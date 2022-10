Les électeurs arabes sont essentiels pour sortir de l’impasse lors des élections du 1er novembre

UMM AL FAHM, Israël (AP) – Les voix des citoyens palestiniens d’Israël sont souvent noyées ou délégitimées dans la politique bruyante du pays. Pourtant, lors des prochaines élections législatives, ils pourraient détenir la clé pour sortir d’une impasse politique enracinée.

Les Israéliens votent mardi pour la cinquième fois en moins de quatre ans. Le pays reste divisé sur l’aptitude de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu à servir pendant son procès pour corruption. Les sondages montrent que ces chiffres ont à peine bougé

Ce qui pourrait faire pencher la balance, c’est le vote d’un cinquième des Israéliens d’origine palestinienne, ayant des liens familiaux dans les territoires adjacents capturés par Israël en 1967.

La participation parmi ces électeurs sera essentielle : un nombre élevé pourrait faire basculer les élections en faveur des opposants à Netanyahu, tandis qu’une baisse pourrait ouvrir la voie au retour de Netanyahu.

“Je me souviens à peine d’une seule campagne électorale qui dépendait entièrement du vote des citoyens arabes”, a déclaré Arik Rudnitzky, qui étudie les habitudes de vote des Arabes à l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion.

La plupart des sondages prédisent un taux de participation historiquement bas parmi les électeurs arabes, même si le gouvernement de coalition sortant comprenait un parti arabe, une première dans l’histoire d’Israël.

Cette première participation au gouvernement n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les électeurs déçus par la criminalité endémique, la hausse du coût de la vie et la perte d’espoir de changement au sein d’un système politique lent.

Cela pourrait être une aubaine pour Netanyahu, qui au cours de sa longue carrière politique a à la fois joué sur les tensions ethniques pour susciter le soutien à son parti nationaliste du Likud et recherché le soutien des mêmes électeurs arabes dont il s’est moqué pour renforcer les chances de son parti.

Les partis arabes pourraient remporter aussi peu que huit sièges au parlement de 120 membres, contre un sommet de 15 en 2020, selon les sondages. Si les sondages sont corrects, Netanyahu pourrait être à la tête d’un gouvernement radical comprenant des extrémistes qui traitent les législateurs arabes de “terroristes” et veulent les expulser.

Sentant l’urgence, les législateurs arabes font un effort de dernière minute pour rallier leurs partisans. Des panneaux autour des zones arabes implorent les habitants de voter.

“Les gens ont perdu espoir”, a déclaré Sami Abu Shehadeh, chef du parti nationaliste Balad. “On leur dit que voter pour Balad maintenant, ce n’est pas un autre vote.” Au lieu de cela, a-t-il dit, cela “peut changer toute la carte politique”.

Dans l’arithmétique qui transforme les bulletins de vote en sièges parlementaires, une faible participation arabe pourrait entraver les chances de la coalition actuelle de revenir au pouvoir, ou bien accorder plus de sièges au camp Netanyahu.

“La seule chose qui est ambiguë dans toute cette histoire, ce sont les Arabes, et donc ils sont la seule chose qui cette fois peut décider des élections, pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Mohammad Magadli, analyste politique à la radio Nas en langue arabe et Chaîne de télévision israélienne 12.

Si une coalition ne se forme pas, Israël pourrait se diriger vers un sixième vote.

Depuis le début de la crise politique en 2019, Netanyahu a du mal à former un gouvernement viable. La politique fragmentée d’Israël nécessite la formation d’une coalition pour gouverner et d’anciens alliés ont refusé de siéger sous lui tant qu’il se bat contre des accusations de corruption. Les partis arabes ont toujours été rejetés ou refusés de rejoindre les gouvernements israéliens. Mais cette tradition a été brisée l’année dernière lorsqu’un petit parti islamiste arabe a rejoint la coalition formée par le Premier ministre Yair Lapid, renvoyant Netanyahu après 12 ans au pouvoir. Leur gouvernement, un méli-mélo de partis avec peu en commun, s’est finalement effondré après un an en raison de luttes intestines.

Ce parti arabe, la Liste arabe unie, obtient quatre sièges. Une liste arabe distincte devrait également remporter quatre sièges. Le troisième parti, Balad, ne franchira peut-être même pas le seuil électoral pour entrer au parlement. Balad s’oppose à l’adhésion à une coalition.

Le chef de Balad Abu Shehadeh ne voit aucune différence de politique entre Netanyahu et ses opposants qui pourrait profiter à ses électeurs. Il était récemment dans la ville arabe d’Umm al Fahm, essayant de convaincre les gens de voter pour la représentation arabe au parlement.

Assis en cercle et flanqué de deux oliviers, Abu Shehadeh a fait son affaire devant un groupe d’habitants en sirotant un café. Il a rencontré des électeurs potentiels à l’extérieur d’une mosquée et a plaidé sa cause auprès d’électeurs âgés.

Shadiya Mahajneh, une résidente d’Umm al-Fahm, a déclaré qu’elle ne voterait pas. “Nous ne pensons pas qu’il y ait des réalisations”, a-t-elle déclaré. “Les niveaux de criminalité dans le secteur arabe augmentent et ils (les politiciens arabes) ne font rien.”

Les Palestiniens en Israël jouissent des droits des citoyens et certains ont atteint les plus hauts échelons du gouvernement et des affaires. Pourtant, ils sont également confrontés à la discrimination en matière de logement, d’emploi et de services publics. Leurs communautés ont tendance à être plus pauvres et moins éduquées que celles des Israéliens juifs.

La participation électorale des Arabes a généralement été inférieure à celle des Juifs. Lors des élections de la semaine prochaine, la participation des Arabes devrait se situer autour de la quarantaine, et celle des Juifs au milieu des années 60.

De nombreux électeurs arabes doutent de la capacité ou du désir de leurs dirigeants d’apporter des changements. Ils ont également le sentiment que leur position dans le pays a été dégradée par une loi de 2018 qui a codifié Israël en tant qu’État-nation du peuple juif. Et ils sont frustrés par le cycle sans fin de la violence israélo-palestinienne qui les a placés dans une cinquième colonne en raison de leur solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, les terres capturées par Israël en 1967.

La désillusion a été alimentée par l’entrée de la Liste arabe unie de Mansour Abbas dans la coalition. Bien que cette décision ait été initialement bien accueillie, Abbas n’a pas été en mesure de prouver aux électeurs qu’il pouvait obtenir des résultats, renforçant leur sentiment que le jeu politique est truqué contre eux.

“Après 75 ans d’être une minorité à l’intérieur d’Israël, les gens veulent des solutions toutes faites ou rapides”, a déclaré Dalia Fadila, une éducatrice qui promeut l’intégration arabe dans la société israélienne. “Ils en ont vraiment marre et s’ennuient de toutes les promesses.”

___

Goldenberg a rapporté de Tel Aviv, Israël. Areej Hazboun a contribué au reportage.

Tia Goldenberg et Sam Mcneil, Associated Press