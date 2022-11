Les électeurs américains ne veulent pas que Biden se présente aux élections – sondage

La majorité ne pense pas que l’actuel président devrait briguer un second mandat, selon un nouveau sondage

Plus des deux tiers des électeurs des candidats à la Chambre des représentants des États-Unis ne veulent pas que le président Joe Biden se présente à la réélection en 2024, selon les premiers résultats d’un sondage réalisé par Edison Research et rapporté par CNN.

Moins de six électeurs démocrates sur dix ont déclaré que Biden devrait briguer un second mandat. Environ neuf électeurs républicains sur dix et plus de sept électeurs indépendants sur dix ont déclaré qu’ils ne voulaient pas qu’il se présente à nouveau.

Le taux d’approbation de Biden est tombé à 36% en juillet, son plus bas depuis qu’il est devenu président. Un sondage Reuters/Ipsos l’avait à 39% lundi, un jour avant les élections de mi-mandat.

Biden a été élu président en 2020, battant le président sortant, Donald Trump. Les notes de performance de Biden ont été entachées par le taux d’inflation élevé et la flambée des prix de l’essence, entre autres problèmes.

LIRE LA SUITE: Les mi-mandats américains sur le fil du rasoir alors que le décompte se poursuit

Certains républicains ont également critiqué Biden pour avoir écrit “chèques en blanc” pour l’Ukraine au milieu de son conflit avec la Russie, tout en l’exhortant à se concentrer sur l’économie et d’autres affaires intérieures.