, dépassant la plupart des politiciens vétérans.

Dans des discours appelant la Colombie à lutter contre le racisme et les inégalités entre les sexes et à garantir les droits fondamentaux des pauvres, Marquez a dynamisé les électeurs ruraux qui ont souffert du long conflit armé du pays ainsi que les jeunes et les femmes des zones urbaines.

« Nous tous qui travaillons avec elle croyons maintenant au pouvoir des femmes », a déclaré Vivian Tibaque, une dirigeante communautaire de Bogota qui a travaillé sur la campagne de Marquez. « Nous pensons que nous pouvons aussi défendre nos droits comme Francia a défendu les siens. »

Les analystes politiques ont déclaré que Marquez avait contribué à la campagne de Petro en s’adressant aux électeurs qui se sentaient exclus par le système politique mais ne faisaient pas confiance aux partis de gauche dont Petro, ancien membre d’un groupe rebelle, a fait partie pendant une grande partie de sa carrière.

Ils ont déclaré que sa présence sur le ticket de Petro avait également motivé les électeurs afro-colombiens le long de la côte pacifique, où Petro a gagné avec de grandes marges dimanche alors même qu’il avait à peine remporté le concours par trois points de pourcentage.

« Je ne pense pas que Petro aurait pu gagner la présidence sans elle. » dit Sanchez. « Il y a beaucoup de méfiance et de suspicion envers la gauche en Colombie, en partie parce qu’une grande partie de la gauche a été armée à un moment donné. »

Manuel Rueda et Astrid Suarez, Associated Press