Les électeurs approuvent un salaire minimum plus élevé au Nebraska et à Washington, DC

Des militants manifestent en faveur d’un salaire minimum de 15 dollars de l’heure et de pourboires pour les employés de restaurants à Washington, DC, le 8 février 2022.

Les électeurs du Nebraska et du district de Columbia ont approuvé mardi des salaires minimums plus élevés, tandis que les résultats d’une mesure de vote similaire au Nevada sont toujours en attente.

À DC, les électeurs ont approuvé l’Initiative 82, une mesure de vote visant à augmenter le salaire minimum des travailleurs à pourboire à 16,10 $ de l’heure par rapport aux 5,35 $ de l’heure actuels d’ici 2027, correspondant au plancher pour les employés sans pourboire.

Et les électeurs du Nebraska ont soutenu l’Initiative 433, qui augmente le salaire minimum de l’État à 15 dollars de l’heure, contre 9 dollars de l’heure, d’ici 2026. Le salaire minimum s’ajustera chaque année en fonction de l’inflation après 2026.

Les votes pour l’amendement sur le salaire minimum au Nevada sont toujours comptés. Mais s’il est approuvé, le salaire minimum passerait à 12 dollars de l’heure d’ici 2024, contre 9,50 dollars ou 10,50 dollars de l’heure, selon les prestations d’assurance maladie.

Ben Zipperer, économiste à l’Economic Policy Institute, a déclaré que ces résultats s’alignent sur les efforts antérieurs des États et des collectivités locales, notant que l’augmentation du salaire minimum est “une initiative politique extrêmement populaire”.

Il a déclaré que cela montrait qu’il y avait une demande d’augmentation, même dans “des États ou des zones très rouges”, soulignant que les électeurs de Floride approuvaient une augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure lors de l’élection présidentielle de 2020.