Les électeurs acceptent le passage de l’Oregon à une forme de gouvernement managérial – Shaw Local

OREGON – Les électeurs ont choisi de changer la forme de gouvernement de l’Oregon pour inclure un directeur municipal qui sera entièrement responsable des fonctions administratives quotidiennes de la ville.

Une proposition figurait sur le bulletin de vote des élections générales de mi-mandat, pour lequel le vote s’est terminé le 8 novembre. Selon des résultats non officiels, à 22 heures le 8 novembre, la proposition a été adoptée avec 675 votes « oui », soit 56,39 % ; un total de 522 personnes – soit 43,61% des électeurs – ont voté contre le changement.

“Je suis très heureux qu’il ait été adopté”, a déclaré le maire Ken Williams. “Cela marque la voie vers de plus grandes choses dans la ville.”

La nouvelle forme de gouvernement entrera en vigueur après les élections du 4 avril 2023 et après la première réunion du nouveau conseil municipal de l’Oregon, a déclaré Williams dans une précédente interview. Les citoyens continueront d’élire un maire et quatre membres du conseil général qui dirigeront les budgets, les objectifs stratégiques et la vision de la ville, prendront des décisions de zonage et géreront les ordonnances si la proposition est approuvée, a-t-il déclaré.

Le 23 février, les membres du conseil municipal ont voté à l’unanimité pour suivre la recommandation d’un comité ad hoc demandant à la ville de poursuivre la forme de gouvernement conseil-gestionnaire municipal. Les membres du comité ad hoc étaient Roger Cain, John Dickson, Rick Bunton, la commissaire municipale Melanie Cozzi, Chris Martin et Otto Dick.

“Je suis ravi que les électeurs aient fait la recherche pour mettre à jour notre forme de gouvernement avec un gestionnaire professionnel”, a déclaré Cain, qui a présidé le comité.

Le processus pour arriver ici s’est bien déroulé et a produit un “débat fructueux”, a-t-il déclaré.

L’administrateur municipal Darin DeHaan pourrait occuper le poste de directeur municipal, mais il appartiendra aux nouveaux membres du conseil de l’embaucher officiellement. S’il était embauché, le titre de DeHaan changerait et sa description de poste serait ajustée pour lui permettre de gérer les derniers 15% des opérations administratives quotidiennes de l’Oregon; il en supervise déjà environ 85 %.

Parce que l’Oregon a fait ce premier pas avec un administrateur de la ville, cela signifie que les citoyens ne verront rien de différent sur le front-end, a déclaré Williams. Tous les changements seront en coulisses.

“Je suis reconnaissant envers le groupe de citoyens qui ont consacré leur temps et leur énergie au changement de gouvernement”, a déclaré DeHaan. “Je pense que nous avons été témoins de l’efficacité avec laquelle le gouvernement local peut fonctionner avec un poste d’administrateur municipal au cours des dernières années. J’ai hâte de poursuivre l’excellent travail et la vision que le conseil municipal continue d’établir alors que nous nous préparons à la transition vers une forme de gouvernement de conseil-gestionnaire.