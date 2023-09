Les Égyptiens divisés sur la récente interdiction du niqab dans les écoles | Nouvelles

Le gouvernement égyptien a interdit aux étudiantes de porter le niqab, un voile couvrant le visage, dans les écoles, selon les médias publics.

La déclaration du ministre de l’Éducation Reda Hegazy, publiée lundi et citée par le journal gouvernemental Ahram, a déclaré que les élèves ont le droit « facultatif » de choisir s’ils couvriront leurs cheveux à l’école. Le communiqué ajoute cependant que le couvre-cheveux ne peut pas couvrir leur visage.

« Toute forme de couvre-cheveux qui contrevient à la condition de visibilité du visage n’est pas acceptable et le couvre-cheveux doit être de la couleur choisie par le ministère et la direction locale de l’Éducation », ajoute-t-il.

La décision sera exécutoire à partir de l’année universitaire le 30 septembre et se poursuivra jusqu’au 8 juin 2024.

Les Égyptiens, s’adressant à Al Jazeera sous couvert d’anonymat, ont exprimé des opinions mitigées sur l’interdiction.

MA, un responsable marketing de 33 ans originaire d’Alexandrie, s’est déclaré contre le port du niqab dans les écoles car il obscurcit ce qui devrait être un processus éducatif « transparent ».

« Tout ce qui empêche les enseignants de lire correctement le langage corporel et les expressions faciales des élèves pour pouvoir les aider ou leur montrer l’attention nécessaire ne devrait pas être autorisé dans les écoles », a-t-il déclaré.

MM, qui était également d’accord avec l’interdiction du gouvernement, a déclaré que la mise en œuvre de cette décision était nécessaire du point de vue de la sécurité.

« Les autorités scolaires devraient être capables d’identifier les personnes qui entrent et sortent des écoles », a déclaré l’architecte de 38 ans, également originaire d’Alexandrie.

Il a déclaré que les élèves qui portent le niqab sont largement marginalisés dans les écoles, qu’elles soient mixtes ou séparées.

D’un autre côté, il estime que l’interdiction pourrait conduire certains parents à transférer leurs enfants d’écoles mixtes vers des écoles réservées aux filles.

Selon la déclaration ministérielle, une étudiante devrait prendre la décision de se couvrir les cheveux « en fonction de son désir personnel, sans aucune pression ni force de la part de quiconque ou de toute autre entité autre que les parents », dans une référence apparente aux groupes religieux locaux et mouvements.

Le communiqué indique que les parents devraient être informés du choix de leur fille et ajoute que les autorités vérifieront si les tuteurs sont au courant du choix de l’élève sur cette question.

« Les femelles tirent toujours la paille courte »

L’écrivain FA, 45 ans, du Caire, pense que la décision du gouvernement est le dernier exemple en date de la façon dont les femmes sont utilisées comme « des sacs de frappe… socialement, politiquement et économiquement ».

« Peu importe sous quel prétexte, ou aucun… les femmes tirent toujours la courte paille », a-t-elle déclaré.

« Une histoire vieille comme le monde et qui continue de s’écrire et beaucoup l’applaudissent/décrient selon l’objectif qu’ils ont utilisé pour voir le monde. »

Elle a déclaré : « Alors que la France interdit l’abaya et le burkini, l’Égypte a emboîté le pas en interdisant le niqab et avant cela, la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v Wade et les talibans continuent de restreindre et d’empêcher sévèrement les femmes de vivre – le contrôle du corps des femmes. continue. »

IA, un ingénieur civil de 33 ans, a également exprimé son soutien au port du niqab dans les écoles, « car cela fait partie de la liberté de chacun ».

« L’Égypte est un pays musulman », a-t-il déclaré à Al Jazeera, ajoutant qu’il pensait qu’il serait difficile d’effacer l’identité du pays avec une telle décision.

Le gouvernement a pris cette décision « pour renforcer la sécurité dans tous les domaines, ce que je considère comme contraire aux droits de l’homme », a déclaré IA.

Le hijab, qui couvre les cheveux des femmes mais pas le visage, est largement porté en Égypte, tandis que le niqab est davantage porté par des personnes issues de milieux ultraconservateurs.

Il y a depuis longtemps de vifs débats au sein de la société égyptienne sur le port du niqab dans les espaces publics et les établissements d’enseignement.

Divers établissements d’enseignement du pays interdisent de manière autonome le niqab.

En 2015, l’Université du Caire a introduit une interdiction du niqab pour son personnel, qui a été confirmée plus tard par la justice égyptienne en 2016 et 2020 malgré des appels.

Les propositions d’interdiction du niqab présentées au parlement égyptien ces dernières années ont été soit retirées, soit rejetées.