Les électeurs américains peuvent-ils faire confiance à l’étoile montante républicaine Vivek Ramaswamy ?

Le « gars maigre avec un drôle de nom » se proclame désormais fan de Trump et adepte de MAGA, mais c’est une volte-face très récente

Alors que de nombreux Américains se familiarisent désormais avec Vivek Ramaswamy, un candidat républicain au discours doux et qui grimpe rapidement dans les sondages, il serait peut-être judicieux de lire d’abord les petits caractères sur ce novice.

Lors du premier débat des primaires républicaines le 23 août, la recherche Google aurait été en feu alors que des millions d’Américains voulaient en savoir plus sur ce jeune homme éloquent qui semblait prendre un grand plaisir à se disputer verbalement avec ses collègues conservateurs, parmi lesquels se trouvaient d’anciens le vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Ramaswamy a commencé sa performance en tentant de résoudre le mystère de son identité lorsqu’il a déclaré à l’assemblée : « Alors permettez-moi d’abord de répondre à une question qui préoccupe tout le monde à la maison ce soir : ‘Qui diable est ce type maigre avec un drôle de nom de famille et que diable fait-il au milieu de cette phase de débat ?' »

Chris Christie, l’un des sept hommes politiques chevronnés présents sur scène, n’a pas été dupe puisqu’il a immédiatement rappelé l’époque où le président démocrate Barack Obama, pour deux mandats, faisait ses débuts politiques en prononçant à peu près la même phrase.

« La dernière personne qui s’est levée ici et a demandé : « Qu’est-ce qu’un gars maigre avec un nom de famille étrange fait ici ? était Barack Obama, et je crains que nous ayons affaire au même type d’amateur debout sur scène ce soir, « » dit Christie.

En savoir plus Nous vivons tous dans le monde de Trump et il n’y a pas d’échappatoire

Il s’est avéré que Christie avait raison. En 2004, Obama a été invité à prononcer le discours d’ouverture de la Convention nationale démocrate à Boston, où il a parlé de « L’espoir d’un enfant maigre avec un drôle de nom qui croit que l’Amérique a aussi une place pour lui. » Étant donné que ce discours est largement considéré comme le moment politique d’évasion d’Obama, beaucoup ont exprimé leur perplexité à l’idée que Ramaswamy puisse plagier une phrase d’un homme politique célèbre – et d’un démocrate, en plus – dont beaucoup de gens se souviendraient rapidement.

Pourtant, Ramaswamy a gardé son sang-froid et a renversé la situation face à Christie en disant : « faites-moi un câlin comme vous l’avez fait avec Obama, et vous m’aiderez à m’élire tout comme vous avez aidé Obama aussi. » La référence faisait référence à un moment survenu en 2012, à la suite de l’ouragan Sandy, lorsque Christie, alors gouverneur du New Jersey, a été vue rencontrant le président Obama de l’époque sur le tarmac et passant ses bras autour du leader démocrate, un geste qui, selon certains critiques, a aidé Obama à sceller l’accord. présidence pour un second mandat.

Alors, qui est le gars maigre avec un nom drôle et quelles sont ses convictions politiques ? Vivek (rime avec « gâteau », dit-il) Ramaswamy, 38 ans, est un immigrant indien de deuxième génération devenu multimillionnaire dans les secteurs pharmaceutique et financier. Il s’est officiellement présenté à la course à la présidentielle américaine en février en déplorant ce qu’il a qualifié de « crise d’identité nationale » affligeant la nation à cause de « a réveillé la folie. » Il affirme que le mouvement est promu par une idéologie de gauche qui lui a substitué « Foi, patriotisme et travail acharné » avec « nouvelles religions laïques » comme « climatisme » idéologie du genre et études critiques sur la race.

En plus de soutenir bon nombre des points de discussion trouvés dans la plateforme MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump, Ramaswamy a juré sa loyauté au 45e président en difficulté juridique lorsqu’il a prononcé gratuitement pendant les primaires : « Disons simplement la vérité, d’accord ? Le président Trump, je crois, était le meilleur président du 21e siècle. C’est un fait. »

Ce commentaire, qui n’a pas manqué d’applaudissements bon marché, s’est révélé plutôt sévère et inattendu étant donné que Trump est toujours très présent dans la course à la présidentielle, malgré de multiples accusations criminelles. Ce qui est encore plus étrange, c’est que le soutien de Ramaswamy à Trump semble changer avec les saisons judiciaires.

Le 1er août, les procureurs fédéraux ont présenté leur acte d’accusation de 45 pages contre Trump, alléguant qu’il avait pressé les responsables électoraux de rejeter les résultats du vote dans leurs États afin d’annuler l’élection. Ramaswamy a fustigé la dernière série d’actes d’accusation visant le principal candidat du Parti républicain, en écrivant sur X (anciennement Twitter) : «Donald Trump n’est pas la cause de ce qui s’est passé le 6 janvier. La véritable cause était la censure systématique et omniprésente des citoyens au cours de l’année qui a précédé. Si vous dites aux gens qu’ils ne peuvent pas parler, c’est là qu’ils crient.

Pourtant, comparez cela à ce que Ramaswamy je devais dire à propos de la réponse de Trump à l’insurrection/manifestation/rébellion/émeute/faites votre choix du 6 janvier quelques jours seulement après que le bâtiment du Capitole ait été violé par des centaines de partisans de l’Homme Orange.

« Ce que Trump a fait la semaine dernière était mal. Franchement odieux. Clairement et simplement.

En savoir plus Les États-Unis ne seront plus « Oncle Sucker » – candidat à la présidentielle

Pourtant, ce n’est rien comparé à ce que le magnat de l’industrie pharmaceutique avait à dire à propos de Trump dans son livre de 2022, « Nation of Victims », qui semble avoir été écrit par le gauchiste le plus progressiste du Parti démocrate.

« Ce fut un jour sombre pour la démocratie. Le perdant des dernières élections a refusé de concéder la course, a affirmé que l’élection avait été volée, a collecté des centaines de millions de dollars auprès de partisans fidèles et envisage de se présenter à nouveau aux élections exécutives.

Je pense bien sûr à Donald Trump.»

Même si Ramaswamy n’est certainement pas le premier homme politique à ajuster ses voiles en fonction des vents politiques changeants, son changement de ton à l’égard de Trump lorsqu’il est devenu clair qu’il était toujours le favori dans la course de 2024, malgré les accusations criminelles, a été tout à fait remarquable. Pourtant, cela ne l’a pas éloigné de la base républicaine, tandis que Trump, qui a besoin de tous les amis qu’il peut se faire à ce stade, s’est déclaré fan du parvenu flatteur.

« Cette réponse a donné à Vivek Ramaswamy une grande victoire dans le débat grâce à une chose appelée VÉRITÉ », Trump a écrit dans un article de Truth Social. « Merci Vivek ! »

Les questions sur le « type maigre au nom drôle » ne s’arrêtent cependant pas là. En 2011, Ramaswamy a accepté une bourse de 90 000 $ de la bourse Paul & Daisy Soros pour les nouveaux Américains, fondée par Daisy et Paul Soros, le frère aîné aujourd’hui décédé du financier milliardaire et philanthrope George Soros.

Les gens critiquent le jeune républicain non pas à cause du lien familial entre le prix et le controversé George Soros, mais parce qu’il a gravement sous-estimé sa situation financière à l’époque, suggérant qu’il avait besoin de cette bourse pour payer ses frais de scolarité à la faculté de droit de Yale. Il s’est avéré que ce n’était pas vrai.

« Il y a eu une bourse distincte que j’ai gagnée à l’âge de 24-25 ans, quand j’allais à la faculté de droit… quand je n’avais pas d’argent et c’était une bourse d’excellence que des centaines d’enfants gagnent, qui était partiellement financée. pas par George Soros, mais par Paul Soros, un parent, son frère », » dit Ramaswamy.

En 2011, l’année même où il a accepté la bourse, Ramaswamy a déclaré un revenu total de 2 252 209 $, selon ses déclarations de revenus, qu’il a publiées en juin. Il a déclaré un revenu total de 1 173 690 $ au cours des trois années précédentes. En d’autres termes, Ramaswamy était millionnaire lorsqu’il a accepté la récompense de 90 000 $, qui aurait pu être remise à une autre personne qui en avait vraiment besoin.

Pendant ce temps, d’autres se demandent si l’Amérique a vraiment besoin d’un responsable pharmaceutique à la Maison Blanche après que le pays vient de traverser de longs mois de confinement, de port forcé de masques et d’un régime de vaccination obligatoire. Une fois de plus, le bilan de Ramaswamy sur cette question laisse beaucoup à désirer.

En savoir plus Eminem dit au candidat à la présidentielle américaine d’arrêter d’utiliser sa musique

Ramaswamy, le premier millénaire à briguer la présidence, s’est soigneusement présenté comme un libertaire antigouvernemental. Pourtant, son bilan, du moins en ce qui concerne le port d’un masque et la vaccination pendant la pandémie, suggère exactement le contraire.

En avril 2020, le Dr Anthony Fauci a fait marche arrière par rapport à sa position précédente selon laquelle les Américains pouvaient faire preuve de discrétion personnelle lorsqu’ils décident de porter un masque, une position qui reflète parfaitement la pensée libertaire. Au lieu de cela, il a conseillé de porter des masques faciaux comme moyen de contribuer à arrêter la propagation du Covid-19. Maintenant, si Ramaswamy était vraiment opposé à l’imposition du diktat du gouvernement dans la vie des gens, il aurait automatiquement contesté la volte-face de Fauci sur le port du masque, insistant sur le fait que les gens font preuve de leur propre discrétion. Au contraire, il a immédiatement pris le train en marche, en tweetant le 8 juillet 2020 : « Port du masque = responsabilité personnelle. C’est étonnant que les conservateurs s’y opposent.»

La même chose s’est produite lorsque l’administration Biden a lancé son initiative de vaccination forcée, alors que des millions de personnes ont été contraintes de se faire vacciner ou de perdre leur emploi. Ramaswamy a encore une fois nagé avec les requins.

Dans un éditorial du Wall Street Journal, daté du 10 janvier 2022, il a écrit : « L’étape la plus importante dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 a été la distribution de vaccins. » Avant cela, il s’est mis à genoux devant le Parti démocrate en tweetant : « Biden dit que tous les adultes seront éligibles au vaccin d’ici le 1er mai. C’est une bonne nouvelle. Donnez du crédit là où il est dû.

La question ici n’est pas de savoir si c’était bien ou mal de rendre obligatoires le port du masque et les vaccinations. Le fait est que Ramaswamy s’est complètement déformé en disant qu’il était un libertaire, alors qu’il ne l’est clairement pas. Cette erreur d’identification pourrait avoir de graves conséquences à l’avenir si et quand la prochaine pandémie éclatera et que les politiciens tenteront d’exercer davantage de contrôle sur la vie, ainsi que sur les entreprises, de leurs électeurs. De plus, pour quelqu’un qui est si terrifié par le gouvernement, comment se fait-il que Datavant, la société dérivée de Ramaswamy, collabore avec le gouvernement sur le front anti-Covid ?

Tout cela suggère que Ramaswamy n’avait pas tort de se comparer au passage à Obama, le leader démocrate que de nombreux Américains, notamment au sein de la communauté noire, considèrent comme un leader extrêmement inefficace. Ramaswamy pourrait devenir le Barack Obama du Parti républicain si les électeurs conservateurs ne comprennent pas qu’il n’est pas le super-héros antigouvernemental qu’il prétend être. Et avec les taux de Covid qui augmentent à nouveau (que certains esprits ont surnommé la « variante électorale ») et le masque sale qui revient à la mode, le peuple américain pourrait bientôt découvrir que le beau parleur Vivek Ramaswamy n’est qu’un maigre cadre pharmaceutique avec un drôle de visage. un nom qui sonne bien et qui promouvra rigoureusement les grandes entreprises et les gouvernements envahissants en matière de droits civils et de libertés chaque fois que l’occasion se présentera.