WILMINGTON, Del. (AP) – Son cortège gronde autour du Delaware, grondant le trafic. Partout où il va, une équipe de sécurité l’enveloppe et un groupe de journalistes traîne derrière.

Pourtant, le président élu Joe Biden entre dans son église, Saint-Joseph sur le Brandywine, avec étonnamment peu d’interruption.

Vêtu d’un costume sombre et d’un masque médical, Biden s’est glissé dans un banc en bois poli près de l’arrière du sanctuaire pour une récente messe catholique samedi soir.Il était l’un des seuls 40 fidèles dont la fréquentation était limitée par la pandémie de coronavirus. Sa rangée était vide à l’exception d’un agent des services secrets assis dans l’allée et d’autres stationnés autour du sanctuaire. Ils avaient des vestes pare-balles sous leurs vêtements.

C’est l’un des derniers endroits où Biden peut au moins essayer de se fondre, un luxe qui disparaîtra probablement complètement lorsqu’il prendra ses fonctions le mois prochain. Une fois arrivé à Washington, les pièges de la présidence – et l’empressement des habitants de la ville à être près du pouvoir – pourraient rendre une visite à l’église occasionnelle presque impossible.

Un responsable de l’équipe de transition de Biden a refusé de dire à quelle église Biden pourrait assister dans la capitale nationale ou s’il pourrait retourner au Delaware pour des services, du moins pour commencer. Les mesures COVID-19 de Washington limitent les grands services intérieurs, et de nombreuses églises ont transféré leurs services en ligne.

Biden dit que les Américains devraient être autorisés à aller à l’église pendant la pandémie «en toute sécurité», et son équipe de transition a souligné l’importance de tenir compte des restrictions locales. Pourtant, s’il devient un fidèle fidèle de Washington, Biden aura beaucoup de choix.

Quatre églises catholiques se trouvent à moins de 3,2 kilomètres de la Maison Blanche. En tant que vice-président, Biden a fréquenté l’église catholique Holy Trinity dans le quartier de Georgetown, à Washington, où le seul autre président catholique du pays, John F. Kennedy, allait fréquemment à la messe avant son investiture.

Également à proximité se trouve New York Avenue Presbyterian, qui maintient le banc où Abraham Lincoln adorait autrefois. L’église épiscopale Saint-Jean est encore plus proche, accessible à pied à travers Lafayette Square depuis la Maison Blanche pour les présidents qui ont fait une pratique historique d’adorer là-bas au moins une fois.

St.John’s a fait la une des journaux cet été lorsque la police a dispersé de force des manifestants pour que le président Donald Trump puisse poser avec une Bible devant ses portes d’entrée jaune beurre. Mais son statut d ‘«Église des présidents» remonte à James Madison, et il est habitué à l’examen spécial qui accompagne les commandants en chef.

Le révérend Luis Leon, recteur à St. John’s de 1994 à 2018, a déclaré que les fidèles étaient très bons en ce qui concerne les visites de haut niveau: «Ils ont traité l’expérience de culte du président comme ils traiteraient leur propre expérience de culte.

La présence VIP avait néanmoins ses propres effets spécifiques sur le comportement des fidèles. Leon a plaisanté en disant que, les jours où le «banc du président» réservé était occupé, l’église «serait inclinée» parce que tant de fidèles voulaient s’asseoir du même côté du sanctuaire que le chef de l’exécutif, espérant lui serrer la main pendant la échange de la paix.

Alors que Trump a souvent consulté les chefs spirituels du bureau ovale, il n’a jamais adopté d’église à domicile à Washington. Il a préféré la prière privée, y compris avec le révérend Jentezen Franklin, un pasteur de méga-église basé en Géorgie qui a rappelé au moins 10 visites avec Trump sur des questions de foi.

Franklin a déclaré que le président sortant «a toujours été si réceptif» aux rencontres spirituelles.

«Quand nous avons commencé à le rencontrer, nous lui avons demandé, pourrions-nous prier avec lui? Et il était très ouvert à cela, très reconnaissant », a déclaré Franklin.

L’ancien président Barack Obama et sa famille ont fréquenté l’église historiquement baptiste Black Nineteenth Street dans les premiers jours de son administration. Mais un concours a émergé entre les lieux de culte de la ville pour attirer la première famille, et les Obama ne se sont finalement jamais installés dans une église à plein temps dans la capitale.

Joshua DuBois, qui était le conseiller religieux d’Obama lors de son premier mandat, a rappelé que la recherche d’une église était «un beau défi».

« D’une part, le président Obama voulait adorer aussi souvent qu’il le pouvait avec les congrégations locales, et adorer Dieu et être en communauté avec les autres dans sa nouvelle maison », a déclaré DuBois. Mais «nous étions parfaitement conscients de la perturbation d’une visite présidentielle et nous voulions être conscients, pour limiter autant que possible cette perturbation.»

Le président George W. Bush a souvent choisi d’adorer à Camp David pendant ses années à Washington.

Les Clinton étaient la dernière première famille à fréquenter régulièrement l’église de la ville. Ils sont devenus membres de la Foundry United Methodist Church, juste au nord de la Maison Blanche sur la 16e rue, où Chelsea, alors adolescente, était active dans le groupe de jeunes.

Le révérend J. Philip Wogaman, alors pasteur de la fonderie, a déclaré qu’il aiderait à minimiser la surpopulation en demandant à la congrégation de rester assise à la fin du service pour que les Clinton quittent.

«Chaque fois qu’il semblait un peu endormi, je me suis dit: ‘Eh bien, au moins aujourd’hui, je peux servir le peuple des États-Unis en donnant un peu de repos à leur président avec mon sermon’», a déclaré Wogaman.

Pour l’instant, la fréquentation de l’église de Biden reste discrète.

Il assiste à la messe presque chaque semaine à St. Joseph’s – une église jaune construite en 1841 sur un terrain donné par le magnat de la fabrication Charles I. DuPont – à moins de cinq minutes en cortège de sa maison au bord du lac à Wilmington. Biden va parfois le samedi soir, mais le plus souvent le dimanche matin, avec sa femme, Jill, ou ses petits-enfants adultes, bien que plus souvent en solo.

Biden a assisté à la messe vendredi pour marquer l’anniversaire de la mort de sa première épouse et fille, qui ont été tuées dans un accident de voiture en 1972 et sont enterrées au cimetière de l’église. Son fils Beau, ancien procureur général du Delaware décédé d’un cancer du cerveau en 2015, y est également enterré. Biden assiste occasionnellement à la messe dans d’autres églises, comme St. Joseph’s au centre-ville de Wilmington ou St. Edmund près de sa maison de vacances à Rehoboth Beach, Delaware.

En ce samedi soir à Saint-Joseph, le révérend Glenn Evers n’a pas salué le nouveau président au milieu de la congrégation, avertissant plutôt quiconque s’inquiétait d’une «opportunité d’attraper» le virus de rester à l’écart de la messe de l’après-midi de la veille de Noël traditionnellement bondée. La plupart des bancs étaient encordés pour assurer la distance sociale, mais les paroissiens à proximité pouvaient entendre Biden réciter doucement la prière du Seigneur.

Quand Evers leur a demandé de se retourner et de saluer leurs voisins, ils ont essayé de ne pas regarder le président élu, qui a offert des sourires chaleureux mais rapides en retour.

La piscine de presse itinérante de Biden attendait juste à l’extérieur du parc de l’église, et des chiens renifleurs de bombes ont vérifié la zone bien avant l’arrivée de quiconque. Biden est entré dans l’église avec quelques minutes de retard et a été le premier à sortir à la fin du service, en minimisant les perturbations.

Il l’a fait si efficacement que le seul signe qu’il ait jamais été là était un agent des services secrets, qui s’est attardé pour tenir la porte ouverte à d’autres qui ont déposé quelques minutes derrière le président élu.

«Nous vous avons assez dérangé», a déclaré l’agent. «C’est le moins que je puisse faire.»

Schor a rapporté de Washington.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien du Lilly Endowment par l’intermédiaire de la Religion News Foundation. L’AP est seul responsable de ce contenu.