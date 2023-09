Les églises noires de Floride s’engagent à enseigner l’histoire des races

Aucun politicien WASP formé contre nous ne prospérera.

Selon USA aujourd’hui, Les églises noires de Floride se mobilisent pour combler le vide que le gouverneur Ron DeSantis a délibérément creusé dans le système éducatif de l’État. Dans son zèle à faire appel aux électeurs de Floride anti-réveillés et suceurs de Trump, DeSantis a essentiellement jugé illégal d’enseigner la véritable histoire des Noirs en Amérique. La théorie critique de la race, l’esclavage, la violence blanche et tout ce qui touche de loin à la vérité sur ce pays a été retiré du programme des écoles publiques.

C’est ici que le dicton « Nous avons tout ce que nous avons » entre en jeu.

Faith in Florida, une coalition d’églises défendant des causes de justice sociale, a créé la boîte à outils en ligne, qui comprend des livres, des documentaires et des vidéos liés à l’histoire des Noirs. Le projet, lancé en juillet, vise à contrecarrer les efforts de l’État visant à réglementer les cours d’histoire des Noirs.