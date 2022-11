Les «trolls russes» sont accusés de semer la division sur les réseaux sociaux à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis

Alors que les électeurs américains se dirigent vers les urnes pour les élections de mi-mandat très attendues, les discussions sur les trolls russes faisant des singes avec la démocratie américaine sont de retour dans l’actualité. Mais le pays a-t-il vraiment besoin de l’aide de la Russie pour « attiser la colère » parmi l’électorat ?

Si l’hyper-libéral New York Times peut être pris au pied de la lettre deux jours seulement avant une élection épique, l’armée clandestine de trolls russes tente, une fois de plus, de semer l’esprit des électeurs américains malléables à l’avantage du Kremlin. Si ces accusations semblaient farfelues en 2016, lorsque les démocrates accusaient les “influenceurs” russes de refuser à Hillary Clinton la présidence, elles le semblent doublement aujourd’hui.

Le Times a rapporté que l’objectif de l’Agence de recherche Internet réactivée à Saint-Pétersbourg est de « attiser la colère des électeurs conservateurs et saper la confiance dans le système électoral américain ». À en juger par l’apparence des choses, les Russes sont un peu en retard à la fête. Il serait difficile de nommer une autre période de la politique américaine où le niveau de colère et de méfiance a été aussi extrême, et c’est quelque chose dont les trolls russes, malgré leurs prétendues capacités surhumaines, ne peuvent pas s’attribuer le mérite.

Prenez l’inflation, par exemple, le problème le plus urgent parmi les électeurs américains. Il ne nécessite aucune sorte d’opération hallucinante russe pour informer les Américains que la situation économique se détériore sous leurs yeux, et ce depuis l’entrée en fonction de Biden. Ils n’ont qu’à regarder leurs factures de nourriture et de services publics chaque mois, et le prix à la pompe à essence, pour se sentir furieux de ce que l’administration Biden a fait à l’économie en un laps de temps incroyablement court. Tout effort pour blâmer ces sentiments négatifs sur “les Russes” est juste une autre façon pour les démocrates de dire que la flambée des prix est “désinformation” et indigne de votre attention.















Le Times mentionne un autre point de discorde parmi les électeurs américains, en particulier les républicains, et ce sont les pouvoirs de chèque en blanc qui ont été accordés au président ukrainien Vladimir Zelensky. Citant les travaux de «chercheurs en cybersécurité », l’article allègue que la campagne d’influence russe “semble destiné à saper la vaste assistance militaire de l’administration Biden à l’Ukraine. Encore une fois, voici un problème qui a déjà été miné par les républicains depuis que les démocrates ont commencé leur guerre par procuration en Ukraine contre la Russie, une entreprise extrêmement dangereuse où aucune dépense n’est considérée comme trop importante.

Sur ce point, les démocrates peuvent prétendre, un peu comme en 2016, que les Russes et les Républicains travaillent de connivence, cette fois contre Kiev. Les Russes sont impatients de voir la fin des dépenses militaires américaines en Ukraine, car toutes ces armes sophistiquées ne font que prolonger le conflit. Pendant ce temps, certains républicains ont fait campagne en promettant de mettre fin au financement du régime de Zelensky et de détourner ces milliards de dollars vers des projets de sécurité nationale, comme fortifier leur propre frontière et lutter contre le crime.

Ce serait une erreur de penser que les Américains ne sont pas pleinement conscients des problèmes qui divisent actuellement le pays. Chaque jour, les utilisateurs des médias sociaux peuvent voir par eux-mêmes tout ce qu’ils doivent savoir sur la criminalité, l’inflation, les problèmes transgenres et la frontière, pour ne citer que quelques-uns des problèmes brûlants qui divisent le pays. Suggérer que les trolls russes sont tenus de « Attiser la colère des conservateurs» est de sous-estimer grossièrement l’intelligence politique de l’électeur américain moyen, qui semble mieux informé que jamais. Le fait est que les démocrates ont peur d’être anéantis dans un glissement de terrain mardi prochain. Évoquer le fantôme de l’ingérence russe à la 11e heure révèle leur insécurité et leur fournira une excuse partielle en cas d’explosion.















Face à ces dernières accusations d’ingérence électorale, Moscou perd logiquement patience. Il faut soit un certain manque de conscience de soi, soit un étonnant excès d’arrogance, pour que les États-Unis sermonne n’importe quel pays sur la question de l’ingérence. Après tout, dans le cas de l’ingérence présumée de la Russie dans les élections de 2016, nous parlons d’à peine 150 000 dollars dépensés pour plusieurs milliers de publicités Facebook, dont beaucoup n’avaient aucun message politique. Quand on considère que les élections présidentielles américaines se sont transformées en concours de plusieurs milliards de dollars, sans aucune dépense épargnée pour les publicités d’attaque de campagne, il est difficile d’imaginer que la campagne sévèrement limitée de la Russie ait eu le moindre effet (il faut souligner que même Facebook n’est pas tout à fait sûr de l’origine des messages. Alex Stamos, le responsable de la sécurité de Facebook, dirait seulement qu’ils “probablement opéré depuis la Russie”).

Maintenant, comparez cela à la façon dont les États-Unis “se mêle” dans les affaires de pays étrangers, comme l’Ukraine. En novembre 2013, après que le gouvernement du président Viktor Ianoukovitch a opté pour des liens plus étroits avec la Russie et l’Union économique eurasienne au lieu de l’UE, des manifestations ont éclaté dans le pays. Comment les États-Unis ont-ils réagi ? Pas avec les trolls Internet, c’est sûr. Il a envoyé des hauts responsables américains à Kiev, comme le sénateur John McCain et la secrétaire d’État américaine adjointe Victoria Nuland, où ils ont agité les masses contre le gouvernement démocratiquement élu. Sur la question de savoir qui gouvernerait finalement le pays éclaté, Nuland a été entendu lors d’un appel téléphonique avec l’ambassadeur américain en Ukraine triant sur le volet les candidats éligibles.

Une fois de plus, les États-Unis ont prouvé qu’il existe des règles pour eux-mêmes et des règles pour le reste du monde, et c’est de plus en plus le peuple américain qui doit payer le prix de cette arrogance suprême.