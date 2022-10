Les électeurs brésiliens attaqués par la désinformation quelques jours avant le vote

RIO DE JANEIRO (AP) – Les électeurs brésiliens sont bombardés de désinformation en ligne moins d’une semaine avant de choisir leur prochain chef.

Les gens sur les réseaux sociaux disent, à tort, que le candidat de gauche à l’élection présidentielle brésilienne prévoit de fermer les églises s’il est élu. Il y a des mensonges selon lesquels Luiz Inácio Lula da Silva veut laisser les hommes utiliser les toilettes des écoles publiques à côté des petites filles. Et ils prétendent à tort que le président de droite Jair Bolsonaro a fait des commentaires avouant le cannibalisme et la pédophilie.

Des rumeurs sans fondement et politiquement motivées circulent sur les réseaux sociaux dans la plus grande démocratie d’Amérique latine, ébranlant la politique brésilienne tout comme la politique américaine a été ébranlée. L’assaut de fausses rumeurs a incité le Brésil la semaine dernière à adopter ce que certains experts appellent les limites les plus strictes à la liberté d’expression dans la jeune démocratie du pays.

C’est une énigme posée par les médias sociaux à travers le monde, en particulier dans les pays aux prises avec l’intersection entre la technologie moderne et la liberté d’expression. Le Brésil a adopté une approche particulièrement brutale. Les experts disent que ce faisant, les autorités ont soulevé des questions sur l’engagement du pays en faveur de la liberté d’expression.

“Ce qui se passe au Brésil, sur Facebook, sur YouTube et sur d’autres plateformes ressemble terriblement à ce qui se passait aux États-Unis autour des élections de 2020”, a déclaré Vicky Wyatt, directrice de campagne du groupe d’activistes américain SumOfUs. “Un message individuel n’a peut-être pas autant de portée, mais cumulativement au fil du temps, avoir ce goutte-à-goutte constant a des conséquences négatives.”

Dans l’ensemble, les chaînes conservatrices produisent plus de contenu – et également plus de contenu faux et problématique. Selon un décompte de l’institut Igarape, au cours des huit jours précédant et suivant le vote du premier tour du 2 octobre, les chaînes YouTube d’extrême droite ont attiré 99 millions de vues tandis que les chaînes de gauche ont enregistré 28 millions de vues. Les analystes politiques et l’opposition ont exprimé la crainte que l’armée Internet de Bolsonaro ne l’aide à contester les résultats s’il perd, en diffusant des allégations de fraude infondées.

La Cour supérieure électorale, la plus haute autorité électorale du pays, a annoncé jeudi qu’elle interdirait les contenus « faux ou sérieusement décontextualisés » qui « portent atteinte à l’intégrité du processus électoral ». Aucune demande d’un procureur ou d’un plaignant n’est nécessaire pour que le tribunal prenne des mesures.

Dans les jours qui ont précédé et juste après le second tour des élections du 30 octobre, les sociétés de médias sociaux comme YouTube et Meta – propriétaire de Facebook et Instagram – n’auront qu’une heure, beaucoup moins de temps qu’avant, pour supprimer le contenu problématique. Aucune entreprise n’a commenté.

Les plates-formes qui ne se conforment pas seront passibles d’amendes allant jusqu’à 150 000 reals (28 000 $) par heure et éventuellement bloquées sur les serveurs brésiliens jusqu’à 24 heures.

Le président du tribunal électoral, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, a déclaré que “l’agressivité de ces informations et du discours de haine” justifie la mesure. Le procureur général Augusto Aras, une personne nommée par Bolsonaro qui est largement considérée comme un allié du gouvernement, a déposé une requête auprès de la Cour suprême pour annuler des mesures qu’il a qualifiées d’inconstitutionnelles. Aras a déclaré qu’ils équivalaient à une “censure préalable”, enfreignant la liberté d’expression et le droit d’informer et d’être informé dans la Constitution brésilienne.

La Cour suprême examinera la demande d’Aras mardi. Le point de vue de la Constitution brésilienne sur la liberté d’expression est similaire à celui des États-Unis, a déclaré Luis Claudio Araujo, professeur de droit à l’Université IBMec.

Le tribunal a également interdit la publicité électorale payante sur Internet deux jours avant et un jour après l’élection.

Les nouvelles mesures ont provoqué la colère de nombreux partisans de Bolsonaro. D’autres ont dit qu’ils étaient justifiés par l’ampleur de la sale guerre en ligne.

La désinformation est devenue plus radicale – et organisée – depuis la campagne présidentielle de 2018, lorsque des groupes d’extrême droite ont été accusés de diffuser de la désinformation de masse en faveur de Bolsonaro.

«En 2018, c’était une sorte de terrain de jeu. C’était plus honnête, dans le sens où ils croyaient idéologiquement en ce qui se passait et ont simplement créé des chaînes pour faire partie de la conversation », a déclaré Guilherme Felitti, fondateur de Novelo Data, qui surveille plus de 500 chaînes YouTube conservatrices.

Certains d’entre eux ont depuis transformé leur activisme en ligne en entreprises, en s’appuyant sur les revenus publicitaires et les dons de leur audience croissante. Certains se sont présentés aux élections eux-mêmes cette année.

Enzo Leonardo Suzi, plus connu sous son alias YouTube Enzuh, était l’un d’entre eux. Il a lancé ses chaînes en 2015.

Lorsque Bolsonaro a commencé sa campagne, Suzi a utilisé sa propre chaîne YouTube et a créé plusieurs groupes WhatsApp – dont un qu’il a nommé “usine de mèmes” – pour cibler les rivaux perçus de Bolsonaro – les maires, les gouverneurs et même de Moraes, le juge de la Cour suprême.

Il a été reconnu coupable et condamné à une amende pouvant atteindre 50 000 reais (un peu moins de 10 000 dollars) dans cinq poursuites différentes en diffamation et en diffamation. Il est également la cible d’une enquête de la Cour suprême sur la diffusion de fausses informations en ligne, qui incluent également Bolsonaro et des alliés politiques.

À chaque procédure judiciaire, Suzi a gagné quelques adeptes supplémentaires.

“Je pensais à YouTube comme à un jeu”, a déclaré Suzi à l’Associated Press. “C’était mon plan depuis le début : être un provocateur, maudire les gangsters corrompus, ils me poursuivaient et je grandissais sur le dos de cela.”

Ses comptes WhatsApp et Instagram ont été bloqués – mais pas sa chaîne YouTube, où il publie toujours tous les jours. Il a perdu sa candidature pour devenir législateur de l’État ce mois-ci.

Bolsonaro a longtemps affirmé que le système de vote électronique du pays avait été utilisé pour commettre des fraudes – bien qu’il ait à plusieurs reprises omis de produire des preuves. Il a cité le fait que des pirates informatiques avaient autrefois pénétré le système informatique de la commission électorale. Le tribunal électoral a déclaré que les pirates n’avaient eu accès à aucune donnée de dépouillement des votes.

En conséquence, des informations fausses ou trompeuses sur la fiabilité des machines électroniques du pays se sont également largement répandues sur les réseaux sociaux.

Ordem Dourada do Brasil, un groupe d’extrême droite nostalgique de la dictature militaire de 1964-1985, a publié des vidéos jurant de faire la guerre “si nous en avons besoin”, remettant en question le système électoral brésilien et appelant les Brésiliens à descendre dans la rue pour soutenir Bolsonaro.

La Cour suprême et certains de ses juges ont également été victimes de la guerre de désinformation, avec un poste menaçant de violence contre les filles de juges. Beaucoup d’autres ont demandé la fermeture de l’établissement.

L’année dernière, le tribunal a ouvert une enquête sur un réseau en ligne qu’il accusait de diffuser des informations diffamatoires et des menaces contre ses juges, la police exécutant plus de deux douzaines de mandats de perquisition et de saisie.

Les deux campagnes de cette année ont déposé des plaintes auprès du tribunal électoral alléguant de la désinformation – et ont obtenu des ordonnances judiciaires pour le bloquer ou le supprimer. Les plaintes déposées par le tribunal électoral auprès des plateformes en ligne ont augmenté de 1 671 % par rapport aux élections locales de 2020, a indiqué la semaine dernière le tribunal électoral.

Un trésorier local du Parti des travailleurs de da Silva a été tué par balle en juillet. Depuis lors, les autorités brésiliennes ont signalé presque chaque semaine des attaques à motivation politique.

Tai Nalon, fondateur de l’agence de vérification des faits AosFatos, a déclaré que le grand défi dans la lutte contre la désinformation en ligne est de prendre les bonnes décisions. “Il n’y a pas de législation réglementant les plateformes (en ligne) ou indiquant comment le pouvoir judiciaire devrait agir contre elles”, a-t-elle déclaré.

Diane Jeantet, Associated Press