Les électeurs allemands portent un coup dur au parti au pouvoir

Les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz ont essuyé des défaites retentissantes en Hesse et en Bavière

Les sociaux-démocrates (SPD) au pouvoir ont perdu dimanche les élections dans les Länder allemands de Hesse et de Bavière, le chancelier Olaf Scholz restant aux prises avec de faibles taux de popularité.

En Hesse, la capitale financière du pays, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de l’ancienne chancelière Angela Merkel devrait remporter 34,6% des voix, selon les prévisions de la chaîne de télévision ARD. Les sociaux-démocrates sont à 15,1 %, soit une baisse de plus de quatre points par rapport à 2018.

Le parti frère de la CDU, l’Union chrétienne-sociale (CSU), qui gouverne la Bavière depuis les années 1950, devrait obtenir 36,6% (37,2% en 2018), tandis que les sociaux-démocrates ne devraient obtenir que 8,1% (9,7% en 2018). Deuxième plus grand Land d’Allemagne en termes de population, la Bavière était une grande économie et abrite de nombreuses entreprises industrielles.

Le co-leader du SPD, Lars Klingbeil, a reconnu que les résultats étaient « deux défaites » pour sa fête. « Il y a eu de nombreuses crises ces dernières années qui ont contribué à ce que la situation soit telle qu’elle est. » il ajouta.

Dans le même temps, le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) est arrivé deuxième en Hesse (18,5%) et en Bavière (15,7%), améliorant ainsi leurs résultats par rapport aux dernières élections dans les deux Länder de plus de cinq points. Le parti est connu pour faire pression en faveur de restrictions plus strictes sur la migration et a critiqué les liens de l’Allemagne avec l’OTAN et la décision de Berlin de fournir des armes à l’Ukraine.

Le cabinet Scholz a été attaqué pour sa forte inflation et la hausse des prix de l’énergie, ainsi que pour ses politiques visant à transitionner vers une économie verte. Le chancelier a été chahuté et hué lors de plusieurs événements de campagne, au cours desquels il a été traité de « belliciste » par des participants en colère.

L’approbation du gouvernement est à son plus bas niveau depuis l’entrée en fonction de Scholz en décembre 2021, selon le sondage ARD DeutschlandTrend, qui a montré que quatre Allemands sur cinq étaient mécontents de son travail.