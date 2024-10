Les électeurs américains entendent un message clair dans la course à la présidentielle : le sort du pays est en jeu

CHARLOTTESVILLE, Virginie — Peu d’élections dans l’histoire du pays ont provoqué une telle division que celle de cette année, les deux principaux candidats et un si grand nombre de leurs partisans affirmant que le résultat déterminera le sort du pays et s’il pourra tenir ses amarres démocratiques.

Alors qu’ils votaient, les électeurs ont des opinions sur la division aussi diversifié et complexe que la nation elle-même. Aucun endroit ne reflète peut-être plus clairement cet éventail de perspectives que Charlottesville, en Virginie.

C’était autrefois un lieu de rencontre pour les pères fondateurs qui mettaient en garde contre les dangers de la démagogie politique. C’était aussi le site du Manifestation « Unissez la droite » en 2017, la première année de la présidence de Donald Trump, lorsque des centaines de nationalistes blancs et de néo-nazis se sont sentis suffisamment enhardis pour déclencher des violences racistes et antisémites contre la communauté suite à sa décision de retirer une statue confédérée. Ils scandaient « Les Juifs ne nous remplaceront pas » alors qu’ils défilaient dans les rues en portant des torches tiki et des drapeaux confédérés.

Un participant au rallye a foncé avec sa voiture sur une foule de contre-manifestants, tuant une femme et en blessant des dizaines d’autres. Le président Joe Biden a déclaré que l’affichage ouvert du racisme et de l’antisémitisme l’a incité à entrer la course à la Maison Blanche en 2020.

Les journalistes d’Associated Press ont passé trois jours à Charlottesville et dans ses environs début octobre, interrogeant les électeurs sur l’élection qui aura lieu dans quelques jours. Ces électeurs ont vécu l’un des exemples récents les plus visibles du vitriol et de la division qui couvent depuis longtemps sous la surface du pays, un rappel de ce qui peut arriver lorsque la haine éclate et que les idées extrêmes peuvent s’envenimer sans contrôle.

Voici ce qu’ils avaient à dire sur l’élection présidentielle et ses conséquences.

En tant que militante pour la justice raciale à l’été 2017, Jalane Schmidt a tenté de tirer la sonnette d’alarme très tôt.

La professeure d’études religieuses de l’Université de Virginie a déclaré que, alors qu’elle aidait les habitants de Charlottesville à se préparer à « Unite the Right » et aux autres manifestations racistes qui l’ont précédée, on lui a trop souvent dit de « simplement avoir un dialogue et de ne pas être aussi polarisante ou dédaigneuse ». .»

« Je me demandais, comment suis-je censé dialoguer avec quelqu’un qui désire mon annihilation ? » a déclaré Schmidt, qui est noir.

En repensant à cet été, Schmidt dit qu’elle et d’autres militants ont alors vu ce que d’autres ont commencé à voir depuis : que les extrémistes représentent un danger réel qui ne va pas disparaître.

Schmidt a déclaré que le retour de Trump à la Maison Blanche constitue une menace pour la démocratie, une menace contre laquelle les pères fondateurs ont mis en garde.

« Je pense que nous avons des choses à apprendre de certains avertissements qui nous ont été donnés à propos des démagogues », a-t-elle déclaré. « Il n’est pas exagéré de dire que la démocratie est en jeu avec cette élection. »

Le pasteur principal Rob Pochek a rassemblé un petit groupe d’hommes dans une salle de réunion de la First Baptist Church sur Park Street, une institution de Charlottesville qui approche de son 200e anniversaire.

De manière universelle, ils ont dénoncé le rassemblement « Unis pour la droite » comme étant haineux et contraire à leurs valeurs. Pochek a déclaré que les commentaires antisémites des manifestants venaient « directement des gouffres de l’enfer ». Les chrétiens adorent Jésus, qui était juif, a-t-il déclaré.

Même si le groupe avait des opinions nuancées sur Trump, ils ont tous convenu qu’ils ne pouvaient pas soutenir la vice-présidente Kamala Harris en raison de sa position sur l’avortement. Pochek a dit Les mensonges de Trumpspécifiquement à propos les élections de 2020et d’autres discours en font une décision difficile.

« Je pense que le fait que nous ayons l’ancien président Trump et le vice-président Harris comme candidats à la présidence des États-Unis est en soi un jugement sur l’Amérique, selon laquelle c’est la meilleure que nous ayons parmi près de 400 millions d’Américains », a-t-il déclaré. .

Il essaie également de jeter des ponts, en soulignant à ses fidèles que les personnes ayant des points de vue différents ne doivent pas être considérées comme leurs ennemis.

Faisant référence aux symboles des deux grands partis, Pochek leur dit que leur allégeance n’est pas à un âne ou à un éléphant : « Nous adorons l’Agneau », a-t-il déclaré.

Susan Bro vit dans une caravane simple à Ruckersville, à environ une demi-heure de route de Charlottesville, une ville si petite qu’elle n’apparaît parfois pas sur les cartes.

La voiture qui a percuté les contre-manifestants de « Unissons la droite » a tué sa filleHeather Heyer, 32 ans. Bro a déclaré que cet été l’avait réveillée, elle et d’autres résidents blancs, à la haine que les personnes de couleur connaissaient depuis longtemps.

« Je pense que les œillères sont levées », a-t-elle déclaré. « Cela existait. Nous avons juste fait comme si ce n’était pas le cas.

Elle a dit qu’elle était terrifiée par ce qui arriverait au pays si Trump gagnait. Elle s’inquiète de ses mensonges, de ses promesses de représailles et de l’incapacité du Parti républicain à lui tenir tête. Elle n’est pas sûre que la démocratie puisse survivre.

Mais elle s’est également rendu compte que des événements comme celui de Charlottesville il y a sept ans pouvaient faire croire aux gens que la haine est l’apanage exclusif des extrémistes.

« Nous devons tous faire attention à ces voies rhétoriques virulentes que nous empruntons, car une fois que vous commencez là-dessus, il est très facile de continuer à prononcer ces phrases, à vous accrocher à ces idées », a déclaré Bro. «Nous avons plus en commun que nous ne le pensons.»

Dans un bureau de vote anticipé à Charlottesville, Dan et Ruth Suggs ont déclaré qu’ils avaient voté pour Trump. Le couple, marié depuis 53 ans, ne considérait pas Trump ou Harris comme une menace existentielle pour l’avenir de la nation.

« Ce n’est pas la fin du monde. Peu importe qui gagne, ce sera toujours à peu près la même chose », a déclaré Dan Suggs. « La plus grande différence sera l’économie. »

Ils étaient tous deux en désaccord avec la façon dont la ville avait géré le retrait de la statue du général confédéré Robert E. Lee d’un parc du centre-ville, une décision qui a déclenché le rassemblement de 2017. Ils ont déclaré que la ville aurait dû organiser un référendum sur la question et qu’elle avait mal géré la manifestation.

«Je crois à la liberté d’expression. Je ne pense pas que quiconque ait le droit d’essayer de le fermer, et c’est essentiellement ce qu’ils essayaient de faire à l’extrême droite », a déclaré Dan Suggs.

Ruth Suggs a déclaré que toutes les personnes présentes n’étaient pas là pour causer des problèmes.

« Il y avait des gens qui voulaient juste entendre ce qu’ils avaient à dire », a-t-elle déclaré. « Trump avait raison lorsqu’il disait qu’il y avait de bonnes personnes des deux côtés. »

Les parents de Kushaan Soodan, dix-neuf ans, sont des immigrants indiens. Arturo Romero, dix-huit ans, est originaire du Mexique et a immigré légalement en Californie alors qu’il était au lycée avec ses parents et ses jeunes sœurs.

Les deux sont maintenant étudiants et connaissances à l’Université de Virginie. Mais ils voient l’élection complètement différemment, en partie à cause de leur expérience en tant que issus de familles immigrées.

Alors que Soodan inscrivait les étudiants de l’UVA pour voter un vendredi récent, il a déclaré que l’élection était cruciale pour préserver la démocratie et pour déclarer que la haine ne devrait pas avoir de foyer en Amérique.

« Ce genre de haine, nous avons déjà vu ce que cela peut provoquer », a déclaré Soodan, debout près de l’allée du campus utilisée il y a sept ans par les manifestants « Unitez la droite ». « Et je pense que cette élection est l’un des moyens par lesquels nous pouvons faire cela jusqu’à dire non, nous ne voulons pas de ça, nous n’aimons pas ça.

Romero a déclaré qu’il craignait qu’une victoire de Harris ne pousse le pays vers un point de non-retour. Il a défendu Trump et a déclaré que ses propos étaient souvent mal compris, notamment lorsqu’il a suggéré que les migrants qui se trouvent aux États-Unis et qui ont commis un meurtre l’ont fait parce que « c’est dans leurs gènes ».

Romero a déclaré que Trump ne parlait pas de tous les immigrants. Il a déclaré qu’il avait vu comment le Mexique avait changé pour le pire lorsque davantage de migrants ont commencé à voyager pour se rendre aux États-Unis. Il a déclaré que la criminalité avait augmenté et qu’il ne voulait pas que la même chose arrive aux États-Unis.

Romero a salué l’impact global de Trump sur l’économie, les frontières et la stabilité internationale du pays, et il a estimé que les politiques de Biden n’avaient pas été à la hauteur : « Si nous avons quatre ans de plus, alors cela ne sera pas réversible. »

Leslie Scott-Jones est née et a grandi à Charlottesville et a vécu sa vie en étant consciente des pires conséquences du racisme. Elle a donc été perplexe après le rassemblement « Unissons la droite » de voir les médias le présenter comme choquant.

« Comment en êtes-vous arrivé à croire que nous vivions dans une société post-raciale ? a déclaré Scott-Jones, qui est noir. « Parce que nous autres avons vécu une expérience très différente. »

Le violent rassemblement était une « bulle qui a éclaté », a-t-elle déclaré, mais « la marmite est toujours sur le feu ».

Pourtant, ce fut un moment profondément douloureux pour Scott-Jones, qui organisait un événement pour les artistes, lorsqu’elle entendit des bruits de fracas qui se révélèrent être ceux de l’assaut du véhicule contre les contre-manifestants. Elle a arrêté ce qu’elle faisait et s’est précipitée pour aider.

Scott-Jones, qui est conservatrice de l’apprentissage et de l’engagement dans un centre local du patrimoine afro-américain, a déclaré qu’elle avait entendu les appels à sauver la démocratie avec son vote, mais qu’ils ne semblaient pas convaincants. Elle pense que le système doit être réinventé.

« Ce pays n’a pas fonctionné pour les Noirs depuis que nous sommes arrivés ici », a-t-elle déclaré. « Pourquoi voudrais-je sauver quelque chose qui a littéralement traité mon peuple comme une propriété pendant des centaines d’années ? »

Elle a déclaré qu’elle votait pour le candidat tiers Cornel West et espère que l’Amérique pourra un jour être à la hauteur des idéaux qu’elle défend.

Le pays pourrait-il sombrer dans la violence politique et sombrer dans des divisions plus profondes après les élections de novembre ?

« C’est inquiétant », a déclaré Scott-Jones. « Mais honnêtement, je ne pense pas que cela dépende de qui est assis sur cette chaise. »

Rhonda Shafner, chercheuse à Associated Press à New York, a contribué à ce rapport.

