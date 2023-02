Les églises psychédéliques repoussent les limites de la religion dans un petit mouvement américain en pleine croissance

Le thé avait un goût amer et terreux, mais Lorenzo Gonzales le buvait quand même. Lors de cette nuit glaciale dans l’Utah, il espérait vivre une expérience qui changerait sa vie, c’est ainsi qu’il s’est retrouvé dans une tente avec deux douzaines d’autres personnes attendant que le breuvage psychédélique connu sous le nom d’ayahuasca entre en action.

Bientôt, les sons doux d’une guitare ont été noyés par des personnes qui vomissaient dans des seaux – un inconvénient commun de la drogue.

Gonzales a commencé à hurler, à sangloter, puis à rire et à babiller.

Les animateurs de l’église Hummingbird l’ont placé face contre terre sur l’herbe, le calmant momentanément avant qu’il ne commence à rire et à ramper, ne se calmant qu’après que sa femme ait touché son épaule et prié.

Chercher l’illumination, le soulagement

“J’ai vu ces veines sombres apparaître dans cette grande lumière rouge, puis j’ai vu cette image du diable”, a expliqué Gonzales plus tard.

Le voyage de Gonzales dans cette petite ville le long de la frontière entre l’Arizona et l’Utah fait partie d’une tendance mondiale croissante de personnes se tournant vers l’ayahuasca à la recherche de l’illumination spirituelle et une expérience qui, selon eux, les rapproche de Dieu que les services religieux traditionnels. Beaucoup espèrent que le thé psychédélique guérira les afflictions physiques et mentales après l’échec des médicaments et des thérapies conventionnels.

Leurs problèmes comprennent les troubles de l’alimentation, la dépression, les troubles liés à l’utilisation de substances et le SSPT.

Aux États-Unis, il y a une pression croissante pour décriminaliser l’utilisation des psychédéliques. Le Colorado a adopté une initiative visant à décriminaliser les champignons psychédéliques pour les personnes de 21 ans et plus. Il se joint à l’Oregon pour établir un système réglementé pour les hallucinogènes présents dans certains champignons.

Lorenzo Gonzales, au centre, et d’autres participants à la retraite tendent la main vers le ciel lors d’une cérémonie de respiration à Hildale, Utah, le 15 octobre 2022. (Jessie Wardarski/Associated Press)

La demande croissante d’ayahuasca a conduit à des centaines d’églises qui, selon les défenseurs, sont protégées contre les poursuites par une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2006. Dans ce cas, une branche du Nouveau-Mexique d’une église d’ayahuasca basée au Brésil a obtenu le droit d’utiliser la drogue comme sacrement – même si son ingrédient actif est illégal en vertu de la loi fédérale américaine.

Mais avec la croissance des mouvements pro-psychédéliques, un examen minutieux s’est accru.

Pas de réelle compréhension des risques

Des cargaisons d’ayahuasca d’Amérique du Sud ont été saisies et on craint que les cérémonies non réglementées ne mettent en danger les participants, car l’ayahuasca n’est pas bien étudiée

“Nos connaissances sont plutôt limitées”, a déclaré Anthony Back, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Washington à Seattle.

“Il n’y a pas autant d’informations sur la sécurité”, a déclaré Back.

Un pichet vide et des tasses de la taille d’un shot sont assis sur un autel lors d’une cérémonie d’ayahuasca organisée par l’église Hummingbird à Hildale, Utah, le 14 octobre 2022. (Jessie Wardarski/Associated Press)

Il faisait sombre – à l’exception des bougies vacillantes et de la lueur orange des radiateurs – lorsque la cérémonie du Colibri a commencé en octobre dernier. L’art psychédélique festonnait les murs; des statues de la Vierge Marie et de la Terre Mère ont été placées près d’un autel de fortune.

Un mélange de vétérans militaires, de dirigeants d’entreprise et d’amateurs de sensations fortes ont convergé pour le week-end à 900 $.

Ils se sont assis en silence, attendant Taita Pedro Davila, le chaman colombien et guérisseur traditionnel qui a supervisé la cérémonie.

Les effets de l’Ayahuasca peuvent durer des heures

Le breuvage contient un arbuste de la forêt amazonienne avec l’ingrédient actif N, N-diméthyltryptamine ou DMT, et une vigne contenant des alcaloïdes harmala qui empêchent le médicament de se décomposer dans le corps.

Ceux qui boivent de l’ayahuasca rapportent voir des formes et des couleurs et faire des voyages sauvages, parfois terrifiants, qui peuvent durer des heures. Dans cet état onirique, certains disent rencontrer des parents décédés – une femme a vu des membres de sa famille décédés dans un accident de voiture – ainsi que des amis et des esprits qui leur parlent.

“Lorsque vous avez été invité ici, vous avez été invité à un week-end de guérison”, a déclaré Davila au groupe en espagnol par l’intermédiaire d’un traducteur, avant que les gens ne fassent la queue pour des doses de la taille d’un verre à liqueur de thé épais et noir dans des gobelets en plastique.

Davila, portant un fedora, un collier en dents de sanglier et une plaque de poitrine perlée avec une image de jaguar, a verrouillé les yeux de chaque participant, a prononcé une prière au-dessus de la tasse, a soufflé dessus avec un sifflement et l’a remise. Une fois que tout le monde a bu et s’est installé sur des matelas, Davila s’est promené dans la tente alors que la drogue prenait racine, secouant un paquet de feuilles et jouant un air lugubre à l’harmonica.

“Nous allons éteindre nos esprits et ouvrir nos cœurs. Si vous avez l’impression de mourir, mourez. Cela vous permettra de renaître”, a-t-il déclaré.

Dernier espoir pour beaucoup

Gonzales et sa femme, Flor, sont venus en voiture depuis la Californie, dans l’espoir d’être soulagés. Ils faisaient partie de plusieurs nouveaux venus en ayahuasca. Gonzales, qui a lutté contre la toxicomanie pendant une grande partie de ses 50 ans, avait reçu un diagnostic de démence à un stade précoce, probablement liée à des commotions cérébrales passées. Il dort rarement et est sujet à des accès de colère.

Flor Gonzales, 48 ​​ans, s’était lassé des médecins et des pilules, avec des effets secondaires, qu’ils prescrivaient. Rien de tout cela n’a fonctionné et elle craint de perdre Lorenzo.

“S’il est déjà malade… Qu’avons-nous à perdre ?” dit-elle, ajoutant: “Cela pourrait l’aider … accepter les choses plus sans colère.”

Ayahuasca légal en Amérique du Sud

Les racines de l’ayahuasca remontent à des centaines d’années, utilisées par des groupes indigènes en Amazonie. Au siècle dernier, des églises ont vu le jour en Amérique du Sud où l’ayahuasca est légale.

Certaines églises brésiliennes sont un mélange d’influences chrétiennes, africaines et indigènes. Le mouvement a pris pied aux États-Unis dans les années 1980, s’intensifiant récemment, alors que des célébrités comme la star hollywoodienne Will Smith et le prince britannique Harry parlaient de l’utiliser.

Natalia Catarina, 9 ans, participe à la consécration du Saint Daime lors d’un service religieux à l’église de Ceu do Mapia, dans l’État d’Amazonas, au Brésil, en ce 22 juin 2016, photo. Tous les membres de la communauté, y compris les enfants, consomment le thé psychédélique pendant le service. (Eraldo Peres/Associated Press)

Certaines personnes dépensent des milliers de dollars pour prendre de l’ayahuasca dans des retraites cinq étoiles en Amazonie. Aux États-Unis, le mouvement reste largement clandestin, promu par les réseaux sociaux et le bouche à oreille.

Courtney Close, 42 ans, fondatrice de Hummingbird, attribue à l’ayahuasca l’aide à surmonter la dépendance à la cocaïne et la dépression post-partum. Interrogée sur sa signification religieuse, elle dit : “Nous essayons simplement de créer une expérience spirituelle sans aucun dogme”.

Close a vu un changement dans les personnes qui assistent aux cérémonies depuis le début de l’église il y a cinq ans. Elle dit que cela est passé des jeunes hipsters à des personnes plus âgées de la classe ouvrière qui ont désespérément besoin d’un traitement pour leur santé mentale.

Mais Close dit que l’ayahuasca comporte des risques potentiels.

Pour améliorer la sécurité, Hummingbird a amené des médecins, des infirmières et du personnel formé en RCR aux cérémonies, a encouragé les participants à arrêter de prendre certains médicaments avant leur arrivée et a créé un processus d’admission qui élimine les personnes atteintes de maladies mentales graves et de certaines maladies cardiaques.

Ils ont également mis en place une politique de non-toucher lors des cérémonies.

De retour en Californie, Flor Gonzales dit que l’expérience a changé son mari.

Lorenzo a cessé de prendre des médicaments pour la dépression, le SSPT et l’insomnie. Il a toujours des problèmes de mémoire, mais dit qu’il dort maintenant toute la nuit, sans crises de cris.

“Je me sens en meilleure santé”, a déclaré Lorenzo.

“J’ai l’impression qu’une force obscure a été retirée de mon âme.”