RIDGELAND, Miss. (AP) – C’est toujours spécial pour le pasteur Jay Richardson lorsque sa congrégation à Highland Colony Baptist Church se réunit pendant les vacances – mais cette année, c’est encore plus vrai en raison du temps qu’ils ont passé séparément.

L’église a temporairement fermé ses portes au début de la pandémie, et à nouveau il y a trois mois, lorsque 25 fidèles ont été infectés par un coronavirus lors d’une épidémie. Richardson, 70 ans, a été hospitalisé pour une double pneumonie causée par le virus.

Même s’il a été difficile de faire face à une épidémie, l’isolement qu’elle a causé a été pire à bien des égards, a déclaré Richardson.

«J’ai pris la décision ici qu’à moins que ce ne soit une situation très, très unique, nous n’allons plus fermer cette église», a déclaré Richardson, expliquant que ne pas pouvoir adorer ensemble a blessé les membres émotionnellement et spirituellement.

Le Mississippi est le centre de la Bible Belt, où les habitants se considèrent comme les plus religieux de tout le pays, selon le Pew Research Center. Dans le même temps, la majeure partie de l’État entre dans la catégorie à haut risque de coronavirus en raison d’un taux élevé de maladies telles que l’hypertension et le diabète.

Les lieux de culte ont été confrontés à des décisions difficiles pendant la pandémie et ces défis ont été exacerbés à mesure que les nouveaux cas atteignent leur apogée à Noël, des milliers d’Américains mourant chaque jour du virus.

Le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé publique, a décrit les églises comme une «poudrière» pour les infections virales et les décès. Les données de santé de l’État ont montré que les services religieux ont causé un nombre important d’épidémies dans le Mississippi.

«Du point de vue de la santé publique, nous n’avons pas besoin d’aller à l’église», a déclaré Dobbs lors d’une conversation virtuelle sur les vacances qui approchent.

Pendant ce temps, le gouverneur républicain Tate Reeves dit que des restrictions ne peuvent pas être imposées au culte parce que la liberté religieuse est un droit constitutionnel.

Reeves a fixé des limites au nombre de personnes qui peuvent se rassembler à la fois – actuellement 10 personnes à l’intérieur et 50 à l’extérieur, sans distanciation sociale – mais ces réglementations ne se sont jamais appliquées aux institutions religieuses.

Le sujet a fait l’objet de débats dans les tribunaux. Lors d’un vote de 5 à 4 le mois dernier, la Cour suprême dirigée par les conservateurs a interdit à New York d’appliquer certaines limites à la fréquentation des églises et des synagogues dans les zones durement touchées par le virus.

«Dieu est plus grand que le gouvernement», a écrit Reeves sur Facebook après la décision du tribunal. « Le droit de pratiquer librement votre foi ne doit jamais être enfreint. »

Comme le Mississippi a vu une augmentation rapide récente des cas de virus, le groupe de travail sur la pandémie de la Conférence méthodiste unie du Mississippi et le diocèse épiscopal du Mississippi ont appelé à la fin des services en personne.

«Cela me brise le cœur de prendre cette direction, surtout maintenant, pendant l’Avent», l’évêque épiscopal de l’État, le Rt. Le révérend Brian R. Seage, a écrit dans une lettre du 3 décembre.

Mais beaucoup ont gardé leurs routines. Pour l’instant, Highland Colony – une église à majorité blanche dans une banlieue de Jackson – organise toujours des services en personne.

« Dieu a construit un certain rythme dans nos vies de chrétiens, et une partie de ce rythme est de se réunir sur une base vraiment régulière », a déclaré Richardson. « Si vous arrivez là où vous ne faites pas cela, votre vie entière sort de rythme. »

Richardson, qui a été hospitalisé pendant cinq jours, était le membre le plus gravement malade de l’église lors de l’épidémie à Highland Colony.

Les dirigeants de l’Église pensent que l’épidémie a commencé lors de la répétition d’un groupe de chant, puis s’est propagée lors d’un service du dimanche.

Par la suite, ils ont annulé les réunions en petits groupes et créé plus d’espace pour les chanteurs. Ils avaient déjà ajouté un deuxième service du dimanche pour limiter les foules, espacé les sièges et ajouté des stations de désinfection et des contrôles de température.

Richardson cette année ne s’attend pas à plus de 300 participants combinés pendant les deux services de la veille de Noël. L’église peut accueillir 750 personnes.

Joy Sartain, 89 ans, portait un masque assis dans une section de sièges encordés pour les populations vulnérables alors qu’elle assistait à un récent service de la colonie des Highlands.

«J’ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes vont au restaurant et mangent, à l’épicerie ou au centre commercial pour faire leurs courses, mais elles ont peur de venir à l’église? Cela n’a pas de sens pour moi », a-t-elle déclaré.« Nous pouvons le faire en toute sécurité, et c’est tellement important pour nous.

L’approche de chaque église a été informée par son expérience avec le virus.

Chez Anderson United Methodist, une église à prédominance afro-américaine à Jackson, le révérend Joe May a déclaré qu’il avait vu le bilan du COVID-19 de première main. Il a dit que 10 membres de son église sont morts pendant la pandémie.

Anderson n’est pas retourné au culte en personne, mais a plutôt fait des services virtuels et des appels de prière quotidiens. Une fois par mois, l’église accueille un service au volant qui attire environ 400 personnes. Avant la pandémie, jusqu’à 1 000 personnes étaient présentes.

May a remarqué une anxiété persistante parmi les membres à propos du virus, et c’est quelque chose qu’il a essayé de respecter. Il a dit qu’il pense que cela reflète la façon dont la pandémie a frappé particulièrement durement les Noirs.

«C’est maintenant une période très dangereuse avec des nombres triplant et quadruplant. Je pense que c’est une méthode très, très dangereuse », a-t-il déclaré à propos du culte en personne. «C’est horriblement mauvais pour les gens qui baissent la garde.»

Même en prenant des précautions, May a déclaré que cinq membres du groupe de louanges de l’église avaient récemment été testés positifs pour le COVID-19.

«Une église n’est pas seulement un bâtiment, une église est des gens», a-t-il dit. «Nous pouvons toujours garder nos gens connectés. Vous pouvez adorer Dieu sans avoir à vous rassembler dans un bâtiment. «

Leah Willingham est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.