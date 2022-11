Les Égyptiens demandent au British Museum de restituer Rosetta Stone

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE – Le débat sur la propriété des artefacts anciens a été un défi croissant pour les musées d’Europe et d’Amérique, et les projecteurs se sont braqués sur la pièce la plus visitée du British Museum : la pierre de Rosette. Les inscriptions sur la dalle de granit noir sont devenues la percée décisive dans le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens antiques après leur prise d’Égypte par les forces de l’empire britannique en 1801.

Aujourd’hui, alors que le plus grand musée de Grande-Bretagne célèbre le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, des milliers d’Égyptiens exigent le retour de la pierre.

“La possession de la pierre par le British Museum est un symbole de la violence culturelle occidentale contre l’Égypte”, a déclaré Monica Hanna, doyenne de l’Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime et organisatrice de l’une des deux pétitions demandant le retour de la pierre.

L’acquisition de la pierre de Rosette était liée aux batailles impériales entre la Grande-Bretagne et la France. Après l’occupation militaire de l’Égypte par Napoléon Bonaparte, des scientifiques français ont découvert la pierre en 1799 dans la ville septentrionale de Rashid, connue par les Français sous le nom de Rosetta. Lorsque les forces britanniques ont vaincu les Français en Égypte, la pierre et plus d’une douzaine d’autres antiquités ont été remises aux Britanniques en vertu d’un accord de reddition de 1801 entre les généraux des deux parties.

Il est resté au British Museum depuis.

La pétition de Hanna, avec 4 200 signatures, indique que la pierre a été saisie illégalement et constitue un « butin de guerre ». Cette affirmation est reprise dans une pétition presque identique de Zahi Hawass, l’ancien ministre égyptien des affaires des antiquités, qui compte plus de 100 000 signatures. Hawass soutient que l’Égypte n’a pas eu son mot à dire dans l’accord de 1801.

Le British Museum réfute cela. Dans un communiqué, le Musée a déclaré que le traité de 1801 comprend la signature d’un représentant de l’Égypte. Il fait référence à un amiral ottoman qui a combattu aux côtés des Britanniques contre les Français. Le sultan ottoman d’Istanbul était théoriquement le souverain de l’Égypte au moment de l’invasion de Napoléon.

Le Musée a également déclaré que le gouvernement égyptien n’avait pas soumis de demande de restitution. Il a ajouté qu’il existe 28 exemplaires connus du même décret gravé et 21 d’entre eux restent en Égypte.

La controverse sur la copie originale en pierre découle de son importance inégalée pour l’égyptologie. Sculptée au IIe siècle av. J.-C., la dalle contient trois traductions d’un décret relatif à un règlement entre les Ptolémées alors au pouvoir et une secte de prêtres égyptiens. La première inscription est en hiéroglyphes classiques, la suivante en une écriture hiéroglyphique simplifiée connue sous le nom de démotique et la troisième en grec ancien.

Grâce à la connaissance de ce dernier, les universitaires ont pu déchiffrer les symboles hiéroglyphiques, l’égyptologue français Jean-François Champollion ayant finalement déchiffré la langue en 1822.

“Les érudits du 18e siècle précédent avaient aspiré à trouver un texte bilingue écrit dans une langue connue”, a déclaré Ilona Regulski, responsable de la culture écrite égyptienne au British Museum. Regulski est le conservateur principal de l’exposition d’hiver du musée, “Hieroglyphs Unlocking Ancient Egypt”, célébrant le 200e anniversaire de la percée de Champollion.

La pierre est l’une des plus de 100 000 reliques égyptiennes et soudanaises conservées au British Museum. Un grand pourcentage a été obtenu pendant la domination coloniale britannique sur la région de 1883 à 1953.

Il est devenu de plus en plus courant pour les musées et les collectionneurs de renvoyer des artefacts dans leur pays d’origine, avec de nouveaux cas signalés presque chaque mois. Souvent, c’est le résultat d’une décision de justice, alors que certains cas sont volontaires, symbolisant un acte d’expiation pour des torts historiques.

Le Metropolitan Museum de New York a restitué 16 antiquités à l’Égypte en septembre après qu’une enquête américaine eut conclu qu’elles avaient fait l’objet d’un trafic illégal. Lundi, le musée Horniman de Londres a cédé plus de 72 objets, dont 12 bronzes béninois, au Nigeria suite à une demande de son gouvernement.

Nicholas Donnell, un avocat basé à Boston et spécialisé dans les affaires concernant l’art et les artefacts, a déclaré qu’il n’existait aucun cadre juridique international commun pour de tels différends. À moins qu’il n’y ait des preuves claires qu’un artefact a été acquis illégalement, le rapatriement est largement à la discrétion du musée.

“Compte tenu du traité et du calendrier, la pierre de Rosette est une bataille juridique difficile à gagner”, a déclaré Donnell.

Le British Museum a reconnu que plusieurs demandes de rapatriement lui avaient été adressées depuis divers pays pour des artefacts, mais il n’a fourni à l’Associated Press aucun détail sur leur statut ou leur nombre. Il n’a pas non plus confirmé s’il avait déjà rapatrié un artefact de sa collection.

Pour Nigel Hetherington, archéologue et PDG du forum universitaire en ligne Past Preserves, le manque de transparence du musée suggère d’autres motifs.

“C’est une question d’argent, de maintien de la pertinence et de crainte qu’en retournant certains articles, les gens cessent de venir”, a-t-il déclaré.

Les musées occidentaux ont longtemps mis en avant des installations de qualité supérieure et un plus grand nombre de visiteurs pour justifier leur détention de trésors mondiaux. Au milieu des troubles qui ont suivi le soulèvement de 2011 qui a renversé l’autocrate Hosni Moubarak, l’Égypte a connu une augmentation de la contrebande d’artefacts, qui a coûté au pays environ 3 milliards de dollars entre 2011 et 2013, selon la Antiquities Coalition, basée aux États-Unis. En 2015, on a découvert que des nettoyeurs du musée égyptien du Caire avaient endommagé le masque funéraire du pharaon Toutankhamon en tentant de rattacher la barbe avec de la super colle.

Mais le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a depuis investi massivement dans ses antiquités. L’Égypte a récupéré avec succès des milliers d’artefacts de contrebande internationale et prévoit d’ouvrir un nouveau musée ultramoderne où des dizaines de milliers d’objets peuvent être conservés. Le Grand Musée égyptien est en construction depuis plus d’une décennie et son ouverture a été retardée à plusieurs reprises.

La pléthore de monuments antiques de l’Égypte, des pyramides de Gizeh aux imposantes statues d’Abou Simbel à la frontière soudanaise, est l’aimant d’une industrie du tourisme qui a attiré 13 milliards de dollars en 2021.

Pour Hanna, le droit des Égyptiens à accéder à leur propre histoire doit rester la priorité. “Combien d’Egyptiens peuvent voyager à Londres ou à New York ?” dit-elle.

Les autorités égyptiennes n’ont pas répondu à une demande de commentaire concernant la politique de l’Égypte à l’égard de la pierre de Rosette ou d’autres artefacts égyptiens exposés à l’étranger. Hawass et Hanna ont déclaré qu’ils ne fondaient aucun espoir sur le gouvernement pour assurer son retour.