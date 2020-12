«Je joue de quatre instruments, mais le oud est certainement mon préféré», dit l’ingénieur soudanais de 27 ans, penché sur le corps en forme de poire de son instrument.

Le oud, instrument à cordes populaire au Moyen-Orient dont les origines remontent à des milliers d’années, est un élément clé de la musique classique arabe.

Son accord et sa pratique reposent sur un système complexe de modes mélodiques orientaux appelés maqamat.

Longtemps instrument d’accompagnement, il est lentement sorti de l’ombre depuis la fin du XIXe siècle.

Mohammed est arrivé de Khartoum en septembre pour apprendre le oud à l’école de musique Kipa à Gizeh, à l’ouest de la capitale égyptienne.

Bien qu’il aurait pu étudier ailleurs, il a dit qu’il avait choisi l’Égypte parce qu’elle était réputée pour les joueurs de oud comme Mohammed al-Qasabgi, qui a composé et interprété certains des plus grands succès de la diva égyptienne Umm Kulthum.

Le oud « est un instrument qui a ses propres sentiments et est capable de tout traduire en vous », a-t-il déclaré.

Les mesures de verrouillage du coronavirus au Soudan l’ont aidé à se concentrer sur la pratique, a-t-il ajouté.

Kipa a ouvert plus tôt cette année, malgré le Covid-19 pandémie, et a attiré des mélomanes de tous horizons, selon le fondateur Romani Armis.

Les élèves peuvent apprendre des instruments comme la guitare, le violon et les percussions, a-t-il dit, mais le oud a été le plus populaire, avec 25 inscriptions.

Bien que le oud ait longtemps été dominé par les hommes, l’enseignante Hagar Aboul Kassem a déclaré que ses élèves comprenaient plusieurs jeunes femmes.

Les cours ont également lieu en ligne et les cours de groupe à l’école sont limités à deux étudiants par salle, a déclaré Armis.

« Jouer de la musique a aidé les étudiants à canaliser leurs inquiétudes pour surmonter » cette période difficile, a-t-il déclaré.

« Un intérêt sans précédent »

Dans la région d’Al-Marg au nord du Caire, Khaled Azzouz, un fabricant de oud vétéran, s’affairait autour de son atelier.

« Le problème avec le oud est qu’il nécessite de longues heures de pratique et que les gens n’ont généralement pas le temps », a-t-il déclaré.

Azzouz dirige le plus grand atelier de oud d’Egypte, produisant 750 instruments par mois.

Parfois, les enfants du quartier gagnent de l’argent de poche en effectuant des petits boulots à l’atelier, comme enlever des agrafes des corps de oud inachevés, a déclaré Azzouz.

Elle approvisionne la succursale du Caire de Beit al-Oud, une école spécialisée avec des succursales à travers le monde arabe, et exporte dans 12 pays, de la Suède et des États-Unis à l’Arabie saoudite et à la Tunisie.

Azzouz, qui fabrique des instruments de musique depuis 25 ans, a déclaré avoir observé un « intérêt sans précédent » pour le oud pendant la crise sanitaire mondiale.

Mais il a déclaré qu’une perturbation liée à la pandémie plus tôt cette année des importations de bois – y compris du bois de rose en provenance d’Inde et de l’ébène, de l’acajou et du hêtre d’ailleurs – avait ralenti la production.

« Nous fabriquons le oud de A à Z … mais l’Egypte n’a pas de forêts, donc tout le bois ici est importé », a-t-il dit.

L’Égypte a officiellement enregistré environ 125000 cas de Covid-19 et plus de 7 000 morts.

Azzouz a déclaré que l’un des avantages des restrictions liées au virus était que cela avait aidé les gens à trouver le temps de s’entraîner.

« Avec le coronavirus , tout le monde s’ennuie à la maison », dit-il.

« Les gens me contactent en ligne pour les commandes. »