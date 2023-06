Les Égyptiens vont «momifier» un requin mangeur d’hommes – médias

Le prédateur qui a dévoré un Russe la semaine dernière sera exposé au musée de biologie marine d’Hurghada, ont rapporté les médias locaux

Un requin qui a mutilé à mort un ressortissant russe en Égypte la semaine dernière finira comme une exposition de musée, a déclaré dimanche un chercheur égyptien en océanographie au média local Cairo24.

Les scientifiques momifieront le prédateur et le placeront au musée de biologie marine de la ville égyptienne d’Hurghada une fois qu’ils auront terminé leurs recherches sur la créature, a déclaré le professeur Amr Zakaria Hamouda, directeur de l’Institut national d’océanographie et de la pêche.

Selon Hamouda, l’institut avait initialement prévu d’étudier et de soigner le poisson avant de le relâcher. Il n’a pas expliqué pourquoi les scientifiques avaient changé leur décision. Selon les médias égyptiens, le prédateur était blessé mais toujours en vie lorsqu’il a été attrapé.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient cependant une foule de pêcheurs traînant le requin jusqu’au rivage. Certains d’entre eux ont été vus en train de battre le prédateur alors qu’il résistait à la capture. Les images ne montrent pas si le requin a été tué par les pêcheurs et Hamouda a seulement déclaré que les scientifiques avaient disséqué son cadavre.

Mardi, il a déclaré que l’équipe de recherche avait fini d’étudier le requin et que leurs conclusions sur les raisons pour lesquelles il avait attaqué un humain seraient révélées plus tard lors d’une conférence de presse publique spéciale. Le scientifique a soutenu que ces requins ne se nourrissent généralement pas d’humains et que celui en question avait changé de comportement en raison de certains « influence extérieure ». Hamouda a insisté sur le fait que l’attaque était un cas rare, ajoutant cependant que des incidents similaires se produisaient chaque année.

L’incident tragique impliquant un ressortissant russe a eu lieu le 8 juin. Selon le consul général russe Viktor Voropaev, le requin s’est concentré sur le Russe de 23 ans près de « Dream Beach » à Hurghada, sur la mer Rouge. Selon des diplomates russes, le défunt n’était pas un touriste mais vivait en Égypte depuis un certain temps.

Quelques « contrôle » des mesures sont actuellement mises en place pour empêcher que de telles attaques ne se reproduisent à l’avenir, a déclaré le scientifique. Un incident tout aussi tragique s’est produit à Hurghada l’été dernier. En juillet, deux femmes d’Autriche et de Roumanie, respectivement, ont été tuées dans des attaques de requins le même jour, au sud de la station balnéaire.