Les électeurs californiens envisagent une taxe controversée sur les maisons de vacances dans la région emblématique de Lake Tahoe

SOUTH LAKE TAHOE, Californie — Les propriétaires de maisons de vacances à South Lake Tahoe, dans le nord de la Californie, pourraient être confrontés à une augmentation d’impôts significative si les électeurs de la station de montagne approuvent une mesure lors du scrutin de mardi qui oppose logement abordable contre les droits de propriété privée.

South Lake Tahoe, qui se trouve sur les rives de l’emblématique lac alpin, compte environ 7 000 logements vacants, soit 44 % des logements estimés de la ville, selon l’American Community Survey de 2022. La mesure N prélèverait un appartement Taxe de 3 000 $ sur les maisons vacantes pendant 182 jours au cours d’une année civile.

La taxe augmenterait à 6 000 $ pour chaque année suivante où la maison reste vide pendant la moitié de l’année.

La ville est le dernier à travers les États-Unis avec un débat croissant sur l’impact des propriétés de vacances. Les critiques affirment que les résidences secondaires vacantes ont aggravé la crise du logement dans le pays en contribuant à une pénurie de propriétés locatives abordables, en particulier dans les lieux de villégiature coûteux comme South Lake Tahoe.

Partisans Les partisans de la mesure disent vouloir encourager les propriétaires à louer à des travailleurs ou à cotiser à un fonds pour des projets de logement, de routes et de transport. On dit que la ville est perdre des familles alors que les entreprises ont du mal à embaucher du personnel dans une région où il y a peu de terrains disponibles pour le développement de logements.

Kelly Bessem travaille au moins 50 heures par semaine, complétant son travail principal de scientifique de terrain en hydrologie par un travail de monitrice de snowboard pour joindre les deux bouts. Elle dort actuellement dans sa voiture pour acheter une maison à Markleeville, à 40 minutes en voiture de South Lake Tahoe.

« J’ai fait tout ce que je devais faire, mais j’en suis encore au point où je me faufile », a déclaré Bessem.

Nancy Dunn, propriétaire qui vit à temps partiel à South Lake Tahoe depuis 2018, s’oppose la mesure comme étant injuste et anti-américaine.

« C’est ma maison, et je veux pouvoir y revenir quand je le veux, et aller et venir comme je le sens », a déclaré Dunn alors qu’elle remplissait sa maison de bois de chauffage plus tôt ce mois-ci. « La manière américaine est d’avoir le droit de posséder des biens et d’en faire ce qu’on veut. »

La California Association of Realtors et la National Association of Realtors ont contribué ensemble à hauteur d’un million de dollars pour faire échouer la mesure dans une ville qui ne compte que 12 000 électeurs inscrits.

Bien que cela soit encore rare aux États-Unis, de plus en plus de pays envisagent d’instaurer une taxe sur les logements vides ou vacants pour remédier à la pénurie de logements pour la main-d’œuvre en exploitant les logements sous-utilisés pour élargir le marché de la location à long terme.

À Hawaïle conseil municipal d’Honolulu tente de faire adopter une taxe sur les logements vides, son troisième tentative depuis 2018tandis que l’Association des stations de ski du Colorado cherche à obtenir une législation autorisant les villes et les comtés à demander aux électeurs d’approuver les taxes sur les logements vacants.

Margaret Bowes, directrice exécutive du groupe Colorado, a déclaré les stations balnéaires ont peu d’options où ils peuvent construire. Le manque de logements « a atteint un niveau de crise » affectant les services de base et le commerce « depuis les sociétés de stations de ski jusqu’aux petites entreprises locales », a-t-elle déclaré.

L’exemple le plus connu est peut-être celui de Vancouver, au Canada, qui a imposé en 2017 une taxe de 1 % sur la valeur imposable d’une maison vide. La taxe est désormais de 3 % et la ville affirme avoir généré 142 millions de dollars pour des projets de logements abordables.

En Californie, San Francisco et Berkeley ont approuvé des taxes sur les propriétés vacantes en 2022.

Les taxes sur les logements vacants peuvent fonctionner dans une certaine mesure dans les grandes villes, mais une taxe sur les logements vides pourrait faire une énorme différence dans les petites villes comme South Lake Tahoe, a déclaré Shane Phillips, qui gère le Initiative de logement Randall Lewis à l’Université de Californie à Los Angeles.

Il n’en savait pas suffisamment sur la taxe proposée pour intervenir, mais il soutient généralement les taxes sur les logements vacants sur les maisons de vacances dans les régions où le logement est rare. Les taxes peuvent être utilisées pour décourager les comportements préjudiciables, a-t-il expliqué, comme les taxes sur les cigarettes.

« Et je pense qu’il y a un argument similaire à faire valoir ici, à savoir que les gens qui consomment plusieurs maisons et n’y vivent pas dans des communautés comme South Lake Tahoe… cela fait en fait du mal à d’autres personnes », a déclaré Phillips.

La mesure N a secoué la petite communauté qui, avec environ 21 000 habitants à l’année, est la ville la plus peuplée autour du lac Tahoe et une destination de week-end populaire. Il se trouve à 300 kilomètres au nord-est de San Francisco.

La ville a un revenu médian des ménages de 68 000 $, inférieur au revenu médian de 95 000 $ en Californie. Le prix de vente médian d’une maison était de 750 000 $ en septembre, contre 427 000 $ il y a cinq ans, selon Redfin.

Sur le modèle de celui de Berkeley taxe sur les logements videsla ville prévoit que la taxe proposée récolter jusqu’à 8 millions de dollars au cours de sa première année et jusqu’à 20 millions de dollars par an par la suite.

Amelia Richmond, co-fondatrice de Locals for Affordable Housing, le groupe qui a collecté les signatures pour que la question soit inscrite sur le bulletin de vote, a déclaré que c’était une opportunité de garantir que South Lake Tahoe ne suive pas le chemin d’autres villes de montagne avec des taux d’inoccupation encore plus élevés. .

Les propriétaires fonciers feraient une auto-déclaration chaque année, bien que des documents puissent être requis. Il existe des exceptions à l’exigence d’occupation, comme les maisons en cours de rénovation.

Pour éviter la taxe, les propriétaires de maisons de vacances pourraient vendre leur propriété, la louer à un locataire à l’année ou la louer à des voyageurs ou des travailleurs saisonniers. Ils ne peuvent pas inscrire leurs maisons comme locations à court terme après que la ville a voté pour réduire les locations de moins de 30 jours, invoquant le bruit et la pénurie de logements.

Les opposants affirment que nombre d’entre eux ont économisé pour de modestes résidences secondaires et qu’ils ne devraient pas être punis pour le manque de logements abordables dans la région. Ils sont également mécontents car, en tant que résidents à temps partiel, ils ne peuvent pas voter sur la mesure.

Tom Fields, 85 ans, partage son temps entre une maison de trois chambres qu’il décrit comme n’ayant rien de spécial si ce n’est son emplacement sur le lac Tahoe et un endroit dans le centre de l’Oregon.

« C’est fou et je ne sais même pas si c’est constitutionnel », a-t-il déclaré. « Quand vous achetez un terrain et qu’ils commencent à vous retirer des droits, c’est là que les gens s’énervent. »

___

Har a rapporté de San Francisco.