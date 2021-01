Lorsque la proposition 16 n’a pas été adoptée en Californie en novembre, en laissant en place une interdiction de l’action positive,Naomi Waters était consternée mais pas surprise.

«Alors, c’est là que nous en sommes?» l’étudiant de troisième année à l’Université de Californie-Riverside a rappelé avoir pensé aux tendances politiques de la Californie.

«C’est décourageant où nous en sommes actuellement, mais en regardant à l’échelle nationale, ce n’est pas vraiment une surprise», a déclaré Waters, le président de Racial Justice Now de l’Association étudiante de l’Université de Californie.

La proposition 16 aurait supprimé l’interdiction de la Constitution californienne de tenir compte de la race et du sexe dans le recrutement et l’éducation du gouvernement. En d’autres termes, il aurait rétabli une pratique appelée action positive, notamment dans les collèges publics de l’État.

La défaite de la proposition 16 marque l’une des nombreuses attaques contre l’action positive au fil des ans, à la fois dans les urnes et dans les tribunaux du pays. Mais ces dernières années, les tribunaux ont approuvé des mesures pour tenir compte de la race dans les admissions à l’université.

Une autre confrontation sur l’action positive se profile: une affaire contre l’Université de Harvard, dans laquelle les plaignants accusent l’université de discriminer les étudiants d’origine asiatique, est probable d’aller à la Cour suprême des États-Unis, qui est dominée par les conservateurs.

Les opinions des électeurs sont restées stables pendant 25 ans

Malgré l’évolution des tribunaux en matière de discrimination positive, les opinions des électeurs californiens sur le sujet sont pratiquement inchangées au cours des 25 dernières années. L’interdiction de l’action positive a été approuvée pour la première fois par 54% des Californiens enregistrés via la Proposition 209 en 1996.

Près de 25 ans plus tard, 56% des Californiens ont voté pour le maintien de l’interdiction.

Voter dans un tollé national contre le racisme: Les Californiens envisagent de ramener la discrimination positive

Les militants et les universités crient que les personnes de couleur ont besoin d’une attention particulière, étant donné les effets systémiques du racisme en Amérique.

L’interdiction a créé «un écart d’opportunités fondamental» pour les étudiants de couleur dans les universités, a déclaré le chancelier Timothy White de l’Université d’État de Californie à EdSource en octobre.

«Ils ont eu moins d’opportunités pour des raisons qui échappent souvent à leur contrôle», comme des problèmes financiers, la qualité de leurs écoles ou le fait d’être le premier membre de leur famille à aller à l’université, a déclaré White.

Lorsque l’interdiction de l’action positive a été mise en œuvre en 1998, le nombre total d’étudiants noirs et hispaniques à l’Université de Californie a piqué du nez par environ 800 étudiants par an, selon une étude de l’UC-Berkeley en août. Les chercheurs ont déclaré que l’interdiction avait dissuadé des milliers d’étudiants de postuler.

Néanmoins, les politiques d’action positive ont été sur le bloc de coupe des électeurs pendant des décennies.

En 1996, la Californie est devenue le premier État à interdire l’action positive au sein du gouvernement. Vingt-quatre ans depuis, 10 États ont interdit l’action positive – bien que l’interdiction du Texas ait été annulée en 2003. Toutes les interdictions de ces États sauf quatre ont été décidées par les électeurs.

Ces politiques ont été confirmées à l’échelle nationale par une série de décisions de la Cour suprême datant de 1978.

La Cour suprême confirme l’action positive, pour l’instant

Les collèges, affirmant que la diversité est importante pour leur climat éducatif et leur mission, essaient de trouver des moyens de considérer la race comme faisant partie des admissions. La Cour suprême a confirmé leurs approches.

« Une grande déférence est due à une université pour définir ces caractéristiques intangibles, comme la diversité du corps étudiant, qui sont au cœur de son identité et de sa mission éducative », a déclaré le tribunal dans une décision 4-3 en 2016 rédigée par le juge associé Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite. en 2018.

Les opinions des Américains sur l’action positive, malgré l’échec de la proposition 16, peuvent changer. Soixante et un pour cent des répondants ont déclaré à Gallup en 2019 qu’ils favorisaient les programmes affirmatifs pour les minorités, contre 54% en 2016.

Une des raisons de l’échec de la proposition 16 peut avoir été le récit autour de sa campagne, «l’idée de« renverser un référendum précédent »par opposition à un effort nouveau ou renouvelé pour garantir l’opportunité et l’accès aux groupes historiquement marginalisés», a déclaré Michal Kurlaender, professeur de politique éducative à l’Université de Californie-Davis.

Le renversement de l’interdiction était perçu par beaucoup comme une chance de lutter contre le racisme systémique et les opportunités limitées pour les Californiens noirs et latinos, qui constituent la majorité de l’État.

L’interdiction a peut-être échoué en raison d’un cadrage différent, a déclaré Natasha Warikoo, professeur de sociologie à l’Université Tufts.

«Quand on demande aux gens: » Devrait-il y avoir une action positive pour accroître la diversité? » la plupart des gens disent oui », dit-elle. «Mais lorsqu’on leur demande si la politique doit prendre en compte la race, les gens sont plus susceptibles de dire non.»

La discorde autour de l’action positive pourrait refléter la relation de la Californie avec la race, comme son histoire de brutalité policière,James Taylor, professeur de politique à l’Université de San Francisco, a déclaré à USA TODAY en octobre, avant le vote.

«Sous un vernis de libéralisme, il y a une vision des communautés noires comme étant une présence tenace et indésirable», a-t-il déclaré.

L’État n’est pas seul cette année dans le conflit autour de l’action positive. Le ministère américain de la Justice a poursuivi l’université de Yale le mois dernier pour discrimination présumée à l’encontre d’étudiants d’origine asiatique et blanche. C’est similaire au cas de Harvard, un procès qui allègue que l’école a fait preuve de discrimination à l’égard des étudiants asiatiques américains pour stimuler les inscriptions afro-américaines et hispaniques. Une cour d’appel fédérale s’est rangée du côté de l’Université Harvard le 12 novembre pour renforcer ses politiques d’action positive.

Le même groupe qui a contesté la considération de Harvard, dirigé par Edward Blum, un stratège juridique politiquement conservateur, conteste les politiques d’admission à l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill. Le procès dans cette affaire a commencé à la mi-novembre.

La raison pour laquelle les électeurs et les plaignants continuent de rejeter l’action positive, a déclaré Kurlaender, se résume aux perceptionsautour des admissions à l’université.

«Les tribunaux ont préservé l’intention claire des universités de créer un environnement éducatif plus diversifié et inclusif au profit de l’apprentissage pour tous les étudiants», a-t-elle déclaré. « Les électeurs voient les admissions, en particulier dans les institutions sélectives, comme un jeu à somme nulle où il y a des perdants et des gagnants. » Cela ne paraît pas juste aux électeurs, a-t-elle déclaré.

Promouvoir la diversité sans action positive

Malgré l’incapacité de la proposition 16 à faire une brèche dans la politique d’action positive en Californie, les universités de l’État n’abandonnent pas, a déclaré Luoluo Hong, vice-chancelier associé qui supervise les affaires étudiantes et les admissions dans l’État de Californie.

«Nous avons fonctionné maintenant pendant un certain temps sans accès à l’action positive», a déclaré Hong.

Le fonctionnement sans cela a obligé le système à s’adapter et à créer des politiques d’admission qui permettaient aux fonctionnaires de cibler les étudiants à faible revenu et de première génération. Souvent, ces étudiants sont sous-représentés racialement dans les admissions.

En dehors des admissions, a-t-elle dit, le système scolaire a mis en place des programmes pour favoriser l’appartenance des minorités sous-représentées.

Lorsque la proposition 16 a été présentée aux électeurs, «nous avions espéré qu’une porte s’était ouverte, et ce n’est tout simplement pas le cas», a-t-elle déclaré.

L’année dernière, le système UC a admis la classe la plus diversifiée de l’histoire de l’État, même sous l’interdiction des admissions fondées sur la race, selon des données préliminaires.

Les étudiants de première génération représentaient 45% des étudiants admis et les étudiants à faible revenu 44%. Cette classe était 36% Latino, 35% Américain d’origine asiatique, 21% Blanc et 5% Noir. Les autres étaient des Amérindiens, des insulaires du Pacifique ou des personnes qui refusaient de déclarer leur race ou leur appartenance ethnique.

Waters espère qu’au fur et à mesure que l’État évoluera pour devenir un État où les personnes de couleur constituent la majorité et que les plus jeunes auront le droit de voter, cette année ne sera pas la dernière que la Californie envisage de faire de l’action positive.

«La Californie change rapidement», dit-elle. «Cela finira par passer.»

Contribution: Richard Wolf et Marco della Cava