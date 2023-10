Le Caire, Egypte – Par un vendredi ensoleillé au Caire, des bus brandissant les drapeaux palestinien et égyptien arrivent sur la route El-Nasr, dans le district de Nasr City.

La prière du vendredi est terminée et, avec elle, le seul moment de silence dont la capitale égyptienne soit régulièrement témoin.

Les chants de protestation sont sur le point de remplir l’air, alors que les portes des bus s’ouvrent et qu’une foule composée pour la plupart de jeunes hommes frappe le trottoir, brandissant en l’air les drapeaux et les portraits du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

Les critiques affirment que l’administration d’Al-Sissi a organisé des manifestations comme celle-ci pour rallier le soutien à son gouvernement en difficulté, en s’appuyant sur la sympathie du public pour les Palestiniens alors que le nombre de morts dans la guerre israélienne dans la bande de Gaza continue de s’alourdir.

Le bus lui-même porte le logo du parti L’avenir de la nation d’El-Sissi. Les organisateurs de l’événement, soupçonnés d’être des policiers infiltrés, commencent à diriger les participants à la manifestation, leur indiquant où aller et quoi scander.

« Nous sommes avec toi! Allez Sissi ! scandent les manifestants. Ils marchent avec des pancartes à la main qui véhiculent des messages en arabe et en anglais : « Nous soutenons la cause palestinienne et nous soutenons les décisions du président. »

La manifestation se dirige vers le Mémorial du Soldat inconnu, un monument pyramidal en l’honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont perdu la vie lors de la guerre d’octobre 1973.

Là, des microphones et une scène ont été installés pour que les médias accrédités puissent documenter la scène, avec l’aide de plusieurs drones survolant les participants.

«C’était une émission d’humour. La plupart des gens qui étaient là ont été embauchés ou payés pour venir », a déclaré à Al Jazeera un partisan pro-palestinien – qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles – après avoir décidé de ne pas rejoindre le rassemblement. « La preuve en est que nous avons vu des bus dans le centre-ville dire qu’ils étaient prêts à vous conduire gratuitement jusqu’au lieu du rassemblement. »

Hossam el-Hamalawy, journaliste égyptien et militant universitaire aujourd’hui basé en Allemagne, a également déclaré que « les différents ministères avaient donné pour instruction de descendre dans la rue lors de ces mobilisations, ainsi que les fédérations syndicales soutenues par l’État, qui ont également mobilisé leurs ouvriers ».

« Les manifestations organisées par l’État sont, en termes simples, des moyens stratégiques par lesquels l’État exploite la privation de liberté politique et d’expression de la société égyptienne pour manipuler les masses et promouvoir la propagande de l’État », a déclaré à Al Jazeera un autre manifestant pro-palestinien, demandant également son identité. à retenir.

Les photos prises lors de la manifestation seraient utilisées pour créer de la propagande, montrant le « soutien du public au régime », à l’approche des élections présidentielles de décembre, a affirmé ce manifestant.

« Ils ont commencé à frapper violemment les manifestants »

Les deux partisans pro-palestiniens ont déclaré qu’ils se rendraient plutôt place Mostafa Mahmoud, où un rassemblement populaire devait avoir lieu.

Cependant, la police aurait fait dissoudre le rassemblement sur la place, comme cela s’est produit lors d’une manifestation pro-palestinienne similaire à la mosquée Al-Azhar le même jour.

Les manifestants ont finalement commencé à marcher vers un lieu symbolique de l’histoire des mouvements de protestation égyptiens : la place Tahrir. Les manifestations du Printemps arabe de 2011 ont convergé vers cette région, aboutissant à la destitution du président Hosni Moubarak.

Selon les participants, alors que les gens commençaient à arriver dans les rues entourant la place vendredi, les forces armées sont intervenues pour empêcher la formation d’un grand rassemblement.

Cependant, de grands groupes courant vers la place ont réussi à franchir le cordon de police et une grande manifestation s’est formée, avec des participants scandant : « Le peuple veut la chute d’Israël ».

« C’était la première fois que nous entrions à Tahrir – pour protester – depuis 2013 », a déclaré l’un des manifestants qui ont refusé de se rendre à la manifestation organisée par le gouvernement. Mais leur présence sur la place ne durera pas longtemps.

« Peu de temps après que les gens se sont courageusement levés à Tahrir pour protester, la police et les forces de sécurité en civil ainsi que des voyous ont commencé à utiliser la force brutale pour évacuer les manifestants et les intimider », a déclaré le deuxième partisan pro-palestinien qui a parlé à Al Jazeera. « Ils ont commencé à frapper violemment les manifestants et à les chasser de la place. »

Selon le journal égyptien indépendant Mada Masr, 43 personnes ont été arrêtées. Le deuxième manifestant a déclaré qu’eux-mêmes et les autres participants au rassemblement « ne connaissent pas pour l’instant le statut des personnes arrêtées et ne sont pas certains de leur sort ».

Le gouvernement al-Sissi est accusé depuis longtemps de répression politique et de censure systématiques, notamment par des groupes comme Amnesty International.

Human Rights Watch, par exemple, a accusé les forces égyptiennes d’avoir commis « des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des actes de torture contre des militants politiques réels ou présumés ainsi que contre des citoyens ordinaires ».

« Sissi a écrasé la dissidence au cours des dix dernières années suite à son coup d’État, et les protestations à ce stade sont significatives », a déclaré El-Hamalawy, qui se concentre dans ses recherches sur la répression de l’appareil d’État en Égypte. « La Palestine, une fois de plus, ravive la dissidence dans la rue. Au cours de la première semaine des attaques, des manifestations spontanées ont éclaté à petite échelle et le régime s’est senti alarmé.»

« La cause palestinienne est le facteur le plus politisant pour la jeunesse égyptienne et l’opinion publique égyptienne », a ajouté El-Hamalawy. « Après tout, la révolution de 2011 a été le point culminant d’un processus de dissidence qui a débuté dans le pays en 2000, avec la deuxième Intifada palestinienne. »

Les souffrances de Gaza « à quelques heures seulement »

Ce manque de liberté met en colère de nombreux Égyptiens qui espèrent manifester en soutien aux Palestiniens sans crainte de représailles.

Ils craignent que le seul moyen sûr de protester soit sous le commandement explicite des responsables égyptiens.

« Ils exploitent essentiellement notre colère, notre frustration et notre manque de liberté politique – ainsi que de liberté d’expression, de pensée et d’expression – pour nous persuader, nous manipuler et même nous soudoyer afin que nous manifestions en leur faveur », a déclaré le deuxième manifestant pro-palestinien.

La violence et la proximité du conflit les ont secoués. Gaza – site d’un bombardement israélien continu – partage une frontière avec l’Égypte.

« Pendant combien de temps allons-nous rester les bras croisés et regarder les habitants de Gaza, à seulement quelques heures de chez nous, être contraints de vivre dans des conditions cruelles et inhumaines imposées par les forces d’occupation cruelles et brutales ? ils ont demandé. Samedi, le premier convoi de quelques camions humanitaires a traversé la frontière de Rafah, depuis l’Égypte vers Gaza.

L’indignation populaire face au nombre croissant de morts palestiniens s’est même propagée dans les manifestations organisées par le gouvernement. Des témoins affirment que de « vrais manifestants » ont commencé à s’y rassembler, pour ensuite être expulsés par les forces armées égyptiennes.

« Je pense que le régime a commis une grave erreur en orchestrant ce que nous avons vu à Nasr City, parce qu’il l’a fait par lui-même », a déclaré l’autre partisan pro-palestinien.

Son camarade manifestant est intervenu : « Je ne peux m’empêcher de me sentir désespéré et impuissant », ont-ils déclaré.

« Pour pouvoir exercer toute forme de solidarité avec la Palestine au-delà du simple écran de mon téléphone, je dois choisir entre manifester dans des conditions plus sûres tout en alimentant l’agenda de l’État – à la fois lié et non lié à la Palestine – ou manifester dans le cadre de manifestations populaires que je considère comme représentantes. moi et mes opinions, croyances et valeurs, mais je risque ma sécurité et ma liberté.