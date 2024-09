Les élections régionales de dimanche sont un réprimande pour la politique désastreuse de Berlin, a déclaré Viatcheslav Volodine

Les élections dans les Länder allemands de Saxe et de Thuringe ont clairement montré que les électeurs rejettent la politique ruineuse défendue par le chancelier Olaf Scholz, a déclaré Viatcheslav Volodine, le président de la Douma d’Etat russe.

Les sociaux-démocrates de Scholz (SPD) sont arrivés quatrièmes en Saxe et cinquièmes en Thuringe, perdant dans les deux régions face à l’Union chrétienne-démocrate de centre-droit (CDU), à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) de droite et à la nouvelle Alliance de gauche Sahra Wagenknecht (BSW).

« Les Allemands ont dit à Scholz : « Tu devrais partir » » Volodin a écrit sur Telegram lundi. Il a poursuivi en affirmant que les résultats des élections témoignent de la « impopularité » du gouvernement actuel à Berlin.



« À en juger par les résultats des élections en Saxe et en Thuringe, il est difficile d’imaginer comment [Scholz] et son gouvernement parviendra à gouverner l’Allemagne pendant encore un an », il a écrit. « Les élections ont montré que les citoyens allemands ne veulent pas perdre leur propre pays. »















Volodine a accusé Scholz d’avoir porté préjudice à l’économie allemande en ciblant les exportations d’énergie russe avec des sanctions et « entraîner son pays dans la guerre en Ukraine » en fournissant une aide militaire et financière à Kiev. « Tout cela se produit dans un contexte de stagnation économique et de politiques migratoires inefficaces », Volodine a écrit.

S’adressant aux journalistes lundi, le chancelier a reconnu que le résultat était décevant pour son parti. « Les résultats des élections de dimanche sont amers » Scholz a déclaré, cité par Deutsche Welle. « Et pourtant, le SPD est resté uni. »

Il a appelé « tous les partis démocratiques » former des gouvernements de coalition « sans extrémistes de droite » L’AfD a remporté la victoire en obtenant 32,8 % des voix, ce qui serait particulièrement difficile en Thuringe. C’est la première fois que l’AfD remporte une élection régionale.

Selon la chaîne de télévision ZDF, si la CDU, le SPD et le BSW unissent leurs forces, il leur manquera encore un siège pour obtenir la majorité au parlement du Land. Une autre possibilité serait que la CDU s’associe au BSW et au parti de gauche Die Linke. Mais les chrétiens-démocrates ont depuis longtemps pour politique d’exclure tout partenariat avec la gauche.

Le BSW est arrivé en troisième position en Saxe (11,8 %) et en Thuringe (15,8 %). Le parti a été fondé par la politicienne chevronnée Sahra Wagenknecht, qui a quitté la gauche l’année dernière. Tout comme l’AfD, Wagenknecht a appelé à « la fin de la migration incontrôlée » et s’est prononcé contre la fourniture d’armes à l’Ukraine.