Les électeurs britanniques accueillent favorablement le nouveau chef Sunak, mais pas son parti

LONDRES (AP) – Rishi Sunak est Premier ministre britannique depuis un mois. Dans le monde tumultueux de la politique britannique en 2022, c’est un exploit.

Sunak, qui a pris ses fonctions il y a un mois vendredi 25 octobre, a stabilisé la nation après le bref mandat de son prédécesseur Liz Truss. Premier Premier ministre britannique de couleur, Sunak a stabilisé l’économie, rassuré les alliés de Washington à Kyiv et même apaisé l’Union européenne après des années de combats entre la Grande-Bretagne et le bloc.

Mais les défis de Sunak ne font que commencer. Il fait face à un ralentissement de l’économie, à une crise du coût de la vie et à un parti conservateur au pouvoir qui est grincheux et de plus en plus impopulaire après 12 ans au pouvoir.

POPULARITÉ PARTIELLE

Les sondages d’opinion ont de bonnes et de mauvaises nouvelles pour Sunak. Le public aime bien l’ancien banquier d’affaires de 42 ans, mais son parti est une autre affaire.

Dans une enquête du sondeur Ipsos, 47% des personnes interrogées ont déclaré aimer le Premier ministre, tandis que 41% ne l’aimaient pas.

“C’est certainement mieux que ce que Boris Johnson obtenait plus tôt cette année”, a déclaré Gideon Skinner, responsable de la recherche politique chez Ipsos. Mais il a déclaré que la popularité de Sunak “ne montre aucun signe de déteinte sur la marque du Parti conservateur”.

Dans le même sondage, le Parti conservateur n’était apprécié que par 26% et détesté par 62% – les pires chiffres du parti en 15 ans. L’enquête téléphonique Ipsos auprès de 1 004 adultes est considérée comme précise à plus ou moins quatre points de pourcentage.

De nombreux électeurs accueillent Sunak comme un changement par rapport à Truss et à son prédécesseur Johnson, qui ont démissionné en juillet après trois années de scandale au pouvoir. Mais le parti est au pouvoir depuis 2010, ce qui rend difficile pour les conservateurs d’éviter d’être blâmés pour les difficultés financières du pays.

Les allégations persistantes d’inconduite ternissent également son image. Mercredi, Sunak a nommé un avocat principal pour enquêter sur les allégations d’intimidation contre son vice-Premier ministre, Dominic Raab.

Il n’est pas impossible pour les conservateurs de reconstruire leur popularité avant les prochaines élections, prévues d’ici la fin de 2024. Mais ce ne sera pas facile. Les sondages actuels suggèrent que le Parti travailliste gagnerait haut la main.

ÉCONOMIE MALADE

Au plus fort de la pandémie de coronavirus, Sunak, alors chef du Trésor britannique, a gagné en popularité en dépensant des milliards pour soutenir les entreprises fermées et payer les salaires des travailleurs en congé.

Maintenant, il doit délivrer un médicament amer. L’économie britannique est plombée par la pandémie, par le Brexit et surtout par l’invasion russe de l’Ukraine, qui a fait monter en flèche les prix mondiaux de l’énergie.

Des millions de personnes en Grande-Bretagne ont vu leurs factures d’énergie monter en flèche, bien qu’un plafond imposé par le gouvernement ait empêché des prix encore plus élevés. Les arriérés liés à la pandémie et les pénuries de personnel ont entraîné des temps d’attente record pour les soins de santé au National Health Service britannique.

La situation a été aggravée par le programme malavisé de réductions d’impôts non financées de Truss en septembre, qui a torpillé la réputation de prudence économique du Royaume-Uni, affaibli la livre, fait grimper le coût des emprunts et déclenché une intervention d’urgence de la banque centrale. Truss a démissionné le mois dernier après moins de deux mois de travail.

“J’apprécie pleinement à quel point les choses sont difficiles”, a déclaré Sunak dans son premier discours à la nation le 25 octobre, mettant en garde contre “des décisions difficiles à venir”.

Un budget d’urgence la semaine dernière a contribué à soutenir la livre sterling et à calmer les marchés, au prix de 25 milliards de livres (30 milliards de dollars) de hausses d’impôts et de la perspective de réductions des dépenses publiques.

L’Organisation de coopération et de développement économiques a prévu cette semaine que l’économie britannique se contracterait de 0,4 % en 2023 et ne progresserait que de 0,2 % en 2024, les pires perspectives parmi les pays industrialisés du Groupe des Sept.

GUERRE EN EUROPE

Le départ de Boris Johnson a suscité l’inquiétude à Kyiv, où son soutien indéfectible à la résistance de l’Ukraine à l’invasion russe a suscité l’admiration et le respect.

La Grande-Bretagne a accordé à l’Ukraine 2,3 milliards de livres (2,8 milliards de dollars) d’aide militaire depuis le début de la guerre, plus que tout autre pays à l’exception des États-Unis, et a fait pression sur ses alliés pour qu’ils fassent davantage pour aider Kyiv.

Sunak s’est rendu à Kyiv la semaine dernière pour rassurer le président Volodymyr Zelenskyy sur le fait que la politique britannique ne changerait pas sous sa direction. “Je suis fier de la façon dont le Royaume-Uni s’est tenu à vos côtés dès le début”, a déclaré Sunak à Zelenskyy. “Et je suis ici aujourd’hui pour dire que le Royaume-Uni continuera de soutenir l’Ukraine.”

Londres maintient son soutien, annonçant la semaine dernière qu’elle livrera des canons anti-aériens, une technologie anti-drone et trois hélicoptères Sea King à l’Ukraine.

Mais si le soutien à l’Ukraine est assuré, les dépenses de défense pourraient être réduites. Sunak a abandonné l’engagement pris par Truss d’augmenter les dépenses de défense à 3% du produit intérieur brut d’ici 2030.

MAUX DE TÊTE DU BREXIT

Les relations de la Grande-Bretagne avec ses voisins les plus proches et ses principaux partenaires commerciaux sont tendues depuis qu’elle a quitté l’Union européenne, désormais composée de 27 nations, en 2020. Johnson et Truss semblaient tous deux ravis d’énerver le bloc pour apaiser la puissante aile eurosceptique du Parti conservateur.

Sunak a été plus émollient, faisant des appels chaleureux aux dirigeants européens dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction. Obtenir des changements concrets est plus difficile, étant donné le pouvoir que détiennent les ardents partisans du Brexit au sein des conservateurs.

Le départ de la Grande-Bretagne de l’UE en 2020 a entraîné des contrôles douaniers et d’autres barrières pour les entreprises commerçant avec le bloc, a déclenché une crise politique en Irlande du Nord et a mis fin à la libre circulation des ressortissants de l’UE en Grande-Bretagne pour occuper des emplois vacants.

La Grande-Bretagne pourrait atténuer les frictions commerciales si elle acceptait de s’aligner sur les règles de l’UE dans certains domaines, tels que les normes vétérinaires ou alimentaires. Mais après que des informations selon lesquelles le gouvernement recherchait des liens plus étroits ont agacé les eurosceptiques, Sunak a déclaré cette semaine qu’il n’accepterait pas “l’alignement sur les lois de l’UE”.

David Henig, expert en commerce au Centre européen d’économie politique internationale, a déclaré que le contrecoup “a révélé à quel point le problème européen est profond pour Rishi Sunak et pour le Parti conservateur”.

Il a dit que Sunak est un partisan de longue date du Brexit, mais aussi un pragmatique qui “veut juste une relation qui fonctionne – et ce n’est clairement pas le cas pour le moment”.

“Je pense que le problème est qu’il n’a pas de grandes idées nouvelles sur la façon de faire fonctionner cela, et beaucoup d’opposition interne”, a déclaré Henig. ___

Jill Lawless, l’Associated Press