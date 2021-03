Les Égyptiens ont refusé l’asile en Suède et craignent d’être persécutés chez eux

Les demandeurs d’asile égyptiens en Suède, menacés d’expulsion après le rejet de leur demande d’asile, affirment que le gouvernement suédois les discrimine – et ont peur de ce qui se passera s’ils sont renvoyés en Égypte.

L’ONG Human Rights Watch s’est prononcée en faveur de trois familles qui risquent d’être renvoyées en Égypte.

Alors que l’agence suédoise chargée du traitement des demandes d’asile se déclare liée par les lois établies par les tribunaux suédois et européens, ceux qui luttent contre leur expulsion soutiennent que leurs cas n’ont pas été correctement traités.

Arrêté pour activités politiques

«Je suis menacé d’être à nouveau arrêté, car j’ai déjà été inculpé par [the] le tribunal doit être condamné à deux ans de prison », a déclaré Maryam Elsherif à Euronews.

Elsherif est arrivé en Suède en 2019 pour demander l’asile après avoir fui l’Égypte.

Elle dit avoir été arrêtée pour ses activités politiques à l’Université Azhar, la plus ancienne université d’Égypte, réputée pour être l’université la plus prestigieuse pour l’apprentissage de l’islam sunnite.

Elle a également été détenue en raison de sa parenté avec Amr Farag – un cofondateur de Rasd, un média en ligne populaire de l’opposition.

Elsherif, dont la demande d’asile a été rejetée, dit qu’il y a une discrimination de la part du gouvernement suédois en termes de décisions sur les personnes à qui il accordera l’asile.

Elle dit à Euronews qu’il y a d’autres Egyptiens impliqués dans son cas, ou d’autres cas similaires, qui ont obtenu l’asile dans le pays, mais qu’ils sont libéraux ou laïques – «autre chose que l’idéologie islamique», affirme-t-elle.

«Je ne suis pas membre des Frères musulmans ou je n’appartiens à aucune idéologie islamique. Mais en fin de compte, j’étais étudiante à l’Université Azhar, donc je suis impliquée dans l’idéologie politique islamique », a-t-elle déclaré.

Le ministère de la Justice (DOJ) a refusé de commenter les allégations d’Elsherif. Mais l’Agence suédoise des migrations (SMA) a déclaré que sa tâche était de mettre en œuvre la loi et les politiques décidées par le gouvernement et le parlement.

«Nous ne faisons pas nous-mêmes des politiques publiques. Chaque cas est traité individuellement et si une personne remplit les critères de la loi et des règlements, elle recevra un permis de séjour en conséquence », a déclaré un porte-parole de la SMA.

Elsherif a déclaré que dans son cas, les raisons du rejet étaient «illogiques». Elle a dit qu’on lui avait dit que les autorités égyptiennes l’avaient libérée et qu’elle avait passé du temps en Égypte avant de partir, période au cours de laquelle elle n’a pas été arrêtée à nouveau.

Human Rights Watch (HRW) a publié des déclarations de soutien à Elsherif et à deux autres familles égyptiennes confrontées au même sort qu’elle.

Amr Magdi, un chercheur de HRW au Moyen-Orient, a déclaré que son organisation était contre l’extradition de tout dissident politique vers un pays où ils pourraient courir de graves risques, notamment l’arrestation, la torture ou un procès inéquitable.

«Je pense que cela s’applique à ces trois familles en Suède», a-t-il déclaré.

« Les preuves dont ils disposent montrent clairement qu’ils pourraient certainement être appréhendés une fois qu’ils ont atterri au Caire. »

Magdi a déclaré que la Suède avait une sorte de politique de porte ouverte pendant la crise migratoire de 2013 et 2014. Après cela, le nombre de migrants a diminué, le gouvernement suédois disant qu’ils n’avaient ni les ressources ni les capacités.

Cependant, il a déclaré que le problème ici ne concerne pas la migration de masse ou [the] flux massique d’êtres humains provenant de zones de guerre.

«Nous parlons d’une poignée de dissidents politiques qui seront certainement confrontés à la torture ou à un procès s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine», dit-il.

Moyens légaux épuisés

Ahmed Samir est un autre des demandeurs d’asile, dont la famille a épuisé tous les moyens légaux et est menacée d’expulsion dans un proche avenir.

Samir dit qu’il a été condamné à la réclusion à perpétuité en Égypte, ainsi que de nombreux autres qui sont liés aux Frères musulmans désormais interdits dans le pays.

Il dit être un membre fondateur du parti Liberté et Justice (FJ), l’aile politique des Frères musulmans, et a montré à la SMA un journal qui le déclare.

Samir, qui a quitté l’Égypte en septembre 2014 et est arrivé en Suède en janvier 2018, affirme également qu’il leur a montré le cas de Mohamed Shehab, un autre membre fondateur de la FJ, qui a obtenu le statut de réfugié en Suède en utilisant le même document.

La SMA a rejeté cette preuve, déclarant qu’aucune photo dans le journal ne prouvait qu’il s’agissait de lui.

Il a également apporté des lettres de cinq anciens députés qui ont accepté d’attester qu’il était membre fondateur du FJ, mais encore une fois, SMA a refusé de reconnaître son appartenance au parti, a-t-il ajouté.

Il a remis au tribunal SMA des documents qu’il avait traduits, pour prouver sa condamnation à perpétuité, mais on lui a dit qu’ils n’étaient pas sûrs de l’exactitude des documents.

«L’affaire a été publiée dans sept médias, et elle porte mon nom complet, et je leur ai même demandé de l’envoyer à l’ambassade de Suède au Caire pour vérifier l’exactitude de cette affaire, mais ils ont dit qu’ils ne l’enverraient pas», il a dit.

Il dit également avoir montré les affaires judiciaires impliquant deux autres personnes qui ont obtenu le statut de réfugié aux Pays-Bas pour la même raison.

Dans le cas de Samir, il y avait des problèmes de crédibilité dans le récit qui ont affecté la valeur probante des documents, selon la SMA.

Le porte-parole de la SMA a déclaré que la Suède n’expulsait pas les demandeurs d’asile qui étayent l’affirmation selon laquelle ils sont confrontés à un risque réel de persécution.

Dans le cas de Samir, a-t-il ajouté, il n’avait pas étayé sa demande.

L’obligation de justifier l’allégation de risque est partagée entre le demandeur et l’autorité chargée de l’immigration, mais la charge de la preuve incombe au demandeur.

« Trois erreurs » dans la décision d’asile

Ahmed Saad, un autre demandeur d’asile égyptien en Suède, a déclaré qu’il avait pu prouver trois erreurs de l’agence d’immigration après avoir rejeté son cas.

Il dit que la SMA a traduit un document en utilisant un bureau de traduction non certifié, qui a supprimé la phrase qui, selon lui, prouve qu’il était accusé en Égypte.

Deuxièmement, la SMA a déclaré qu’il avait demandé un visa Schengen lorsqu’il était en Égypte – ce qui prend du temps – mais Saad le conteste, affirmant qu’il avait des visas émirati et qatari, qui sont rapides à traiter.

Enfin, la SMA a déclaré que ses enfants étaient retournés en Egypte pour une visite, mais Saad a dit qu’il avait prouvé que ce n’était pas vrai.

La SMA a maintenant reconnu leurs erreurs et a demandé au tribunal de réexaminer l’affaire.

Un porte-parole a déclaré que lors de la réévaluation de l’affaire, ils ne pouvaient pas faire de commentaires à ce sujet.

Saad dit que lui et sa famille vivent dans un cauchemar parce qu’ils ne savent pas combien de temps cela prendra.

«J’ai le sentiment que l’immigration nous traite comme des nombres, et non comme des êtres humains qui ont des sentiments et des droits, donc ils approuvent un nombre spécifique, et les autres sont rejetés quel que soit leur cas», a-t-il ajouté.

Nathalie Larsson, une avocate suédoise qui s’est portée volontaire pour défendre les trois familles, a déclaré à Euronews que les tribunaux avaient reçu la preuve vidéo que ses clients étaient tous politiquement actifs contre le régime égyptien à la suite du coup d’État militaire dans le pays.

Larsson a déclaré que l’agence d’immigration a fait valoir que suffisamment de temps s’était écoulé pendant que ses clients attendaient leurs demandes d’asile en Suède pour croire qu’ils ne seront plus confrontés au même risque en Égypte.

Sur les trois cas, Larsson a déclaré: «il y a un malentendu des circonstances par la SMA, donc ils doivent examiner toute l’atmosphère des cas».

Elle aide maintenant Samir à porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Le ministère suédois de la Justice a déclaré dans un communiqué: «En général, il a été conclu à de nombreuses reprises par différents organes et organisations internationaux, tels que la Cour européenne des droits de l’homme, que le système d’asile suédois est d’un niveau élevé et conforme avec le droit international. »

«Une personne qui a besoin de protection se verra accorder l’asile en Suède», a-t-il ajouté.

Magdi de HRW a expliqué que des personnes comme Saad, Maryam et Samir font partie des dizaines de milliers de personnes qui ont été arbitrairement arrêtées et envoyées à des procès de masse en Égypte, pour appartenance à des groupes tels que les Frères musulmans.

Parfois, un procès compte plus de 700 accusés dans une petite salle d’audience, où ils n’ont aucune chance de parler au juge ou même à leurs avocats.

Les prisons égyptiennes ont également la mauvaise réputation depuis dix ans d’être surpeuplées, insalubres et portant atteinte aux droits fondamentaux des prisonniers.

En Égypte, la détention provisoire contre des dissidents politiques est utilisée par défaut. Ils peuvent être placés en détention provisoire pendant des mois ou des années sans être traduits en justice.