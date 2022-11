Les électeurs autochtones se mobilisent pour les élections de mi-mandat

«Nous avons été dans un processus d’éveil des gens à la puissance de notre voix collective», a déclaré Judith LeBlanc, de la nation Caddo dans l’Oklahoma, et directrice exécutive de Native Organizers Alliance. “Cette voix collective peut se manifester en tant que pouvoir politique le jour du scrutin et entre les jours d’élection sur les questions que nous défendons.”

Le jour du scrutin est le mardi 8 novembre.

L’affirmation du pouvoir politique et de la souveraineté intervient alors que la Cour suprême semble sur le point de contester certaines autorités et protections tribales et que les électeurs autochtones sont confrontés à des obstacles importants pour accéder aux urnes. Ils ne pouvaient pas voter dans tous les États jusqu’en 1957 et sont maintenant confrontés à des lois électorales de plus en plus restrictives adoptées par les législatures des États. Les distances jusqu’aux bureaux de vote pourraient encore nécessiter des allers-retours de 100 miles ou plus pour certains électeurs.

En mai, un juge fédéral a statué que le Dakota du Sud avait violé des parties de la loi nationale sur l’inscription des électeurs, qui oblige les responsables de l’État à fournir des conseils de renouvellement de l’inscription des électeurs à plusieurs agences gérées par l’État.

« La majorité des lois sur l’accès au vote qui ont été adoptées depuis 2020 ont toutes été adoptées dans des États où le vote autochtone est politiquement significatif et il cible donc les électeurs autochtones », a déclaré Mme LeBlanc. “Et cela a un impact important, en particulier en ce qui concerne l’accès anticipé au vote, les lieux de vote et le transport vers les lieux de vote.”

Actualisé 5 novembre 2022, 23 h 28 HE

Au-delà de la représentation aux plus hauts sièges du gouvernement, il y a eu une reconnaissance accrue des besoins des communautés tribales à travers le pays, bien que les législateurs disent qu’il reste encore beaucoup à faire pour remplir leurs obligations.

Un document diffusé par les démocrates au sein de la commission sénatoriale des affaires indiennes a noté que les législateurs avaient approuvé le plus grand investissement direct dans les gouvernements tribaux de l’histoire américaine en 2021 avec l’adoption de la loi de relance de 1,9 billion de dollars, et avaient réservé des milliards de dollars pour les soins de santé tribaux, le logement, le haut débit et les transports. Les nations et villages tribaux recevront des fonds par le biais d’un nouveau programme créé sous l’administration Biden pour les aider à déménager et à éviter les conséquences du changement climatique.