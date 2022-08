Les Egg McMuffins sont désormais la collation de choix pour les Britanniques qui veulent un petit-déjeuner sur le pouce

Les SANDWICHS tels que Egg McMuffins sont devenus la collation de choix pour ceux qui veulent un petit-déjeuner sur le pouce.

Ils représentent 13 % de tous les petits déjeuners à emporter achetés dans le pays.

Leur ascension se fait au détriment des pâtisseries de boulangerie, qui ne sont désormais le choix que de 11 %.

Les muffins et les cupcakes ont été choisis par six pour cent avec des pâtisseries sucrées comme des croissants et des pains au chocolat sur cinq pour cent.

Les experts disent que c’est à cause de la crise du coût de la vie – avec une saucisse standard et un œuf McMuffin se vendant 2,69 £.

L’analyste Katherine Prowse a déclaré: “Les consommateurs optent pour des options, des canaux et des marques à des prix plus accessibles.”

La croissance des sandwichs pour le petit-déjeuner a émergé d’enquêtes auprès de 1 500 acheteurs sur le panel Eating & Drinking Out de Lumina Intelligence sur 12 semaines.

Mme Prowse, directrice principale de Lumina, a déclaré au magazine spécialisé The Grocer : « Le passage aux sandwichs est motivé par le fait que McDonald’s gagne une part des occasions de petit-déjeuner et propose principalement des sandwichs pour le petit-déjeuner.

Cependant, l’étude montre que la tendance à une meilleure valeur a nui au marché pour ceux qui prennent un brunch sur le pouce.

Les données montrent que les gens dépensent moins d’argent pour le brunch que l’année dernière – malgré la fin des restrictions de Covid.

Mme Prowse a ajouté : “Conformément aux consommateurs qui optent pour des options à prix plus accessibles lors des déjeuners et des collations, les consommateurs réduisent la quantité qu’ils mangent à l’extérieur de la maison.”