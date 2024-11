Les églises du Texas peuvent-elles soutenir des candidats ou afficher des pancartes politiques ? Ce que dit la loi

Les églises, temples, mosquées et autres lieux de culte sont des espaces importants pour de nombreux Texans. Cette saison électorale, bon nombre de ces organisations à travers le Texas seront utilisées comme lieux de vote dans le Élections générales du 5 novembre.

Cela pourrait vous amener à vous demander : les églises peuvent-elles légalement soutenir des candidats ou encourager les congrégations à soutenir un certain parti politique ?

Voici ce que les églises peuvent et ne peuvent pas faire en matière de campagnes, selon la loi texane et fédérale.

Les églises du Texas sont-elles autorisées à faire des déclarations politiques ?

Depuis près de 70 ans, le droit fédéral églises interdites (organisations à but non lucratif) de participer directement aux campagnes politiques, sinon les églises risquent de perdre leur statut d’exonération fiscale.

La loi de 1954 indique spécifiquement que les organisations « ne peuvent pas participer ou intervenir (y compris la publication ou la distribution de déclarations) dans toute campagne politique au nom d’un candidat à une fonction publique ».

Cependant, faire du lobbying pour certaines causes ou les lois n’est pas entièrement interdite par cette restriction – elle a juste des limites.

Les Églises peuvent peser sur des questions telles que le droit aux armes à feu et les activités législatives, à condition que le temps consacré à cette question ne constitue pas un problème. « une partie substantielle » de leur rôle en tant qu’organisation, selon l’IRS.

Les églises peuvent-elles s’opposer aux candidats politiques ?

Bien que les églises aient le droit d’exprimer leurs opinions sur des questions politiques, l’IRS affirme qu’elles doivent faire preuve de prudence pour s’assurer qu’elles ne soutiennent pas ou ne s’opposent pas à des candidats dont les campagnes sont centrées sur de tels sujets.

En 1987, Le Congrès a modifié le libellé de la loi pour préciser que les remarques sur les candidats adverses sont également interdites.

Ainsi, si un candidat visite une église et se présente sur une plateforme en faveur des droits des armes à feu, les dirigeants ne peuvent pas dire à la congrégation de voter pour lui ou pour sa plateforme.

« Les organisations 501(c)(3) doivent éviter tout plaidoyer qui fonctionne comme une intervention de campagne politique », écrit l’IRS.

Les pasteurs peuvent-ils soutenir les candidats ?

Les chefs religieux sont autorisés, en vertu de la loi fédérale, à exprimer leurs opinions sur des questions politiques et sur des candidats en leur qualité de citoyens privés, mais pas au nom de leurs églises ou lors d’événements organisés par les églises.

Les églises et autres organisations à but non lucratif sont autorisées à organiser des forums, des débats ou des présentations de candidats à condition qu’ils offrent à tous les candidats des chances égales de parler à leurs membres.

Mais même si ces lignes directrices existent, leur mise en œuvre peut s’avérer difficile. Certains chefs religieux s’opposer à ces lignes directrices, affirmant qu’elles limitent leurs droits au titre du premier amendement.

Selon un Enquête du Texas Tribune et ProPublica à partir de 2022, l’IRS prend rarement des mesures contre les églises qui soutiennent ouvertement les candidats politiques.

Les églises du Texas qui servent de bureaux de vote peuvent-elles afficher des pancartes de campagne ?

Hors du 51 lieux de vote anticipé dans le comté de Tarrant pour l’élection du 5 novembre, seuls trois sont situés dans ou à proximité d’une église. Mais le jour du scrutin, beaucoup lieux de vote sont dans les lieux de culte.

Les églises utilisées comme lieux de vote sont soumises aux mêmes réglementations que les autres lieux de vote : les déclarations politiques ne peuvent pas être affichées à l’intérieur du bâtiment ou à moins de 100 pieds de l’entrée.

La loi du Texas stipule que cela serait considéré comme propagande électoralece qui comprend l’affichage, l’utilisation ou la distribution de pancartes ou de publications politiques dans un lieu de vote pendant une période de vote.

Les délits de campagne électorale sont punis d’un délit de classe C.