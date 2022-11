Les électeurs avertissent Sunak de ne pas déchaîner l’austérité sur les services publics

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été averti aujourd’hui de ne pas plonger le Royaume-Uni dans une nouvelle ère d’austérité, car de nouveaux sondages ont montré que les électeurs préféreraient voir les impôts augmenter plutôt que les coupes infligées aux services publics.

L’enquête pour L’indépendant par Savanta ComRes a trouvé un soutien écrasant – y compris parmi les électeurs conservateurs – pour un prélèvement exceptionnel sur les sociétés énergétiques et pour l’introduction d’un impôt sur la fortune sur la propriété et d’autres actifs pour atténuer la crise financière à laquelle sont confrontés les Britanniques.

Alors que la moitié (50 %) déclarent que leurs finances personnelles se détériorent, un sur cinq (20 %) craint pour son emploi et près du tiers (29 %) craignent de ne pas pouvoir payer son loyer ou ses versements hypothécaires, seulement un tiers ( 32 pour cent) ont fait confiance au gouvernement conservateur pour gérer la crise économique – 17 points derrière les travaillistes, avec Keir Starmer devant à la fois Sunak et le chancelier Jeremy Hunt.

Le Premier ministre et la chancelière utiliseront la déclaration d’automne de jeudi à la Chambre des communes pour présenter des plans visant à combler un écart pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques, et devraient viser une répartition de 35 milliards de livres sterling en réductions de dépenses et 25 milliards de livres de hausses d’impôts.

Les propositions visant à ralentir les augmentations des budgets annuels prévus de 3,7 à 1% après 2025 pourraient rapporter 25 milliards de livres sterling, mais des augmentations inférieures à l’inflation porteraient un coup brutal à des services tels que les écoles, la police et le gouvernement local et intensifieraient la pression sur le NHS assiégé.

Sunak et Hunt subissent d’intenses pressions de la part des députés conservateurs pour limiter l’ampleur des hausses d’impôts.

Mais les syndicats et les économistes avertissent que la réduction des dépenses publiques risque d’allonger la récession du Royaume-Uni – déjà prévue comme la plus longue en 100 ans – dans une répétition de la décennie perdue pour la croissance qui a suivi les mesures d’austérité de George Osborne dans les années 2010.

“Au cours de la dernière décennie, nous avons eu cette idée que la crédibilité économique ou budgétaire nous obligeait à démolir les services publics et à laisser baisser les salaires”, a déclaré la responsable économique du TUC, Kate Bell. L’indépendant. « Et qu’est-ce qu’on a eu ? La croissance la plus faible depuis des décennies, des niveaux d’endettement en hausse et un pays qui n’était absolument pas préparé aux chocs qui nous ont frappés ces dernières années.

«Je mets vraiment quiconque au défi de regarder autour du Royaume-Uni en ce moment et de dire que nous avons des services publics surfinancés et des fonctionnaires surpayés. Il n’y a plus rien à donner.

Le professeur d’économie Arun Advani de l’Université de Warwick, a déclaré L’indépendant ce serait une “occasion manquée” si M. Hunt choisissait la “solution de facilité” consistant à bricoler le régime fiscal existant, plutôt que de saisir la chance offerte par le soutien public à la réforme d’un système qui impose actuellement les revenus du travail plus durement que les revenus. de la richesse.

Le professeur Advani, membre de la Wealth Tax Commission qui a recommandé en 2020 un prélèvement unique sur les biens et les actifs des plus riches pour rembourser une partie des coûts de Covid, a déclaré qu’il serait “naturel” d’étendre l’impôt exceptionnel pendant la flambée actuelle des prix de l’énergie.

Mais il a déclaré que M. Hunt devrait aller plus loin et envisager d’égaliser l’impôt sur les gains en capital – actuellement prélevé à 20 ou 28% sur les contribuables à taux plus élevé – avec le taux d’imposition sur le revenu de 40p, ainsi que de réformer l’assurance nationale pour capturer les revenus des actifs dans le même manière que les revenus du travail.

Et il a déclaré qu’une taxe de 1% sur la richesse totale supérieure à 10 milliards de livres sterling pourrait rapporter 11 milliards de livres sterling par an, soit l’équivalent de 2 pence sur l’impôt sur le revenu et suffisamment pour réduire massivement la pression sur les dépenses publiques.

“Étant donné que nous avons cette grande crise dans laquelle nous avons beaucoup d’argent à collecter, le chancelier a deux options”, a déclaré le professeur Advani. « L’une consiste à prendre la voie tranquille et facile et à faire des choses qui n’aident pas vraiment l’économie, mais qui, espérons-le, ne dérangeront pas trop les gens parce qu’ils ne sont pas politiquement audacieux.

“L’autre – qui aurait beaucoup plus de sens – consiste à utiliser cela comme une opportunité de réformer le système d’une manière qui permettrait de lever des fonds, de soutenir la croissance et de corriger l’injustice qui signifie que le travail paie moins bien que la richesse.

Jeremy Hunt prévient “qu’il y aura des choix très difficiles” alors que le Royaume-Uni entre en récession

“Pour un gouvernement conservateur, rendre plus difficile de gagner de l’argent avec le travail qu’avec la richesse semble très étrange.”

Le sondage d’aujourd’hui a indiqué que les électeurs craignent l’impact des coupes sur la vie quotidienne déjà gâchée par les perturbations des déplacements, les écoles surpeuplées, un système de soins en ruine et les longues attentes pour les rendez-vous chez le médecin généraliste.

Les résultats mettent en évidence le risque politique pour Sunak qu’un budget d’austérité puisse éroder davantage la position alarmante des conservateurs dans les sondages, les travaillistes enregistrant des avances de 20 à 30 points à peine 18 mois avant les élections générales probables.

Seulement 22% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutiendraient les coupes dans les services publics dans la déclaration de jeudi, contre 55% qui s’y opposeraient. L’opposition est passée à 66% lorsqu’on lui a demandé si les ressources du NHS devaient être réduites, avec seulement 17% soutenant la réduction des dépenses.

Et la résistance aux coupes a atteint l’ensemble du spectre politique, 69% des électeurs conservateurs s’opposant à la réduction des dépenses pour le NHS et 51% pour les services publics en général. Seulement 14% des électeurs conservateurs ont soutenu les coupes du NHS et 22% dans les autres services.

En revanche, 31 pour cent ont soutenu des hausses de l’impôt sur le revenu ou de l’assurance nationale – avec 40 pour cent opposés dans chaque cas.

Et un énorme 66% a soutenu une extension de la taxe exceptionnelle de 25% sur le pétrole et le gaz de la mer du Nord – qui doit actuellement expirer en 2026 – avec seulement 11% d’opposition. Les impôts sur la fortune ont également recueilli un soutien décisif, avec 56 % pour et seulement 18 % contre. Les électeurs conservateurs de l’élection de 2019 étaient encore plus enthousiastes, 77 % soutenant l’extension de l’impôt sur les bénéfices exceptionnels et 58 % l’impôt sur la fortune.

Mme Bell a déclaré que le programme de consolidation de plusieurs milliards en cours d’élaboration par Sunak et Hunt est “un choix politique, pas une nécessité économique”.

Les marchés ne réagiraient pas à un paquet alternatif impliquant des emprunts pour investir avec la même panique suscitée par les réductions d’impôts non financées de Liz Truss, a-t-elle déclaré, arguant que les entreprises accueilleraient favorablement le coup de pouce à la croissance résultant de l’amélioration des infrastructures, d’un personnel mieux formé et de la réduction des congés de maladie. .

«Nous avons déjà vu la Banque d’Angleterre avertir de la récession, nous avons vu des avertissements concernant un million de personnes supplémentaires sans emploi. Nous sommes dans la plus longue compression salariale depuis 200 ans », a-t-elle déclaré.

“Ce dont l’économie n’a pas besoin, c’est d’un ralentissement. Ce dont elle a besoin, c’est d’un plan de croissance crédible, qui nous obligerait à investir pour ne pas couper dans nos services publics. Rien de ce que nous entendons jusqu’à présent ne semble le faire.

“Au lieu de cela, Sunak et Hunt choisissent de répéter les erreurs des gouvernements Cameron et Osborne en renonçant à la croissance et en imposant une forte dose d’austérité à l’économie britannique.”

– Savanta ComRes a interrogé 2 236 adultes britanniques les 5 et 6 novembre.