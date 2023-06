Les électeurs choisiront parmi 48 noms record lors de l’élection partielle fédérale de Winnipeg-Centre-Sud

Plus de noms sont sur le bulletin de vote pour l’élection partielle de Winnipeg-Centre-Sud la semaine prochaine que pour toute élection fédérale dans l’histoire du Canada.

Un nombre record de 48 personnes se présentent aux élections – dont 42 font partie d’un effort coordonné du comité de vote le plus long pour protester contre le système de vote uninominal à un tour.

Les libéraux fédéraux ont renoncé à leur promesse électorale de 2015 de réformer le système électoral, et le Comité du scrutin le plus long ne veut pas que le gouvernement oublie cette promesse.

«Nous avons mobilisé des candidats de partout au pays, de Grande Prairie à Rimouski, de Pickle Lake à Surrey, les plus jeunes de 18 ans et les plus âgés de 70 ans, pour se présenter dans une seule circonscription», a déclaré le groupe dans un récent communiqué.

« Certains qualifient le scrutin le plus long de frivole, d’inapproprié ou simplement de fouillis de bulletins de vote. Nous devons être en désaccord. Il faut du courage pour se présenter aux élections et en ce moment plus que jamais, il est extrêmement important que les demandes de réforme démocratique significative reçoivent une réponse. »

La grande majorité des espoirs de Winnipeg-Centre-Sud vivent à l’extérieur de la ville, mais pas tous.

Christopher Clacio, qui a fait campagne pour la mairie de Winnipeg en 2022 en tant que citoyen moyen plaidant pour plus d’engagement dans le processus démocratique, a déclaré que ses opinions concordaient parfaitement avec le groupe Longest Ballot. Il a dit qu’ils l’avaient approché pour se présenter à l’élection partielle.

Clacio a déclaré qu’un nouveau système de vote pourrait encourager une plus grande participation à la démocratie.

Besoin de plus de candidats : Clacio

« Je pense que les données montrent qu’il y a un public désengagé et si vous voulez vraiment changer la dynamique dans la façon dont nous gérons la politique, vous avez besoin d’un ensemble diversifié de candidats pour vous présenter », a déclaré Clacio, qui a reçu le moins de votes parmi les 11 candidats à la mairie.

Le système actuel, dans lequel la personne qui obtient le plus de voix remporte le siège, peut fausser les préférences des électeurs, car les candidats peuvent remporter les élections même s’ils obtiennent moins de la moitié des voix.

Le groupe Longest Ballot aimerait une forme de réforme électorale, telle que la représentation proportionnelle, qui, selon les observateurs politiques, réduirait la pratique du vote stratégique et refléterait plus précisément les opinions des électeurs. Tous les candidats au scrutin le plus long se présentent en tant qu’indépendants, à l’exception de Sébastien CoRhino, le chef du Parti Rhinocéros. Il porte aussi le nom de Sébastien Corriveau.

Le processus réel d’obtenir 48 noms sur le bulletin de vote a forcé une modification à la Loi électorale du Canada afin que tous les noms puissent tenir sur le papier. Le papier lui-même aura une longueur de 50,7 cm et une largeur de 30,5 cm.

Élections Canada a déclaré avoir formé les préposés au scrutin sur une nouvelle méthode de pliage des bulletins de vote afin de maintenir le secret du scrutin. L’agence fédérale s’attend également à ce qu’il faille plus de temps pour compter les bulletins de vote le jour du scrutin.

Clacio a reconnu que les gens peuvent voir la longue liste de candidats comme une distraction.

« Je comprends vraiment la critique selon laquelle c’est un casse-tête d’avoir autant de noms sur le bulletin de vote, mais il est si crucial que les citoyens soient engagés dans le processus civique et le processus politique en fin de compte. »

Ellen Karr faisait partie des plus de 9 100 électeurs de Winnipeg-Centre-Sud qui ont voté pendant la période de vote par anticipation.

Elle a trouvé le long scrutin si ennuyeux qu’elle a écrit une lettre au rédacteur en chef du Winnipeg Free Press, alléguant que le groupe faisait de l’élection un cirque.

L’église unie de Fort Garry était l’un des bureaux de vote par anticipation de la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud lors de l’élection partielle fédérale. (Adam Yadaoui/Radio Canada)

Karr a déclaré dans une interview qu’il existe d’autres moyens pour ces personnes de plaider en faveur d’une réforme électorale. Elle a souligné que le groupe ne semble pas présenter de proposition détaillée.

« Je prends le vote et les élections très au sérieux », a-t-elle déclaré. « Je sais que ce n’est pas parfait et je sais qu’il pourrait y avoir des améliorations à certains égards ou certainement dans l’esprit de certaines personnes. Mais c’est notre droit et notre responsabilité de voter et je n’aime vraiment pas que les gens l’utilisent pour faire un déclaration pour leur propre croyance. »

Il s’agit du troisième effort du collectif pour inonder un scrutin fédéral de candidats. Cela a commencé en 2021 avec 21 candidats en lice dans la circonscription de Winnipeg de Saint Boniface-Saint Vital et ils ont obtenu un record de 40 candidats à la fin de l’année dernière pour une élection partielle dans la circonscription électorale de Mississauga-Lakeshore en Ontario.

À Winnipeg-Centre-Sud, Kieran Szuchewycz est répertorié comme l’agent officiel de 42 des 48 candidats. Szuchewycz, qui vit à Winnipeg, n’a pas accepté d’entrevue, mais a confirmé qu’il était tenu de créer des comptes bancaires distincts pour les 42 candidats. La loi exige qu’un agent officiel ouvre un compte bancaire aux fins d’une campagne fédérale.

Les libéraux fédéraux ont déclaré en 2017 qu’ils ne donneraient pas suite à une promesse de réforme électorale, car aucun choix clair n’a émergé pour un système alternatif. Le parti n’a pas entretenu ces discussions les années suivantes.

L’élection partielle dans Winnipeg-Centre-Sud est devenue nécessaire à la suite du décès du député libéral Jim Carr en décembre dernier.

Son fils, Ben Carr, se présente pour les libéraux à l’élection partielle de la circonscription. Parmi les candidats auxquels il fait face figurent Damir Stipanovic, contrôleur aérien et membre de la Réserve de l’Aviation royale canadienne qui se présente pour les conservateurs; la psychologue clinicienne Julia Riddell, de nouveau candidate pour le NPD; et l’éducateur Doug Hemmerling, candidat du Parti vert.

La circonscription appartient de manière fiable aux libéraux depuis les années 1990, à l’exception de la conservatrice Joyce Bateman qui a occupé le siège de 2011 à 2015.

Le jour du scrutin est le 19 juin.