Les électeurs américains se méfient des nouveaux agents du fisc – sondage

Un tiers des Américains s’attendent à ce que les nouvelles recrues se concentrent sur la classe moyenne

Quelque 49% des électeurs américains pensent que les 87 000 nouveaux agents de l’Internal Revenue Service qui seront embauchés par l’administration Biden cibleront soit la classe moyenne, soit les opposants politiques du président Joe Biden, selon un sondage. Les démocrates sont plus susceptibles de croire que les agents se concentreront sur les riches, comme l’a affirmé Biden.

Publié mardi, le sondage du Trafalgar Group a révélé que 33% des électeurs ont déclaré que les agents seraient embauchés pour “auditez les Américains de la classe moyenne et les petites entreprises.” 31% ont dit que “Américains riches et grandes entreprises” seront ciblés, tandis que 16 % ont déclaré que le véritable objectif d’embaucher autant de nouveaux agents est de « viser les opposants politiques au pouvoir ».

Parmi les démocrates, 49 % considéraient les Américains fortunés et les entreprises comme les cibles des agents, tandis que 15 % citent la classe moyenne. Les chiffres sont presque inversés pour les républicains, avec plus de 50% affirmant que les Américains de la classe moyenne et les propriétaires de petites entreprises seront ciblés, et 16% affirmant que les riches seront plutôt audités.

Seuls 11% des démocrates ont déclaré à Trafalgar qu’ils voyaient les agents être armés contre des opposants politiques, contre 19% des républicains.

La frénésie d’embauche de l’IRS sera financée par la loi sur la réduction de l’inflation, qui a été promulguée par Biden au début du mois. Malgré son nom, la loi est un programme de dépenses de 739 milliards de dollars qui, selon le Bureau du budget du Congrès, imposera aux Américains de la classe moyenne environ 20 milliards de dollars d’impôts supplémentaires au cours de la prochaine décennie, tout en ayant un “négligeable” impact sur l’inflation cette année.

Biden soutient qu’une application accrue des taxes compensera les dépenses agressives de son administration et réduira le déficit budgétaire fédéral. Les républicains soutiennent qu’avec l’augmentation du budget de l’agence de 80 milliards de dollars, l’IRS mettra la pression sur les Américains ordinaires.

Les 87 000 nouvelles recrues ne seront pas toutes des auditeurs, et la plupart occuperont des postes vacants ou bientôt vacants, a rapporté le magazine Time plus tôt ce mois-ci. Au total, les effectifs de l’agence augmenteront entre 20 000 et 30 000, a ajouté le magazine.

L’IRS n’est pas la seule agence fédérale que Biden a été accusée d’avoir militarisée contre ses opposants politiques. À la suite d’un raid du FBI sur le domaine de Floride de l’ancien président Donald Trump, ainsi que d’allégations selon lesquelles des agents du FBI auraient enterré des informations préjudiciables à la campagne Biden en 2020, un sondage Rasmussen réalisé plus tôt ce mois-ci a révélé que 53% des Américains considèrent désormais l’agence comme “La Gestapo personnelle de Joe Biden.”